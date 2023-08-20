Неудачи космических миссий к Луне с 2018 года. Хронология

Роскосмос 20 августа сообщил, что, по предварительным данным, автоматическая станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью Луны

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 августа 2023 года Роскосмос сообщил, что, по предварительным данным, автоматическая станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью Луны. Всего с 2018 года в мире состоялось 12 космических запусков с 18 миссиям, целью которых было исследование Луны. При этом девять миссий (включая "Луну-25") были частично или полностью неудачными.

"Лунцзян-1" (КНР)

25 мая 2018 года китайской ракетой-носителем Long March 4C с космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань был запущен спутник-ретранслятор "Цюэцяо" (с китайского "Сорочий мост"). Он был успешно выведен в точку гравитационного равновесия Земли и Луны L2 (одна из точек Лагранжа), расположенную на расстоянии около 455 тыс. км от Земли и в 65 тыс. км от Луны, и затем обеспечивал в 2019 году работу аппарата "Чанъэ-4", исследующего обратную сторону Луны. Вместе с "Цюэцяо" были запущены два радиоастрономических малых спутника: "Лунцзян-1" и "Лунцзян-2". Второй из них успешно был выведен на лунную орбиту и проработал около года, а на "Лунцзян-1" отказала система управления.

"Берешит" (Израиль)

22 февраля 2019 года американской ракетой-носителем Falcon 9 с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) был запущен межпланетный аппарат "Берешит", разработанный частной израильской компанией SpaceIL. Он представлял собой аппарат-планетоход, который должен был передвигаться по поверхности естественного спутника земли прыжками, используя ракетные двигатели. 11 апреля 2019 года "Берешит" разбился при посадке на Луну. По данным компании SpaceIL, сбой бортового датчика ускорения привел к выключению основного двигателя и потере контроля над аппаратом.

"Чандраян-2" (Индия)

22 июля 2019 года с помощью ракеты-носителя LVM3, стартовавшей из Космического центра им. Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе была запущена индийская автоматическая станция "Чандраян-2". Основной целью миссии была доставка в район южного полюса спутника Земли посадочной платформы "Викрам" с луноходом "Прагьян". 6 сентября 2019 года посадка на Луну модуля "Викрам" потерпела неудачу: связь с ним была потеряна на высоте 2,1 км от лунной поверхности.

OMOTENASHI (Япония) и Lunar IceCube (США)

16 ноября 2022 года США запустили из Космического центра им. Джона Кеннеди в штате Флорида ракету-носитель SLS (Space Launch System) с космическим кораблем Orion в рамках лунной программы Artemis, который успешно осуществил полет вокруг Луны и вернулся на Землю 11 декабря того же года. При этом два малых космических аппарата, запущенных вместе с Orion и предназначавшихся для изучения Луны, не смогли выполнить свою миссию. Связь была потеряна с японским посадочным модулем OMOTENASHI, который должен был отработать технологию "полужесткой" посадки на поверхность, и американским лунным спутником Lunar IceCube, предназначенным для поиска водяного льда.

Hakuto-R (Япония), Rashid (ОАЭ) и Lunar Flashlight (США)

11 декабря 2022 года с космодрома на мысе Канаверал при помощи ракеты-носителя Falcon 9 была запущена международная миссия - японский посадочный космический аппарат Hakuto-R с планетоходом Rashid Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и малым японским планетоходом-роботом SORA-Q. 25 апреля 2023 года Hakuto-R в последние секунды перед посадкой резко ускорился и связь с ним была потеряна. По мнению специалистов, космический аппарат совершил жесткую посадку на Луну. Миссия была признана неудачной. Вместе с Hakuto-R и двумя планетоходами был также потерян малый американский космический аппарат Lunar Flashlight, предназначенный для поиска льда на Луне.