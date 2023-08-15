Хронология крупных пожаров в России

В Махачкале в результате взрыва и пожара на АЗС погибли не менее 30 и пострадали более 100 человек

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 августа 2023 года в Махачкале (Дагестан) в результате взрыва и пожара на автозаправочной станции погибли не менее 30 и пострадали более 100 человек. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

26 апреля 2013 года крупный пожар произошел в деревянном корпусе психиатрической больницы №14, расположенной в поселке Раменский Дмитровского района Московской обл. На момент возгорания в больнице находился 41 человек, включая трех медицинских работников. Из них погибли 38, спаслись всего 3 человека - медсестра и двое пациентов. Площадь горения составила 420 кв. м, первые подразделения противопожарной службы прибыли на место только через час после начала пожара. 30 ноября 2016 года Дмитровский суд признал бывших главного врача психиатрической больницы №14 Мурата Шаова и его заместителя Михаила Хохлова виновными в нарушении требований пожарной безопасности и назначил им наказание в виде 4,5 года заключения, но амнистировал их со снятием судимости.

13 сентября 2013 года в деревне Лука Маловишерского района Новгородской области в результате пожара в мужском корпусе психоневрологического интерната "Оксочи" погибли 37 человек - 36 пациентов и медсестра Юлия Ануфриева (посмертно награждена орденом Мужества за спасение людей). Общая площадь пожара составила 670 кв. м, здание сгорело полностью. В конце 2013 года интернат был восстановлен в соседней деревне Подгорное. 11 февраля 2015 года Чудовской райсуд Новгородской области приговорил бывшего директора интерната Сайгидгосена Магомедова к пяти годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима, бывшего главного инженера учреждения Александра Куликова - к четырем годам колонии-поселения. В мае 2015 года Куликов был освобожден по амнистии.

12-16 апреля 2015 года в результате пожаров, которые с большой скоростью распространились по территории Хакасии, погибли 32 человека. Пострадали более 1,5 тыс. человек (из них были госпитализированы 102), 4 694 лишились жилья. Огонь уничтожил и повредил 1 678 жилых домов в 33 населенных пунктах. Множественные очаги возгорания возникли из-за сжигания сухой травы при сильном ветре, порывы которого достигали 30 м/с.

12 декабря 2015 года в первом корпусе психоневрологического интерната в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области произошел пожар, в результате которого погибли 23 человека и более 20 человек пострадали, из них 3 были госпитализированы в тяжелом состоянии. Площадь горения составила порядка 600 кв. м. Пожар был обнаружен медицинским и обслуживающим персоналом интерната несвоевременно, что не позволило провести эвакуацию и спасти всех находившихся в здании жилого корпуса людей. 23 августа 2018 года СК РФ сообщил, что суд признал должностных лиц интерната виновными в нарушении требований пожарной безопасности. Бывший директор интерната Сергей Никифоров был приговорен к 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении, бывший завхоз учреждения Юрий Дыхненко - к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении.

25 марта 2018 года в городе Кемерове в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" погибли 60 человек, в том числе 37 детей, и пострадали 79 человек, из них 27 детей. Площадь возгорания в ТРЦ превышала 1,5 тыс. кв. м. Система пожаротушения не сработала из-за неисправности и отсутствия подключения к сигнализации. Эвакуацию посетителей ТРЦ затрудняло сильное задымление, а двери одного из кинозалов оказались заблокированы. 28 марта было объявлено днем общенационального траура в РФ. По данным следствия, причиной пожара было короткое замыкание электропроводки на четвертом этаже здания. В 2021-2023 годах бывший владелец и руководители ТРЦ, руководители реконструировавшей здание компании, сотрудники инспекции государственного строительного надзора, сотрудники регионального главка МЧС, а также допустившие халатность пожарные были приговорены к различным срокам лишения свободы в колониях строгого и общего режима.

21 апреля 2022 года в Твери произошел пожар в здании 2-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России. Общая площадь горения составляла 2,5 тыс. кв. м. Из здания спасли 54 человека, 98 эвакуировали. По данным экстренных служб, жертвами ЧП стали 22 человека, 1 пропал без вести, еще около 30 человек пострадали. Причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электросети, а к распространению огня на значительную площадь мог привести поздний вызов пожарных. По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), дело расследуют военные следователи.

24 декабря 2022 года в Кемерове произошел пожар в частном двухэтажном доме здании, где размещался приют для бездомных. Площадь пожара составила 180 кв. м, выгорел весь второй этаж, где жили постояльцы. В результате ЧП погибли 23 человека, еще 5 человек пострадали. Причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки. Организатор приюта Андрей Смирнов был арестован, ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Статья предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. По версии следствия, предприниматель Смирнов арендовал здание для приюта с 2019 года. Он знал, что здание не отвечает требованиям пожарной безопасности, но оказывал за деньги услуги престарелым и маломобильным гражданам. Договоров на оказание услуг он не заключал, работники приюта также работали без трудовых договоров. 28 марта 2023 года на заседании Заводского районного суда Кемерова Смирнов полностью признал свою вину. По состоянию на август 2023 года о приговоре Смирнову не сообщалось. Под арестом также находится пожарный инспектор Роман Плет, который проверял учреждение.