Преодоления пороговых значений курсом доллара. Хронология

Курс доллара на Мосбирже 14 августа впервые с 23 марта 2022 года превысил отметку в 100 рублей

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 августа 2023 года в ходе торгов на Мосбирже курс доллара США впервые с 23 марта 2022 года превысил отметку в 100 рублей.

Курс рубля к доллару в 1992-1998 годах

Свободный курс рубля был введен в России 1 июля 1992 года. Сразу после этого официальный курс доллара США был уравнен с биржевым и подскочил в цене с 56 копеек до 125 рублей (рост в 222 раза). Из-за растущей инфляции порог в 1 тыс. рублей за доллар был преодолен 2 июня 1993 года, а 2 тыс. рублей - 8 июля 1994 года.

11 октября 1994 года получило название "черного вторника": ЦБ РФ поднял курс доллара на 38,58% - с 2833 до 3926 рублей. Обвальное падение рубля произошло на фоне увеличения темпов инфляции, углубления кризиса неплатежей, спада производства, низкой инвестиционной активности и уменьшения доходности вложений в различные сектора финансового рынка.

Рубеж в 4 тыс. и 5 тыс. рублей за доллар был преодолен 27 января и 14 апреля 1995 года соответственно, после чего курс стабилизировался. После проведения деноминации, 20 января 1998 года, ЦБ РФ установил обменный курс в 6 рублей за доллар.

Доллар после кризиса 1998 года

"Психологические границы" в 10 и 20 рублей за доллар рубль преодолел в 1998 году - вскоре после того, как 17 августа 1998 года в России был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств. Одновременно правительство отказалось от удержания фиксированного курса рубля по отношению к доллару и объявило о переходе к плавающему курсу в рамках нового "валютного коридора", границы которого были резко расширены. 18 августа доллар стоил 6,5 рубля, 2 сентября - 10,88 рубля, а 9 сентября - 20,83 рубля.

Плавное ослабление рубля продолжилось на протяжении трех лет после дефолта: 11 декабря 2001 года ЦБ РФ впервые оценил доллар дороже 30 рублей (30,09 рубля). После 2002 года курс начал снижаться и оставался стабильным до 2008 года, но и во время финансового кризиса не преодолел "планку" в 40 рублей.

Доллар после 2014 года

Порог в 40, 50 и 60 рублей доллар преодолел в конце 2014 года на фоне конфликта на Украине и снижения цен на нефть: 11 октября стоимость американской валюты была установлена на уровне 40,21 рубля, 2 декабря - 51,81 рубля, а 17 декабря - 61,15 рубля.

"Психологическая граница" в 70 рублей за доллар была преодолена 25 августа 2015 года - тогда из-за продолжавшегося обвала нефтяных котировок и проблемах на рынках Китая был установлен курс в 70,75 рубля за единицу американской валюты.

20 января 2016 года в ходе биржевых торгов курс доллара США впервые превысил отметку в 80 рублей (официальный курс ЦБ РФ на 21 января вырос на 97,52 копейки до 79,46 рубля).

24 февраля 2022 года, после объявления президентом РФ Владимиром Путиным специальной операции ВС РФ на Украине, биржевой курс доллара превышал 100 рублей. После интервенций ЦБ РФ официальный курс на следующий день составил рекордные 86,93 рубля за доллар. Порог в 100 рублей был преодолен 2 марта.