Хронология аварий и катастроф самолетов Су-30

В Калининградской области 12 августа 2023 года потерпел крушение истребитель, экипаж самолета погиб

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 августа 2023 года в Калининградской области потерпел крушение истребитель Су-30. Выполнявшая учебно-тренировочный полет машина упала в безлюдной местности. Как сообщили в Западном военном округе, экипаж самолета погиб. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.

Согласно данным из открытых источников, всего за историю эксплуатации в РФ было потеряно по меньшей мере семь самолетов семейства Су-30 (с учетом ЧП 12 августа 2023 года), в трех катастрофах погибли шесть человек. Еще минимум 18 Су-30 было потеряно зарубежными ВВС. ТАСС подготовил хронологию аварий и катастроф самолетов семейства Су-30 за последние 10 лет.

19 февраля 2013 года многоцелевой истребитель Су-30МКИ ВВС Индии потерпел крушение в районе Джайсалмера (штат Раджастхан, Индия) во время тренировочного полета. При выполнении учебного бомбометания боеприпас не сошел с пилона, при повторном нажатии летчиком на "спуск" произошел взрыв, который разрушил часть правого крыла. Оба пилота успели катапультироваться и не пострадали, самолет упал и разрушился.

14 октября 2014 года на многоцелевом истребителе Су-30МКИ (бортовой номер SB 050) ВВС Индии при взлете с авиабазы Лохегаон (Пуна, штат Махараштра, Индия) в результате неисправности самопроизвольно сработала система катапультирования. Оба летчика остались живы, самолет разрушился.

19 мая 2015 года многоцелевой истребитель Су-30МКИ (бортовой номер SB137) ВВС Индии, вылетевший с авиабазы Тезпур, потерпел крушение в районе Нагаона (штат Ассам, Индия). Оба летчика успешно катапультировались и не пострадали.

17 сентября 2015 года многоцелевой истребитель Су-30МК2 (бортовой номер AMB-0460) ВВС Венесуэлы, вылетевший на перехват воздушного судна, предположительно, принадлежавшего колумбийской наркомафии, потерпел крушение в штате Апуре, в районе границы с Колумбией. Погибли оба летчика - капитаны Рональд Рамирес Санчес и Джексон Гарсия Бетанкур. Катастрофа произошла из-за ошибки пилотирования или технической неполадки.

14 июня 2016 года истребитель Су-30МК2 (бортовой номер 8585) 370-го летного полка ВВС Вьетнама, вылетевший с авиабазы Тхосуан, исчез с радаров над Южно-Китайским морем. Самолет выполнял тренировочное задание в восточной части вьетнамской провинции Нгеан. 15 июня один из пилотов, 39-летний Нгуен Хыу Кыонг, был спасен из воды командой рыболовецкого судна. Второй летчик, 43-летний Чан Куанг Кхай, погиб. 16 июня в Южно-Китайском море потерпел катастрофу транспортный самолет CASA C-212 Aviocar береговой охраны Вьетнама, который участвовал в операции по поиску катапультировавшихся пилотов. На борту погибли девять человек.

15 марта 2017 года многоцелевой истребитель Су-30МКИ ВВС Индии потерпел крушение близ д. Шивкар (штат Раджастхан, Индия). Летчики катапультировались и не пострадали, в результате падения истребителя ранения получили три человека на земле. Причиной авиапроисшествия стала техническая неисправность.

23 мая 2017 года многоцелевой истребитель Су-30МКИ ВВС Индии пропал во время планового тренировочного полета. Радиосвязь с самолетом была потеряна, когда он находился в 60 км севернее авиабазы Тезпур (штат Ассам). Обломки истребителя были найдены 26 мая того же года. Оба летчика погибли.

3 мая 2018 года истребитель Су-30СМ (бортовой номер "26 красный") Воздушно-космических сил России при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим (Сирия) потерпел катастрофу над акваторией Средиземного моря. По информации российского военного ведомства, оба летчика погибли. Причиной катастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Это первый потерянный Су-30 ВС РФ. Самолет входил в состав 31-го истребительного авиационного полка (Миллерово, Ростовская область).

27 июня 2018 года многоцелевой истребитель Су-30МКИ разбился в районе города Нашик в штате Махараштра на западе Индии. Как сообщила газета The Economic Times, обоим пилотам удалось успешно катапультироваться, на земле пострадавших не было. По информации издания, самолет был произведен на заводе компании Hindustan Aeronautics Limited, которая выпускает эти истребители по российской лицензии. Самолет проходил заводские испытания перед передачей его индийским ВВС. Компания начала расследование причин происшествия.

16 октября 2019 года в венесуэльском штате Гуарико многоцелевой истребитель Су-30МК2 ВВС этой страны потерпел крушение при взлете с военной базы имени Мануэля Риоса в Эль-Сомбреро. Погибли оба члена экипажа - бригадный генерал Виргилио Маркес Морильо и капитан Несмар Салазар. Как уточнили в военном ведомстве, истребитель следовал на авиабазу имени Луиса дель Валье Гарсии в пригороде венесуэльского города Барселона (штат Ансоатеги).

27 января 2020 года в провинции Умм-эль-Буаги на северо-востоке Алжира потерпел крушение истребитель Су-30МКИ(А) алжирских ВВС. Оба летчика, находившиеся на борту, погибли.

22 сентября 2020 года в районе села Дорниково Вышневолоцкого городского округа Тверской области при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение тяжелый многоцелевой истребитель Су-30 ВКС РФ. По данным пресс-службы Западного военного округа летчики успешно катапультировались и были эвакуированы на аэродром базирования. Самолет упал в лесистой местности, разрушений на земле не было. 23 сентября источник ТАСС в экстренных органах региона сообщил, что, по предварительным данным, Су-30 был случайно сбит другим самолетом во время учений.

16 апреля 2021 года пресс-служба Минобороны Казахстана сообщила, что в Карагандинской области при заходе на посадку в учебном центре города Балхаш потерпел крушение военный самолет Су-30СМ. Экипаж катапультировался, летчики остались живы. Наиболее вероятная причина авиапроисшествия - столкновение истребителя со стаей птиц.

23 октября 2022 года в Иркутске потерпел крушение истребитель Су-30. Выполнявшая приемо-сдаточный полет машина упала на деревянный жилой дом в частном секторе города по адресу 2-ой Советский переулок, д. 4. Оба летчика погибли, жителей в момент падения самолета в доме не было. Возникший на площади 200 кв. м пожар был потушен. После крушения самолета на несколько часов остались без света 150 домов в городе. 28 октября в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили журналистам, что пилоты могли потерять сознание во время полета из-за неисправности оборудования.

2 июля 2023 года многоцелевой истребитель Су-30МК2 (бортовой номер 3363) ВВС Венесуэлы потерпел крушение в северном штате Миранда при проведении тренировочного полета, один из летчиков погиб. По данным Минобороны Венесуэлы, летчики успели катапультироваться, но командир воздушного судна полковник Паулино Хосе Миллан Сабино погиб при приземлении. Самолет разбился при подготовке к параду по случаю Дня независимости Венесуэлы 5 июля. К катастрофе могло привести столкновение с птицей.

Су-30 - российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель. Разработан в "ОКБ Сухого" в конце 1980-х годов. Предназначен для уничтожения воздушных целей в разное время суток и разных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, для контроля воздушного пространства и других целей. Различные модификации самолета состоят на вооружении РФ, Белоруссии, Казахстана, Венесуэлы, Индонезии, Малайзии, Уганды, Алжира.