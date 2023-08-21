Сибирская язва. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 августа 2023 года в Панинском районе Воронежской области был выявлен случай заражения сибирской язвой. Мужчину в состоянии средней тяжести доставили в местную больницу. В связи с инцидентом власти региона ввели на территории района режим чрезвычайной ситуации до 16 ноября включительно. Об этом сообщила пресс-служба администрации Панинского района.

Сибирская язва — инфекционная болезнь, относящаяся к группе особо опасных. Возбудитель инфекции — бактерия Bacillus anthracis. Болезнь поражает животных, от них может передаваться человеку. Возбудитель сибирской язвы передается людям в основном при непосредственном контакте с больными животными: при разделке туш, через продукты животноводства, изделия из кожи, меха, реже — через воду, почву, аэрогенно (по воздуху).

Источниками инфекции чаще всего становятся крупный рогатый скот, лошади, свиньи и другие сельскохозяйственные животные. От человека к человеку болезнь не передается.

Формы болезни

У людей болезнь может протекать в кожной, легочной и кишечной формах. Инкубационный период — от нескольких часов до двух-трех дней.

Наиболее распространена кожная форма сибирской язвы, сопровождающаяся воспалением лимфоузлов и образованием карбункула (острого гнойно-некротического воспаления с некрозом тканей). Как правило, при своевременном лечении кожная форма сибирской язвы не несет большой опасности, однако при отсутствии лечения в 20% случаев инфекция приводит к септическому шоку и смерти.

При легочной форме болезнь первоначально напоминает по симптомам обычную простуду, которая затем переходит в пневмонию. Даже с качественным лечением смертность от последующей дыхательной недостаточности составляет около 50%.

Кишечная форма является наиболее редкой, поскольку возникает при употреблении в пищу мяса погибшего от болезни животного. На ранней стадии напоминает пищевое отравление. У заболевшего наблюдается повышение температуры тела, режущие боли в животе, диарея и рвота. Состояние больного прогрессивно ухудшается, и при явлениях инфекционно-токсического шока больные умирают. Симптомы этого вида сибирской язвы трудно выявить, что приводит к высокому уровню смертности.

История

Сибирская язва известна с древности. Современное название болезни на русском языке ей дал в конце XVIII века русский врач Степан Андреевский. Бактерия Bacillus anthracis впервые в чистом виде была выделена в 1876 году немецким микробиологом Робертом Кохом.

В 1881 году французский микробиолог и химик Луи Пастер создал прививку против сибирской язвы для животных. Впервые вакцина для человека была создана в 1940 году сотрудниками Санитарно-технического института Красной армии (в настоящее время — 48 ЦНИИ Минобороны России, г. Киров) Николаем Гинсбургом и Александром Тамариным.

В XX веке споры сибирской язвы также начали использоваться в качестве биологического оружия. В частности, испытания такого оружия на людях проводили в 1935–1945 годах в Маньчжурии японские военные ("отряд 731").

Методы борьбы с болезнью

Основным способом борьбы с Bacillus anthracis является уничтожение заболевшего скота, а также вакцинация животных в зонах, где повышена вероятность возникновения болезни. В случае выявления эпидемии скота также прививаются люди.

Споры бактерии Bacillus anthracis устойчивы к тепловому воздействию и могут сохраняться до 200 лет. Особенно опасен труп павшего животного, служащий источником заражения почвы, такие участки десятки лет опасны для травоядных. Поэтому туши больных животных сжигают, а пепел зарывают в могильники.

Случаи эпидемий в России

Крупнейшая в современной истории вспышка сибирской язвы на территории России наблюдалась весной 1979 года в Свердловске (ныне — Екатеринбург). Тогда заболели 96 человек, из них 64 скончались. По официальной версии, причиной инфекции стал больной скот, однако большее распространение получила другая версия — утечка штамма сибирской язвы в военном городке под Свердловском.

Ежегодно в России регистрируется в среднем одиннадцать случаев заболевания людей сибирской язвой. В 2013 году заболели два человека, в 2014 году — семь человек, в 2015 году выявлено три случая заболевания. Летальные исходы от сибирской язвы в России относительно редки.

В июле 2010 года в деревне Бурановка Тюкалинского района Омской области от заболевших сибирской язвой лошадей заразились шесть человек, один из них скончался.

В августе 2012 года очаг заражения возник в поселке Дружба Целинного района Алтайского края. Диагноз был подтвержден у троих человек, которые разделывали тушу внезапно умершей коровы, один из заболевших умер. После этого случаев смертей среди людей в России от этого заболевания не было.

1 августа 2016 года в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в окружной больнице Салехарда скончался 12-летний мальчик. Как сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина, "на 90%" причиной смерти стала кишечная форма сибирской язвы. В Ямальском районе 25 июля был введен карантин из-за сибирской язвы, от которой погибло более 2,3 тыс. оленей. Этот диагноз был подтвержден у 20 человек, в том числе восьми детей. По данным властей ЯНАО, причиной вспышки инфекции стало необычайно теплое для Крайнего Севера лето: в течение месяца на Ямале держалась аномальная жара, до 35 градусов Цельсия.

В 2018–2020 годах небольшие очаги сибирской язвы ежегодно регистрировались в Дагестане (в 2018-м — один заболевший, в 2019-м — четверо, в 2020-м — пятеро). Причиной было несоблюдение мер безопасности при убое крупного рогатого скота, зараженного сибирской язвой.

В 2021 году в РФ было зафиксировано два случая кожной формы сибирской язвы среди людей: в Туве и Дагестане.

В 2022 году единственный случай заражения произошел в Ставропольском крае: сибирская язва была выявлена у жительницы станицы Рождественская.

В марте 2023 года два человека были госпитализированы из-за сибирской язвы в Цивильском районе Чувашии. Источником заражения стал контакт с тушей зараженного быка. Оба заболевших были выписаны через месяц.

30 июня 2023 года в селе Бижиктиг-Хая в Барун-Хемчикском районе Тувы местный житель госпитализирован с диагнозом "сибирская язва" после посещения чабанской стоянки, где ранее была произведена разделка мяса больного животного. 6 июля диагноз подтвердился еще у четырех человек. Все заболевшие были госпитализированы в республиканскую больницу. 18 июля четверо из заболевших самовольно покинули больницу, но позднее были взяты на амбулаторное лечение. Все пятеро выздоровели, 31 июля карантин в Туве был снят.

20 августа очаг сибирской язвы выявили в Панинском районе Воронежской области. Один заболевший мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести.