Преодоления пороговых значений курсом евро. Хронология

Курс евро на Мосбирже 14 августа впервые с 23 марта 2022 года превысил отметку в 110 рублей

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 августа 2023 года в ходе торгов на Мосбирже курс евро впервые с 23 марта 2022 года превысил отметку в 110 рублей.

Курс рубля к евро был впервые установлен ЦБ РФ на 1 января 1999 года. Тогда европейская валютная единица стоила 24,09 рубля. 7 января был установлен курс 25,73 рубля за евро. В 2000-х годах европейская валюта укрепилась по отношению к рублю и доллару. Порог в 30 рублей за евро был преодолен 20 июня 2002 года (30,01 рубля), а в 35 рублей за евро - 7 мая 2003 года (35,14 рубля).

Впервые евро стал стоить больше 40 рублей во время мирового финансового кризиса - 26 декабря 2008 года (40,19 рубля). Через несколько дней был преодолен порог в 45 рублей: 30 января 2009 года ЦБ РФ установил курс евро в 45,34 рубля.

Порог в 50 рублей евро впервые перешел 4 марта 2014 года (50,15 рубля) на фоне событий на Украине. Из-за снижавшихся цен на нефть 6 ноября того же года европейская валюта стала стоить дороже 55 рублей (55,62 рубля), а 29 ноября - дороже 60 рублей (61,41 рубля). Произошло это после отказа ОПЕК сокращать добычу нефти.

13 декабря 2014 года курс евро пробил отметку в 70 рублей (70,53 рубля). Критическая ситуация на рынке сложилась в понедельник 15 декабря. На фоне дешевеющей нефти основным фактором, способствовавшим девальвации рубля, стал ажиотажный спрос на валюту. Участники торгов, несмотря на относительно высокий уровень ставок ЦБ РФ (10,5%), брали у регулятора в кредит рубли и тут же конвертировали их в валюту, рассчитывая за счет быстрого обесценивания российской валюты получить прибыль по итогам такой операции. 16 декабря в ходе торгов биржевой курс превышал 100 рублей за евро. 18 декабря официальный курс евро перешагнул отметку в 80 рублей и был зафиксирован на уровне 84,59 рубля. Затем последовало снижение.

Пороги в 85, а затем и в 90 рублей были в первый раз преодолены 19 и 22 января 2016 года соответственно. Официальный курс достиг тогда 91,18 рубля. Произошло это из-за резкого падения нефтяных котировок - с $37 до $27,5 за баррель. Однако на уровне выше 90 рублей евро тогда продержался всего один день.

Снова порог в 90 рублей за евро был преодолен в конце сентября 2020 года: причиной стали опасения инвесторов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, низкие цены на нефть, нестабильность на Южном Кавказе. На 30 сентября был установлен рекордно низкий курс в 93,02 рубля за евро.

24 февраля 2022 года, после объявления президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции ВС РФ на Украине, биржевой курс евро превышал 110 рублей. После интервенций ЦБ РФ официальный курс на следующий день составил рекордные 97,77 рубля за евро. В начале следующей недели официальный курс перешагнул отметку в 100 рублей.