Что известно о соглашениях России об избежании двойного налогообложения

Президент РФ Владимир Путин 8 августа 2023 года подписал указ о приостановлении действия некоторых положений таких договоров с недружественными государствами

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 августа 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия некоторых положений договоров об избежании двойного налогообложения с недружественными государствами.

Двойное налогообложение

Двойное налогообложение - это взимание налогов на прибыль за одну и ту же операцию в разных государствах. Оно касается тех физических и юридических лиц, которые считаются налоговыми резидентами одной страны, но доходы получают в другой. Соглашения об избежании двойного налогообложения (СоИДН) призваны упорядочить взимание платежей, например, платить налоги только в одном из государств, либо в обоих, но по сниженной ставке. Целью подобных соглашений является поощрение развития экономического сотрудничества между государствами.

Первый международный договор, касающийся налоговых вопросов, был заключен еще в середине XIX века. Это была Конвенция о регулировании отношений между администрациями по вопросам регистрации, подписанная Францией и Бельгией в 1843 году. Дальнейшее развитие международное налогообложение получило в начале XX века, когда европейские государства начали активно заключать двусторонние договоры по вопросам двойного взимания налогов. Первые из них были связаны с военными доходами, распределением дохода от предпринимательской деятельности и доходами лиц свободных профессий - ученых, преподавателей, врачей, архитекторов, адвокатов.

Соглашения России с некоторыми странами

Первый документ об избежании двойного налогообложения Россия подписала с Малайзией в 1987 году, затем в 1992 году подобное соглашение было заключено с Польшей. По данным Минфина РФ на начало 2023 года, СоИДН действовали между РФ и 84 государствами.

Еще в 2021 году в связи с изменениями российского налогового законодательства перестало действовать соглашение с Нидерландами. Тогда странам, облагавшим доходы, поступившие от российских компаний, по льготной ставке, было предложено скорректировать их до 15%. Пойти на такой шаг согласились Кипр, Мальта и Люксембург, однако Нидерланды пересматривать условия соглашения отказались. В сентябре 2022 года РФ приостановила налоговое соглашение с Латвией, в феврале 2023 года оно было денонсировано.

Указ президента от 8 августа 2023 года распространяется на 38 стран. Документ, в том числе, приостанавливает положения договоров с Великобританией, Германией, Испанией, Канадой, Литвой, Польшей, США, Финляндией, Францией, Японией. Согласно указу, решение принято "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер" в связи с недружественными действиями некоторых стран. При этом, как пояснял замглавы Минфина Алексей Сазанов, в соглашениях приостанавливаются лишь статьи, в которых предусмотрены пониженные ставки налогов по процентам и дивидендам, для физических лиц нормы об избежании двойного налогообложения сохранятся. Так, остается в силе пункт договора с США, по которому лица, находящиеся в России или в США, могут использовать в качестве зачета налога на доходы такой же налог, уплаченный в другой стране.