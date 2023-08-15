Московская конференция по международной безопасности. История и темы

Пленарные заседания XI Московской конференции по международной безопасности пройдут в Кубинке 15 августа

15 августа 2023 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Кубинке пройдут пленарные заседания XI Московской конференции по международной безопасности.

ТАСС собрал главные сведения об этом форуме.

Формат, темы, участники

Московская конференция по международной безопасности (Moscow Conference on International Security, MCIS) - ежегодное мероприятие, которое проводится Министерством обороны Российской Федерации. Его цели - укрепление взаимодействия военных ведомств разных стран, поиск совместных путей противодействия новым вызовам и угрозам.

В повестку конференции обычно выносят вопросы, имеющие наибольшее значение при формировании взглядов на международную безопасность. Отдельные пленарные заседания традиционно посвящены обмену мнениями по вопросам современных военных угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. Как правило, обсуждаются вопросы безопасности в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке.

Конференция проходит с участием министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, на нее приглашаются министры обороны или их заместители из государств ОДКБ, ШОС, стран Ближнего Востока, Европы и Азии, руководители международных организаций, а также представители академических кругов и неправительственные эксперты.

До 2014 года в мероприятиях регулярно принимали участие делегаты стран НАТО, затем эти государства были представлены на высоком уровне только в отдельные годы. Президент РФ Владимир Путин обычно направляет участникам конференции приветственное послание.

Традиционной площадкой мероприятия была московская гостиница Radisson Collection ("Рэдиссон коллекшн", историческое название - "Украина"). С 2022 года пленарные заседания конференции проводятся в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в рамках Международного военно-технического форума "Армия".

Предыдущие конференции

Впервые международная конференция Минобороны РФ была проведена 3-4 мая 2012 года. Темой ее стал "Фактор противоракетной обороны в формировании нового пространства безопасности". На форум были приглашены около 200 ведущих политиков, военных специалистов и экспертов из 50 стран (итоговое число участников не публиковалось). Среди делегатов были, в частности, помощник министра обороны США Мадлен Кридон и дуайен военно-дипломатического корпуса в Москве - военный атташе Финляндии Пенти Форсстрем. Обсуждалась проблематика противоракетной обороны (ПРО), были оценены угрозы распространения ракетных технологий, определены направления сотрудничества в данной области. 4 мая делегаты посетили расположение дивизии ПРО в подмосковном Софрине

23-24 мая 2013 года мероприятие прошло как Московская конференция по европейской безопасности. В рамках форума обсуждались различные аспекты данной темы, включая проблемы ПРО, контроля над обычными вооружениями в Европе, взаимодействия России и НАТО. В ходе пленарного заседания выступили руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер, руководители оборонных ведомств европейских государств и высокопоставленные сотрудники международных организаций. Министерство обороны США на конференции представляла заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас. На форуме были также представлены все страны НАТО.

В 2014 года мероприятие получило современное название. Прошедшая 23-24 мая конференция была посвящена вопросам укрепления глобальной безопасности и путям решения региональных кризисов с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке, на севере Африки, вокруг Афганистана. Особое внимание было уделено анализу феномена "цветных" революций. В заседаниях форума приняли участие свыше 300 делегатов из более чем 40 стран. Около ста иностранных участников в сопровождении замглавы Минобороны РФ Анатолия Антонова посетили 2-ю гвардейскую мотострелковую Таманскую дивизию в подмосковном Алабино. В своем послании участникам форума генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал конференцию в Москве "полезным форумом для обмена мнениями о текущих и возникающих кризисах".

Тема четвертой конференции (16-17 апреля 2015 г.) была сформулирована как "Глобальная безопасность: вызовы и перспективы". Более 400 делегатов из 70 стран обсудили угрозы международного терроризма и возможности военно-политических инструментов, международного военного сотрудничества по обеспечению региональной и глобальной стабильности. Большинство стран НАТО были представлены на уровне военных атташе. Вместе с тем в форуме принял участие Панос Камменос - министр обороны Греции, входящей в Североатлантический альянс.

Пятая конференция прошла 27-28 апреля 2016 года, главная тема - борьба с терроризмом. Обсуждались такие вопросы как безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проблемы войны и мира в Европе, глобальное военное сотрудничество. Отдельное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке, роли вооруженных сил в противодействии "цветным" революциям, обеспечении безопасности в Центральной Азии. Мероприятие посетили около 700 делегатов из 83 стран, в т. ч. 52 официальных делегации министерств обороны иностранных государств и руководители оборонных ведомств 19 стран.

В шестой раз конференция состоялась 26-27 апреля 2017 года, она была посвящена наиболее острым проблемам глобальной и региональной безопасности - вопросам борьбы с международным терроризмом, проблемам безопасности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, роли ведомств в укреплении безопасности в различных регионах мира. Также были затронуты вопросы борьбы с радикализмом на Ближнем Востоке, безопасности информационного пространства, проблематика противоракетной обороны и др. темы. Форум посетили более 800 гостей из 86 стран, в т. ч. 56 официальных военных делегаций, 22 делегации возглавляли руководители военных ведомств.

Седьмая конференция прошла 4-5 апреля 2018 года. Тема форума была заявлена как "Разгром ИГИЛ в Сирии: перспективы установления мира в регионе" (ИГИЛ - прежнее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"). Отдельная дискуссия была посвящена "мягкой силе" как инструменту решения военно-политических задач. Мероприятие посетили более 850 делегатов из 95 стран и восьми международных организаций. В Москву прибыли 73 официальные делегации, 30 из которых возглавляли министры обороны, 14 - заместители министров обороны и начальники генштабов.

Восьмая Московская конференция по международной безопасности прошла 23-25 апреля 2019 года, тема была сформулирована как "Безопасность в современном мире: региональные и глобальные факторы и тенденции". В работе форума приняли участие более 1 тыс. делегатов из 111 государств мира и семи международных организаций. В Москву прибыли 77 официальных делегаций, из них 55 были представлены на высоком уровне. На полях форума состоялось несколько десятков двусторонних встреч и круглых столов. По мнению замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина, большое количество участников свидетельствовало "об острой необходимости в диалоге и его дефиците в современной международной обстановке".

В 2020 году конференция не проводилась, ее перенесли на 2021 года в связи с пандемией коронавируса. Девятая конференция была проведена 22-24 июня 2021 года. В рамках мероприятия обсуждались наиболее актуальные вопросы глобальной безопасности, включая баланс сил в сфере стратегической стабильности, риски неконтролируемого распространения оружия массового уничтожения, угрозы в области кибербезопасности, а также меры противодействия коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, рассматривались различные аспекты безопасности в Европе, Азии, Африке, Ближнем Востоке и Латинской Америке. Форум посетили 700 делегатов из 109 стран и шести международных организаций, в том числе 55 министров обороны, их заместителей и начальников генеральных штабов, а также 94 представителя зарубежных неправительственных организаций и эксперта в области безопасности. Многие из спикеров выступили в онлайн-формате. Выступая на пленарном заседании, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о существовании тенденции разделения мира на "своих" и "чужих" и агрессивное экономическое давление на некоторые государства. "Широко используются экономические и финансовые санкции, которые дополняют силовым давлением, провоцированием военных инцидентов и кампаниями по дезинформации населения", - отметил в своем выступлении Сергей Шойгу.

Юбилейная X Московская конференция по международной безопасности прошла 16 августа 2022 года. В ней приняли участие свыше 700 делегатов из 70 стран и 6 международных организаций (ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС, Лига арабских государств, Международный комитет Красного Креста). В числе участников были главы оборонных ведомств из 35 стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки (двое из них - в ранге вице-премьера), а также ведущие российские и зарубежные военные эксперты. Центральной темой дискуссии стало формирование новой архитектуры безопасности в условиях становления многополярного мира. Подводя итоги, министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что конференция продемонстрировала бессмысленность попыток Запада изолировать РФ: "Выступающие на форуме главы военных ведомств заявили о поддержке внешнеполитической линии российского руководства и намерении развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Россией".

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