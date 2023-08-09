Биография Веры Васильевой

Во время предпремьерного прогона спектакля "Пиковая дама" в Малом театре, 2012 год

Во время предпремьерного прогона спектакля "Пиковая дама" в Малом театре, 2012 год

С Владимиром Путиным во время вручения ордена "За заслуги перед Отечеством" 4-степени, 2000 год

С Владимиром Путиным во время вручения ордена "За заслуги перед Отечеством" 4-степени, 2000 год

С Владимиром Зельдиным во время вручения приза "Хрустальная Турандот" в усадьбе "Кусково", 1996 год

С Владимиром Зельдиным во время вручения приза "Хрустальная Турандот" в усадьбе "Кусково", 1996 год

С Юрием Васильевым во время съемки "Голубого огонька", 1981 год

С Юрием Васильевым во время съемки "Голубого огонька", 1981 год

Народная артистка СССР умерла в возрасте 97 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 августа 2023 года стало известно, что народная артистка СССР Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет.

Происхождение и образование

Вера Кузьминична Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве.

В 1948 году окончила Московское городское театральное училище (позднее вошло в состав Государственного института театрального искусства; ныне - Российский институт театрального искусства ГИТИС). Выпускница курса народного артиста РСФСР Владимира Готовцева.

Работа в театре

С 1948 по 2023 год Васильева являлась актрисой Московского академического театра сатиры. Дебютировала в роли Лизы в водевиле "Лев Гурыч Синичкин". Сыграла более чем в 50 постановках Театра сатиры, работала с режиссерами Валентином Плучеком, Андреем Гончаровым, Борисом Равенских, Марком Захаровым, Александром Ширвиндтом. Среди наиболее известных театральных работ - Оля в "Свадьбе с приданым" по пьесе Николая Дьяконова, графиня Альмавива в комедии "Безумный день, или Женитьба Фигаро" по произведению Бомарше, Анна Андреевна в "Ревизоре" по комедии Николая Гоголя, Селия Пичем в "Трехгрошовой опере" по произведению Бертольта Брехта, Домна Платоновна в "Воительнице" по повести Николая Лескова, Камелия в "Реквиеме по Радамесу" по произведению Альдо Николаи. Была занята в постановке "Таланты и поклонники" по комедии Александра Островского, выступала с моноспектаклем "Вера".

Васильева также исполнила несколько драматических ролей в постановках других театров: сыграла Раневскую в "Вишневом саде" по пьесе Антона Чехова (Тверской драматический театр), Кручинину в "Без вины виноватых" по произведению Александра Островского (Орловский драматический театр), Графиню в "Пиковой даме" по повести Александра Пушкина (Государственный академический Малый театр).

Работа в кино

Первая же работа в кино принесла Вере Васильевой широкую известность: еще будучи студенткой, она сыграла Анастасию Гусенкову в музыкальной драме Ивана Пырьева "Сказание о земле Сибирской" (1947). Всего в фильмографии актрисы более 30 картин, в том числе "Чук и Гек" (1953, режиссер Иван Лукинский), "Похождения зубного врача" (1965, Элем Климов), "Легенда о Тиле" (1976, Александр Алов и Владимир Наумов), "Несовершеннолетние" (1976, Владимир Роговой), "Карнавал" (1981, Татьяна Лиознова).

Озвучивала мультфильмы: "Первая скрипка" (1958, режиссер Дмитрий Бабиченко), "Светлячок №6" (1965, Петр Носов), "Умка ищет друга" (1970, Владимир Попов и Владимир Пекарь), "Волшебник Изумрудного города" (1974, Кирилл Малянтович и др.), "Приключения Васи Куролесова" (1981, Владимир Попов).

Общественная деятельность

Васильева долгое время работала в Центральной социально-бытовой комиссии Всероссийского театрального общества (ныне - Союз театральных деятелей). Занималась помощью актерам, попавшим в трудные жизненные ситуации.

Являлась членом Союза кинематографистов РФ.

Звания и награды

Народная артистка СССР (1986).

Была награждена орденами Трудового Красного Знамени, Почета (1995), Дружбы (2015), "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней (2020, 2010, 2000).

Лауреат Сталинской премии I и III степеней (1948, 1951).

Обладательница театральных премий "Хрустальная Турандот" (1996) и "Золотая маска" (2010), российской национальной актерской премии им. Андрея Миронова "Фигаро" (2014).

Книги

Автор книг "Продолжение души. Монолог актрисы" (1989) и "Жизнь, похожая на сказку" (2019).

Фильм о Вере Васильевой

Жизни и карьере актрисы посвящен документальный фильм "Вера Васильева. Секрет ее молодости" (2017, режиссер Георгий Ананов).