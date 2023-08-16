Биография Героя России Геннадия Жидко

Экс-замминистра обороны РФ умер 16 августа после продолжительной болезни

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 августа 2023 года стало известно, что в Москве после продолжительной болезни умер Герой России, бывший заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Геннадий Жидко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Геннадий Валериевич Жидко родился 12 сентября 1965 года в Узбекской ССР (ныне Республика Узбекистан).

В 1987 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище им. дважды Героя Советского Союза маршала бронетанковых войск П. С. Рыбалко. В 1997 году окончил Военную академию бронетанковых войск им. Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского, в 2007 году - с отличием окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

После училища был распределен командиром взвода в Туркестанский военный округ.

В первой половине 1990-х годов служил в 27-й гвардейской мотострелковой дивизии Приволжского военного округа. Окончив академию бронетанковых войск, вернулся в Приволжский военный округ (с 2001 года - Приволжско-Уральский, ПУрВО). Командовал батальоном охраны, в 1999-2001 годах занимал должность офицера по особым поручениям командующего войсками ПУрВО.

В 2001 году командовал 92-м мотострелковым Сестрорецким краснознаменным полком 201-й мотострелковой дивизии (Таджикистан).

После возвращения из Таджикистана занимал посты начальника учебного центра по подготовке младших специалистов, заместителя командира дивизии, затем начальника штаба дивизии.

В июне 2007 года Геннадий Жидко был назначен командиром 20-й гвардейской мотострелковой дивизии постоянной готовности Северо-Кавказского военного округа.

С июля 2009 по декабрь 2011 года занимал пост заместителя командующего 20-й гвардейской краснознаменной общевойсковой армией Московского (с 2010 года - Западного) военного округа.

С декабря 2011 года был начальником штаба - первым заместителем командующего общевойсковой армией Западного военного округа.

В январе 2015 года был назначен на пост начальника штаба - первого заместителя командующего 2-й гвардейской краснознаменной общевойсковой армией Центрального военного округа.

В 2016 году привлекался в качестве военного советника, возглавлял штаб группировки ВС РФ в Сирийской Арабской Республике. Организовывал военные операции против международных террористических организаций.

С 2016 года по ноябрь 2017 года занимал пост командующего 2-й гвардейской армией.

С 22 ноября 2017 года по ноябрь 2018 года являлся заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.

13 ноября 2018 года пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) сообщила, что Геннадий Жидко представлен в Хабаровске личному составу как новый командующий войсками ВВО. Сменил на этом посту генерал-полковника Александра Журавлева.

С ноября 2021 года по июль 2022 года был заместителем министра обороны РФ - начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ.

В 2022 году вновь занимал должность командующего войсками ВВО.

Генерал-полковник (2020).

Герой Российской Федерации (2017, "за героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга"). Был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, другими медалями.