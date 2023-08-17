История проектов высокоскоростных железнодорожных магистралей в России

Президент России Владимир Путин заявил, что наступил момент для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 августа 2023 года президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия движения по новой, третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) заявил, что наступил момент для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом. Также глава государства заявил, что видит перспективы строительства скоростных линий до Адлера, Донецка, Луганска. Владимир Путин пообещал обсудить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и проект ВСМ до Минска.

Современное состояние

В России нет ни одной железной дороги, специально предназначенной для высокоскоростного движения (со скоростью более 250 км/ч). Железнодорожной магистралью в России с самой высокой скоростью является линия Москва - Санкт-Петербург (протяженностью 645 км). На ней с 2009 года эксплуатируются поезда "Сапсан" производства немецкой корпорации Siemens . Состав этого типа 7 мая 2009 года установил текущий рекорд скорости на российских железных дорогах - 290 км/ч. Однако максимальная скорость на маршруте не превышает 250 км/ч. В действующем расписании самый быстрый из "Сапсанов" преодолевает путь между Москвой и Санкт-Петербургом за 3 часа 42 мин.

Кроме того, сообщение со скоростями более 200 км/ч было налажено на маршруте от Санкт-Петербурга до границы с Финляндией (115 км) - на нем эксплуатировались поезда "Аллегро" (максимальная скорость 220 км/ч). После начала специальной военной операции ВС РФ на Украине финляндская сторона 28 марта 2023 года приняла решение о прекращении движения по этому направлению.

История проектов ВСМ в России

Вопрос о строительстве магистралей исключительно для скоростных поездов начал рассматриваться в СССР в конце 1960-х годов на основе успешного опыта подобных линий в Японии (Shinkansen) и Франции (TGV). В качестве наиболее подходящего направления для постройки подобной магистрали рассматривалась трасса Москва - Ленинград (Санкт-Петербург). Но поскольку существующая железная дорога, построенная в 1851 году, проходит по оптимальному и наиболее прямому маршруту, было решено развивать по ней смешанное движение: пускать как высокоскоростные поезда, так и обычные. Для скоростного движения были созданы электропоезда ЭР200 (производства Рижского вагоностроительного завода в Латвийской ССР, ныне Латвии) и электровозы ЧС200 (Skoda, Чехословакия), рассчитанные на скорость до 200 км/ч.

Однако полноценного высокоскоростного движения между Москвой и Ленинградом наладить не удалось: мешали проблемы с подвижным составом, сложность строительства дополнительных путей и необходимость пропуска по линии медленных товарных и пригородных поездов. Уже в 1980-х годах в институтах при Министерстве путей сообщения снова начали разрабатывать проекты выделенной ВСМ по маршруту Москва - Ленинград и Москва - Юг. В целом проект был готов к началу 1990-х годов. 13 сентября 1991 года президент РСФСР Борис Ельцин подписал указ "О создании высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали Санкт-Петербург - Москва".

РАО "ВСМ" (Москва - Санкт-Петербург)

В 1992 году для строительства скоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом было создано Российское акционерное общество "Высокоскоростные магистрали" (РАО "ВСМ"). Институтом "Ленгипротранс" был подготовлен проект трассы: она должна была пройти параллельно существующим путям на расстоянии 30-50 км с отклонением в сторону Великого Новгорода.

Для новой дороги решено было создать отечественный подвижной состав. Поезд, получивший название ЭС-250 "Сокол", был разработан конструкторским бюро морской техники "Рубин" (Санкт-Петербург), судостроительной фирмой "Алмаз" (Санкт-Петербург) и заводом "Титран" (Тихвин, Ленинградская обл.). Однако постройка тестового образца затянулась. Кроме того, в ходе испытаний в 2000-2002 годах поезд так и не смог достичь заявленной скорости в 250 км/ч, госкомиссия обнаружила ряд недостатков, которые не позволяли безопасно эксплуатировать его с пассажирами. Ныне единственный построенный состав ЭС-250 разделен на две части, одна из них выставлена в петербургском Музее железных дорог России.

Первоначально завершить строительство ВСМ планировалось в 2000 году, однако реально работы начались только на одном объекте - вокзальном комплексе в Санкт-Петербурге (в 2010 году на месте заброшенного котлована был построен торгово-развлекательный комплекс "Галерея"). Всего стоимость проекта оценивалась в $7-10 млрд, причем частично планировалось строить его на заемные средства. Уже в 1997 году стало ясно, что привлечь масштабные иностранные инвестиции в проект не удастся.

В июле 1998 года президент РФ Борис Ельцин подписал указ, фактически отменивший его предыдущие решения по ВСМ Москва - Санкт-Петербург. В том же году РАО "ВСМ" было признано банкротом. После проверки деятельности компании Счетной палатой в начале 2000-х годов было возбуждено уголовное дело, однако о результатах расследования в СМИ не сообщалось. В 2007 году председатель Счетной палаты Сергей Степашин заявил, что $70 млн, потраченных на проект, "ушло в никуда".

После реформирования железнодорожной отрасли и создании на базе Министерства путей сообщения госкомпании "Российские железные дороги" (РЖД) было решено запустить скоростное движение по старой линии Москва - Санкт-Петербург с зарубежным подвижным составом ("Сапсанами").

Проекты ВСМ РЖД

В 2006 году РЖД подготовили программу развития высокоскоростного движения в России, которая предусматривала строительство целой сети ВСМ.

В июне 2008 года правительство РФ одобрило Стратегию развития железнодорожного транспорта до 2030 года. Документ предполагал строительство трех высокоскоростных магистралей: Москва - Санкт-Петербург (в дополнение к существующей трассе), Москва - Берлин и Москва - Нижний Новгород. Уже в 2009-2010 годах появились предложения о пересмотре программы. В частности, губернатор Свердловской области Александр Мишарин (занимал пост в 2009-2012 годах) и президент Татарстана Рустам Минниханов предложили довести скоростную трассу Москва - Нижний Новгород до Казани, а в перспективе - до Екатеринбурга.

В декабре 2012 году были приняты поправки в Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года, согласно которым предполагалось в первую очередь реализовать в рамках частно-государственного партнерства три проекта: Москва - Санкт-Петербург (высокоскоростная железнодорожная магистраль - 1, ВСМ-1), Москва - Казань (ВСМ-2) и Москва - Ростов-на-Дону - Адлер (ВСМ-3), а также, в дальней перспективе, Казань - Самара. Из этих трех проектов первоначально наибольшую государственную поддержку получила ВСМ-2. Одним из аргументов в пользу проекта было то, что Казань нуждается в высокоскоростном сообщении с Москвой в большей степени, чем Санкт-Петербург, куда уже курсируют "Сапсаны".

В 2018 году в Транспортную стратегию была внесена еще одна трасса ВСМ - между Екатеринбургом и Челябинском.

Все новые трассы решено было проектировать под скорость до 400 км/ч.

ВСМ Москва - Казань

21 июня 2013 года президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), предложил включить ВСМ-2 между Москвой и Казанью в список проектов, на которые могут будут потрачены средства из Фонда национального благосостояния. На ПМЭФ в 2015 году называлась уточненная стоимость проекта - 1 трлн 68 млрд рублей.

Трасса проекта была утверждена в июле 2013 года. Планировалось, что длина ВСМ составит 779 км; поезда должны были следовать от Курского вокзала в Москве до станции Восстание-Пассажирская в Казани. Путь до Казани сокращался в 3,5 раза - до 3 часов 30 мин. Планировалось обустройство девяти промежуточных остановок: в Ногинске, Орехово-Зуеве (Московская область), Петушках, Владимире, Коврове (Владимирская область), Дзержинске, аэропорту Стригино, Нижнем Новгороде (Нижегородская область), Чебоксарах (Чувашия), Помарах (Марий Эл). Проект предусматривал строительство двух крупных мостов: через Оку (близ Нижнего Новгорода) и Волгу (в районе Чебоксар).

30 апреля 2015 года конкурс на право проектирования магистрали выиграл консорциум проектных компаний во главе с "Мосгипротранс" при участии ОАО "Нижегородметропроект" и китайской компании China Railway Eryuan Engineering Group. Планировалось, что в будущем трасса Москва - Казань станет частью трансевразийского скоростного железнодорожного коридора Пекин - Европа.

Проект ВСМ был подготовлен в 2017 году. Однако строительство трассы, вопреки запланированному, начато не было из-за отсутствия финансирования.

14 марта 2019 года стало известно, что сокращенный проект ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода (в направлении Казани) был согласован правительством РФ. Его стоимость тогда была оценена 621,5 млрд рублей, из которых по 200 млрд рублей планировалось выделить из бюджета РФ и из собственных средств РЖД.

16 апреля 2019 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург. При этом Песков сообщил, что глава государства еще не принял окончательного решения по второму проекту высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань, который ранее рассматривался как приоритетный. Во второй половине 2019 году министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщал, что правительство поддерживает проект строительства ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву. Однако уже летом 2020 года сообщалось, что наиболее перспективным для выделения средств является только направление Москва - Санкт-Петербург.

ВСМ Москва - Санкт-Петербург

7 августа 2020 года министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что РЖД приступили к проектированию ВСМ Москва - Санкт-Петербург, и что строительство планируется начать в 2022 года. В сентябре 2020 года сообщалось, что предварительная оценка стоимости проекта составляет 1,4 трлн рублей. 6 ноября было объявлено, что проект будет увязан с МЦД-3, и в рамках проекта Московского центрального диаметра будут построены подходы для пропуска скоростных поездов. Эти работы начались уже в 2021 году.

Согласно текущим планам РЖД, озвученным в июле 2023 года, высокоскоростные поезда РЖД из Москвы в Петербург будут делать 12 остановок, в том числе неподалеку от Великого Новгорода (куда не заходит существующая железная дорога) и Твери. Протяженность высокоскоростной магистрали составит 679 км, время в пути между Москвой и Петербургом - 2 часа 15 минут.