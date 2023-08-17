Что известно об исполняющем обязанности премьер-министра Пакистана

Временное правительство страны возглавил бывший сенатор от провинции Белуджистан Анваар-уль-Хак Какар

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 августа 2023 года в Пакистане приведено к присяге временное правительство страны. Его возглавил бывший сенатор от провинции Белуджистан Анваар-уль-Хак Какар. Предыдущий кабинет, которым руководил Шахбаз Шариф, ушел в отставку после досрочного роспуска парламента 9 августа (по конституции в течение 90 дней должны пройти всеобщие выборы). ТАСС подготовил материал, содержащий биографические сведения о Анваар-уль-Хак Какаре.

Анваар-уль-Хак Какар родился в 1971 году в крупнейшей провинции Пакистана Белуджистан (юго-запад страны). Этнический пуштун (примерно 15% населения Пакистана, составляющего 236 млн человек), принадлежит к племени какар.

Окончил Белуджистанский университет со степенью магистра политических наук и социологии. Работал школьным учителем.

В 2018 году стал одним из основателей левоцентристской Народной партии Белуджистана. В том же году был избран в Сенат (верхняя палата парламента).

Читает лекции в Университете национальной обороны в столице Исламабаде, а также престижном командно-штабном колледже пакистанской армии в г. Кветта (провинция Белуджистан).

Анваар-уль-Хак Какар известен как политик, приближенный к военному руководству страны. 12 августа 2023 года он был назначен временным премьер-министром Пакистана для наблюдения за подготовкой к выборам и их проведением. Это решение было принято после консультаций между уходящим в отставку Шахбазом Шарифом и лидером оппозиции Раджой Риазом (первый ранее заявлял, что и.о. премьера будет назначен нейтральный кандидат, чтобы никто не смог подвергнуть сомнениям результаты голосования на выборах в парламент).

Анваар-уль-Хак Какар свободно говорит на нескольких языках, в том числе на английском, персидском, пушту, урду.