Что известно об объединении БРИКС

В Йоханнесбурге 22-24 августа состоится 15-й саммит объединения

ТАСС-ДОСЬЕ. 22-24 августа 2023 года в Йоханнесбурге (ЮАР) состоится 15-й саммит БРИКС - неформального объединения пяти быстроразвивающихся стран - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Российскую делегацию на мероприятии возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, президент России Владимир Путин примет участие в режиме видеоконференции. Ожидается, что основными темами встречи станут экономическое сотрудничество, в частности вопросы увеличения торговых расчетов в местной валюте, и расширение БРИКС. ТАСС подготовил материал об этом объединении.

Создание, цели

Акроним БРИКС (BRICS) образован от названий входящих в объединение стран на английском языке, до присоединения в 2011 году ЮАР оно носило название БРИК. Первые контакты в формате БРИК состоялись в 2006 году. Тогда министры экономики провели встречу на Петербургском экономическом форуме (в июне), а главы МИД России, Бразилии, Китая и министр обороны Индии - в Нью-Йорке на полях сессии ГА ООН (в сентябре). В июле 2008 года переговоры глав государств и правительств четырех стран прошли в Тояко (Япония) в рамках саммита Группы восьми, куда лидеры Бразилии, Китая и Индии были приглашены в качестве гостей.

Первый саммит БРИК состоялся в июне 2009 года в Екатеринбурге, на нем целью объединения было определено "развитие последовательного, активного, прагматичного и открытого диалога и сотрудничества между странами". Позже были согласованы такие принципы деятельности, как неблоковый характер и ненаправленность против третьих сторон.

В БРИКС не существует секретариата и устава. Председательство осуществляет страна - организатор саммита, она обеспечивает координацию всей текущей деятельности (в последние годы соблюдается очередность, соответствующая расположению букв в акрониме).

Саммиты, встречи министров

После встречи в Екатеринбурге в 2009 года саммиты организуются ежегодно в одной из стран-членов (последний - 23 июня 2022 года под председательством Китая в режиме видеоконференции). С 2013 года страна-председатель, как правило, приглашает к участию в нем другие государства, близкие ей географически и геополитически. Кроме того, руководители государств БРИКС встречаются в ходе международных форумов. Помимо саммитов, регулярно проходят переговоры на уровне глав МИД, министров финансов, здравоохранения, образования, науки и сельского хозяйства, секретарей советов безопасности.

С 2015 года проводятся гражданские, парламентские и молодежные форумы БРИКС, а также медиа-саммиты. Всего в рамках БРИКС действует более 20 форматов. Тематика встреч охватывает такие направления, как энергоэффективность, изменение климата, продовольственная безопасность, борьба с бедностью, устойчивое развитие, деятельность международных финансовых институтов.

Расширение БРИКС

На встрече глав внешнеполитических ведомств 19 мая 2022 года в режиме видеоконференции Китай предложил запустить процесс расширения БРИКС, чтобы "повысить представленность объединения и его влиятельность в мире". К настоящему времени заявки о вступлении в организацию подали 23 страны, в том числе Аргентина, Иран (об этом стало известно в июне 2022 года), Алжир (в ноябре 2022 года), Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет (в мае 2023 года), Бангладеш, Эфиопия (в июне 2023 года), Венесуэла (в августе 2023 года). Еще несколько государств официально заявили о своей заинтересованности в присоединении к этому формату. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тема расширения БРИКС стоит "высоко в повестке дня", при этом между членами объединения "существуют нюансы по поводу его расширения". Идут консультации об определении параметров членства.

Деятельность в деловой, экономической и финансовой сфере

В последние годы торговля между странами-членами достигала $422 млрд (данные Bloomberg). Среди реальных проектов объединения - создание в июле 2014 года Нового банка развития БРИКС (штаб-квартира в Шанхае, Китай). Его акционерный капитал - $100 млрд. Он призван финансировать проекты в области инфраструктуры и устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. С момента начала своей операционной деятельности банк одобрил 96 проектов на общую сумму $32,8 млрд (4 марта 2022 года НБР объявил о приостановке новых транзакций в России "в свете нарастающей неопределенности и ограничений"). Кроме НБР, объединение к настоящему времени учредило еще несколько структур в деловой и финансовой сфере, среди них Альянс бирж (2011), Деловой совет, Совет экспертных центров (2013).

С 2015 года на саммитах принимается ключевой документ в области экономического взаимодействия - Стратегия экономического партнерства, рассчитанная на пять лет. Последняя была одобрена в ноябре 2020 года. В том же году по инициативе России был создан Женский деловой альянс и начал работу Молодежный бизнес-инкубатор стран БРИКС, в рамках которого молодые предприниматели делятся опытом и устанавливают прямые деловые контакты.

7 сентября 2021 года в рамках форума "Партнерство стран БРИКС по вопросам новой промышленной революции" в китайском городе Сямэнь участники объединения подписали пакет соглашений по 28 проектам с общим объемом инвестиций в размере 13,4 млрд юаней (около $2 млрд). Они охватывают такие направления, как промышленность, сфера услуг, программное обеспечение, услуги в технологической сфере, логистика, торговля и экономика.

В настоящее время ведется работа по переходу стран БРИКС на взаиморасчеты в национальных валютах и созданию Фонда облигаций в национальных валютах. Президент РФ Владимир Путин, выступая 22 июня 2022 года на форуме деловых кругов БРИКС, сообщил, что прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран объединения. По мнению экспертов, это может защитить страны БРИКС от санкционных рисков, связанных с расчетами в долларах и евро.

В области образования и науки

С 2013 года функционирует Научный совет. В сентябре 2017 года начал действовать Сетевой университет БРИКС (учрежден в 2015 году), в который входят порядка 60 вузов стран объединения (от РФ - 12, в т. ч. МГУ, Санкт-Петербургский государственный университет, Уральский федеральный университет). Основные направления образовательных и научно- исследовательских программ - экономика и энергетика; информатика и информационная безопасность; экология и изменения климата; водные ресурсы. Штаб-квартира учебного заведения находится в Екатеринбурге при Уральском федеральном университете.

С 2017 года по инициативе РФ в странах БРИКС проводится онлайн-олимпиада по математике BRICSMATH.COM (организатор - российская образовательная онлайн-платформа Учи.ру.). В 2019 году в ней приняли участие 1,6 млн школьников во всех странах БРИКС, а в 2020 году - свыше 3 млн, в том числе ученики из Индонезии и Вьетнама (более поздние данные не публиковались).

В октябре 2017 года в Екатеринбурге открылся Сетевой центр материаловедения и нанотехнологий БРИКС. Осенью 2018 года при Иркутском научном исследовательском техническом университете начал работать Байкальский институт БРИКС, который готовит кадры по таким направлениям, как экологический инжиниринг и чистая энергетика; устойчивая инновационная экономика; международный бизнес; цифровые технологии. В июне 2019 года ООО "Газпром ВНИИГАЗ" организовал первую встречу в рамках Платформы энергетических исследований БРИКС. В числе целей проекта - выработка скоординированной политики и стратегии в этой сфере.

В области культуры, спорта и здравоохранения

С сентября 2016 года проводятся кинофестивали стран БРИКС, а с 2017 года - фестивали театральных школ. В августе 2020 года по инициативе РФ прошла первая встреча министров спорта, по итогам которой был одобрен меморандум о сотрудничестве между ведомствами. Документ предусматривает проведение спортивных игр БРИКС в председательствующей стране, обмен спортсменами и тренерами, сотрудничество в области спорта, включая массовый, и организации спортивного отдыха. В июне 2022 года Министерство спорта РФ сообщило, что в июне 2023 года в Казани состоятся первые игры БРИКС. В программу соревнований предварительно вошли более 20 видов спорта.

В 2020 года на фоне пандемии РФ предложила рассмотреть вопрос о создании системы раннего предупреждения возникновения массовых инфекций и биологических угроз. В мае 2022 года на встрече министров здравоохранения РФ выступила с инициативой налаживания сотрудничества между профессиональными медицинскими ассоциациями и создания в последующем Медицинской ассоциации БРИКС. По данным Министерства здравоохранения РФ за 2021 год (более поздние данные не публиковались), в российских образовательных медицинских организациях обучались 9,5 тыс. студентов из Индии, 450 из Китая, 270 из ЮАР, 240 из Бразилии.

Другие направления

4 сентября 2020 года был согласован проект антитеррористической стратегии объединения (одобрена на 12-м саммите 17 ноября 2020 года). 15 октября под эгидой РФ прошел первый Международный конкурс передовых решений и практик стран БРИКС. Его цель - распространение в странах- участницах успешных проектов, направленных на улучшение качества жизни населения.

В августе 2021 года главы космических ведомств стран БРИКС подписали соглашение об обмене данными дистанционного зондирования Земли. Оно предусматривает сотрудничество в создании виртуальной группировки спутников дистанционного зондирования и обмен данными. 25 мая 2022 года в режиме видеоконференции прошла первая встреча Совместного комитета стран БРИКС по космическому сотрудничеству. На ней представители профильных ведомств одобрили документы, регламентирующие работу нового комитета, а также процедуры обмена информацией и технические требования к ней.

Статистика

По данным Всемирного банка, в настоящее время общая площадь стран объединения - примерно 30% территории Земли, а численность их населения - 42% от общемировой (население планеты - 8 млрд человек). Согласно прогнозам Международного валютного фонда, в 2023 году страны БРИКС обгонят Группу семи (G7) по объему ВВП. Так, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка обеспечат 32,1% мирового ВВП, а "семерка" - 29,9%. К 2028 году показатели пяти стран БРИКС будут на уровне 33,6%, G7 - 27,8%.