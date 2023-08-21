Суворовские военные училища: история создания и знаменитые выпускники

80 лет назад, 21 августа 1943 года, в СССР вышло постановление об образовании в стране суворовских военных училищ. В подготовленной ТАСС-Досье справке вспоминаем, как появилась образовательная система СВУ, и рассказываем, что суворовские училища представляют из себя сегодня.

Из истории училищ

Суворовские военные училища (СВУ) — специализированные средние военно-учебные заведения для детей школьного возраста. В настоящее время входят в сеть довузовских учебных заведений Минобороны (наряду с президентскими кадетскими училищами, кадетскими корпусами и др.) и МВД России.

В Российской империи к 1917 году действовали кадетские корпуса — специализированные образовательные учреждения с полным пансионом. В учебном процессе совмещались общеобразовательная и военная программы. Обычно в кадетские корпуса принимали детей в возрасте от 10 лет, после окончания корпуса они, как правило, зачислялись на военную службу с офицерским званием. После Октябрьской революции 1917 года кадетские корпуса были упразднены.

Попытка возродить в СССР систему средних военно-учебных заведений была предпринята в 1937 году комкором Владимиром Грендалем: по его инициативе в крупных городах страны было создано 17 артиллерийских спецшкол, куда принимали выпускников седьмых классов общеобразовательных учебных заведений. В 1940 году дополнительно было создано 20 спецшкол для военно-воздушных сил и семь спецшкол для флота.

В апреле 1943 года генерал-майор Алексей Игнатьев, бывший царский офицер, в записке Верховному главнокомандующему Иосифу Сталину предложил воссоздать старую систему кадетских корпусов "для подготовки нравственно воспитанных и физически развитых будущих командиров Красной армии". Предложение было одобрено руководством страны. В соответствии с постановлением Совета народных комиссаров СССР и Центрального комитета ВКП(б) от 21 августа 1943 года "О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации" в Советском Союзе были образованы суворовские военные училища. Документ предусматривал формирование девяти училищ "типа старых кадетских корпусов, по 500 человек в каждом" с целью предоставления мальчикам общего среднего образования и подготовки их к военной службе, а также к дальнейшему обучению в высших военных училищах. Свое название СВУ получили в честь русского полководца Александра Васильевича Суворова (1730–1800).

Уже в 1943 году были открыты 11 суворовских военных училищ. Девять — сформированы при Наркомате обороны: Воронежское, Калининское, Краснодарское, Курское, Новочеркасское, Орловское, Ставропольское, Сталинградское и Харьковское. В них принимали детей военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии и партизан, а также сирот, родители которых погибли во время войны. Два училища были открыты для детей пограничников и сотрудников НКВД: Ташкентское и Кутаисское. В 1944 году были образованы еще шесть СВУ: Горьковское, Казанское, Куйбышевское, Саратовское, Тамбовское и Тульское. В 1953 году дополнительно было сформировано Минское (продолжает действовать в Республике Беларусь), а в 1955 году — Ленинградское суворовское училище (ныне Санкт-Петербургское суворовское училище).

24 июня 1945 года суворовцы старших рот Горьковского и Тульского СВУ приняли участие в первом Параде Победы на Красной площади в Москве. С тех пор участие воспитанников СВУ в парадах Победы, которые впоследствии стали проходить 9 мая, стало традиционным.

Первоначально в суворовские училища принимались мальчики с 10-летнего возраста, срок обучения составлял семь лет. Кроме того, существовали подготовительные классы для детей 8–10 лет. Воспитанники СВУ проживали при училищах и находились на полном пансионе за счет государства. В частности, им выдавалась специальная форма одежды военного образца — черного цвета, с алыми погонами, напоминавшими погоны царских кадетских корпусов.

С 1950 года в суворовские училища стали принимать мальчиков, окончивших три класса обычной школы, подготовительные классы были закрыты. С 1956 года возраст поступающих был увеличен до 11 лет. В 1964 году срок обучения в СВУ был сокращен до трех лет, с 1969 года — до двух (9-й и 10-й классы).

После распада СССР российские суворовские училища в 1992 году вновь перешли на трехлетнее обучение. А в конце 1990-х годов в них был введен семилетний образовательный цикл.

В 2009 году министр обороны РФ Анатолий Сердюков уволил из армии работавших в училищах офицеров-воспитателей и отстранил суворовцев от участия в парадах Победы 9 мая, мотивируя это тем, что марш отвлекает их от учебы. Однако возглавивший оборонное ведомство в ноябре 2012 года Сергей Шойгу эти решения отменил.

Текущее состояние

В настоящее время в России существует 11 суворовских военных училищ Минобороны РФ: Екатеринбургское, Иркутское (откроется 1 сентября 2023 года), Казанское, Московское, Пермское, Санкт-Петербургское, Северо-Кавказское (г. Владикавказ, Северная Осетия — Алания), Тульское, Тверское, Ульяновское, Уссурийское (Приморский край). Также действуют шесть суворовских училищ Министерства внутренних дел РФ: Астраханское, Грозненское (Чечня), Елабужское (Татарстан), Новочеркасское (Ростовская обл.), Санкт-Петербургское и Читинское (Забайкальский край).

В СВУ Минобороны поступают дети с пятого класса, срок обучения составляет семь лет, в СВУ МВД — с девятого класса, срок обучения — три года. Как и прежде, суворовцы проживают в училище и находятся на полном государственном обеспечении.

В 2013 году министр обороны РФ Сергей Шойгу изменил правила поступления в СВУ. Прием проводится на конкурсной основе после вступительных испытаний. Были отменены льготы для детей военных, внуков Героев России, а также для внуков и правнуков Героев СССР. В случае одинаковых показателей на вступительных экзаменах предпочтение все же отдается детям военнослужащих и ветеранов военной службы. Кроме того, правом внеконкурсного зачисления пользуются дети-сироты и дети военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга. Поступающих в училища оценивают по состоянию здоровья — дети должны пройти физическую подготовку.

В 2023 году общая численность набора в начальные классы СВУ Минобороны — 784 человека. Еще 180 планируется набрать на обучение в пятый, шестой и седьмой классы в Иркутское суворовское военное училище, которое должны открыть 1 сентября текущего года. В последующие годы набор в него будет осуществляться только в пятый класс.

Известные выпускники

За 80-летнюю историю суворовские училища выпустили свыше 160 тыс. воспитанников. В число выпускников СВУ входят: начальник Генштаба ВС РФ — первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов, глава Роскосмоса Юрий Борисов, бывший глава МИД РФ и Совета безопасности РФ Игорь Иванов, бывший замминистра обороны РФ и экс-губернатор Московской области, Герой Советского Союза Борис Громов, председатель ДОСААФ Александр Колмаков, академики РАН Анатолий Витушкин и Владимир Кадышевский, летчики-космонавты, Герои Советского Союза Владимир Джанибеков, Юрий Глазков, российский космонавт, Герой РФ Роман Романенко, народные артисты России Герард Васильев и Александр Пашутин, режиссеры и сценаристы Борис Дуров и Геннадий Шпаликов, музыкант Стас Намин, олимпийские чемпионы — тяжелоатлет Юрий Власов и боксер Валерий Попенченко и др.