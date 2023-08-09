Хронология взрывов на промышленных предприятиях в России

В Сергиевом Посаде 9 августа произошел взрыв на складе с пиротехникой компании "Пиро-Росс", погиб один человек

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 августа 2023 года в городе Сергиевом Посаде (Московская область) произошел взрыв на складе с пиротехникой компании "Пиро-Росс", прилегающем к территории Загорского оптико-механического завода, но не входящем в нее. В результате ЧП, по последним данным, восемь человек были госпитализированы (одна из пострадавших скончалась в больнице), еще 52 человека обратились за медпомощью. В хронологию не входят случаи ЧП, приведшие к гибели людей на добывающих производствах, в том числе шахтах.

1 июня 2019 года в цехе по производству тротила ГосНИИ "Кристалл" (входит в состав госкорпорации "Ростех") в Дзержинске (Нижегородская область) произошло несколько мощных взрывов, вызвавших пожар. Взрывной волной были выбиты стекла в близлежащих зданиях, в том числе школах и детских садах. Пострадали 89 человек. В городе и соседних поселках вводился режим чрезвычайной ситуации. В августе 2019 года на компенсации пострадавшим и восстановление производства Ростех выделил 1,5 млрд рублей.

16 августа 2019 года в Новосибирске на заводе по переработке металлолома при взрыве погиб 45-летний рабочий. По данным Следственного комитета РФ, инцидент произошел при обработке металла газосварочным аппаратом.

31 января 2020 года в городе Мценске (Орловская область) на ООО "Завод профессионального оборудования" в строящемся производственном помещении произошел взрыв скопившихся паров лакокрасочных материалов. В результате пять рабочих (двое граждан Турции и трое россиян) погибли, еще трое пострадали.

9 сентября 2020 года в сельском поселении Экажево (Назрановский район Ингушетии) на мини-заводе по производству пеплоблоков произошел взрыв бытового газа, погибли три человека. Причиной взрыва стала утечка бытового газа при эксплуатации рабочего оборудования.

22 октября 2021 года в поселке Лесное (Шиловский район Рязанской области) произошел пожар в цехе ООО "Разряд", которое производит взрывчатку. В результате 17 человек погибли. В экстренных службах сообщали, что пожару предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха.

28 октября 2022 года в Волгограде в здании цеха по производству радиаторов отопления произошел взрыв с возгоранием алюминиевой пыли на площади 40 кв. м. В результате один человек погиб, еще трое пострадали.

17 февраля 2023 года в Чапаевске (Самарская область) в одном из цехов Чапаевского механического завода произошла детонация взрывчатого вещества, пожара не последовало. По информации экстренных служб, в результате погиб один человек, трое получили ранения.

20 июня 2023 года на Тамбовском пороховом заводе (город Котовск, Тамбовская область) произошел взрыв с последующим возгоранием. Площадь пожара составила 1 кв. м. В результате 5 человек погибли, еще 14 пострадали. Глава Тамбовской области Максим Егоров исключил версию теракта и заявил, что причиной пожара стал человеческий фактор. После ЧП предприятие продолжило работу в штатном режиме.

3 июля 2023 года в городе Сергиевом Посаде на химическом заводе ООО "Скоропусковский синтез" при монтаже алюминиевой емкости, находившейся под давлением, произошла ее разгерметизация. В результате взрыва погибли двое рабочих.

7 июля 2023 года в Чапаевске на заводе "Промсинтез", производящем взрывчатые вещества, в результате взрыва погибли шесть человек, еще двое получили травмы. ЧП произошло в момент демонтажа технического трубопровода.