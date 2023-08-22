Что известно о валютах межгосударственных объединений и проектах по их созданию

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что страны БРИКС рассматривают создание единой расчетной единицы

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 августа 2023 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страны БРИКС рассматривают создание единой расчетной единицы, альтернативной доллару.

ТАСС подготовил материал о том, какие расчетные единицы или общие валюты ранее учреждались различными межгосударственными объединениями.

Общие сведения

По состоянию на 2023 года в мире действует более 10 валютных союзов, т. е. межгосударственных соглашений, позволяющих использовать общую денежную единицу для нескольких стран. Старейшим из ныне действующих является валютный союз Швейцарии и Лихтенштейна, где с 1920 года в обращении находится швейцарский франк.

За пределами стран-эмитентов широкое хождение имеют доллары США, Австралии и Новой Зеландии, фунт стерлинга и многие другие валюты. Российский рубль за границами РФ является законным платежным средством в Абхазии и Южной Осетии.

Валюты, которые выпускаются в рамках межгосударственных соглашений и не имеют одного национального эмитента, также называются коллективными валютами. По состоянию на август 2023 года к таковым относятся евро, западноафриканский, центральноафриканский и тихоокеанский франки, а также восточнокарибский доллар.

Евро

Крупнейшим по числу членов является экономический и валютный союз Европейского Союза. В 1979 году начал работу его предшественник - Европейская валютная система (ЕВС), в рамках которой была введена европейская валютная единица - ЭКЮ (European Currency Unit, ECU). Она рассчитывалась как корзина валют стран-участников ЕВС. Каждая европейская валюта, входившая в систему, имела фиксированный курс к ЭКЮ, на основе которого формировались фиксированные курсы валют по отношению друг к другу. В 1992 году был подписан Маастрихтский договор о Европейском союзе, в котором была закреплена процедура создания валютного союза и "стабильной валюты для XXI века". Были установлены "маастрихтские критерии" - требования, необходимые для вступления в еврозону. 1 января 1999 года новая европейская валюта, получившая название евро, сменила в обращении ЭКЮ в качестве безналичной расчетной единицы. 1 января 2002 года евро был введен в наличное обращение. Эмитентом евро является Европейский центробанк. В настоящее время в Еврозоне состоят 20 государств, также евро обращаются пяти в странах, формально не входящих в ЕС: Андорре, Ватикане, Монако, Сан-Марино, Черногории, а также в непризнанном Косове.

Африканские и тихоокеанский франки

В декабре 1945 года французское правительство из-за нестабильности франка было вынуждено ввести отдельные валюты для своих тихоокеанских и африканских колоний. При этом курс африканского колониального франка (franc des colonies franсaises d'Afrique, франк КФА) был первоначально привязан к французскому франку, а тихоокеанского колониального франка (franc des colonies francaises du Pacifique, франк КФП) - к доллару США.

В процессе деколонизации франк КФП в 1967 году был переименован сначала во франк Французской конторы в Тихом океане, ныне он называется франком французских общин в Тихом океане. Эта денежная единица имеет хождение на французских территориях: Новой Каледонии, Французской Полинезии, а также в Уоллисе и Футуне.

Франк КФА в 1961 году был разделен на две валюты, одна из которых ныне носит название франк финансового сотрудничества в Центральной Африке (центральноафриканский франк, франк КФА BEAC), а другая - франк Африканского финансового сообщества (западноафриканский франк, франк КФА ВСЕАО). Центральноафриканский франк обращается в шести странах: Камеруне, ЦАР, Чаде, Экваториальной Гвинее, Габоне и Республике Конго. Западноафриканский франк имеет хождение в восьми странах: Бенине, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуаре, Гвинее-Бисау, Мали, Нигере, Сенегале и Того.

Восточнокарибский доллар

В 1965 году на смену колониальному вест-индийскому доллару несколько бывших британских колоний, впоследствии объединившихся в Организацию Восточно-карибских государств, ввели единую валюту - восточно-карибский доллар. Он имеет хождение на территории восьми стран и британских самоуправляемых территорий: Антигуа и Барбуды, Доминики, Гренады, Монтсеррата, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадин и Ангильи.

Проекты валютных союзов

В 1975 году было сформировано Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS), на территории большинства членов которого на тот момент обращался западноафриканский франк. С 2000-х годов ECOWAS планирует введение единой общей валюты. На заседании глав государств и правительств Сообщества в июне 2019 года в Абудже было утверждено название единой валюты - эко (производное от первых трех букв аббревиатуры ECOWAS). На саммите также было зафиксировано, что эко будет иметь плавающий валютный курс. По итогам работы саммита ECOWAS в июне 2021 года глава Комиссии организации Жан-Клод Касси Бру заявил, что единая валюта 15 стран Западной Африки появится в 2027 году. Она будет иметь хождение в Бенине, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуаре, Гамбии, Гане, Гвинее, Гвинее-Бисау, Либерии, Мали, Нигере, Нигерии, Сенегале, Сьерра-Леоне и Того.

В июне 2009 года четыре страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) - Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт и Катар - подписали соглашение о создании валютного союза Персидского залива (ОАЭ и Оман отказались от участия в проекте). Окончательной целью валютного союза должно было стать создание единого центробанка и введение единой валюты "халиджи" (от араб. "халидж" - "залив"). Наименование "халиджи" впоследствии было заменено на "динар", однако планы по реализации проекта до сих пор не осуществлены.

30 ноября 2013 года в рамках Восточноафриканского сообщества был подписан протокол о создании Восточноафриканского валютного союза (ныне в его составе - Бурунди, ДР Конго, Кения, Руанда, Танзания, Уганда, Южный Судан). Предварительно единую валюту планировалось назвать восточноафриканским шиллингом (по аналогии с денежной единицей Британской Восточной Африки, существовавшей в 1921-1967 годах). По состоянию на 2023 года точные сроки ее внедрения не определены.

Расчетные единицы

Помимо коллективных валют существуют также особые финансовые инструменты - безналичные платежные единицы.

В 1969 году были введены специальные права заимствования (special drawing rights, SDR) как расчетная единица Международного валютного фонда (МВФ). Стоимость SDR рассчитывается в рамках корзины резервных валют МВФ, куда входят доллар США, евро, фунт стерлингов, иена и юань.

C 2010 года в рамках Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) была запущена безналичная единица для взаимных расчетов - сукре. Она призвана увеличить товарооборот внутри блока и снизить зависимость от доллара. С 2013 года в системе взаимных расчетов принимает участие Уругвай, который не является членом АЛБА.