Биография Тото Кутуньо

Певец и композитор умер в возрасте 80 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 августа 2023 года в возрасте 80 лет после продолжительной болезни умер итальянский певец и композитор Тото Кутуньо.

Происхождение и образование

Тото Кутуньо (настоящее имя - Сальваторе) родился 7 июля 1943 года в городе Фосдиново в области Тоскана в центральной части Италии, где его отец - выходец с острова Сицилия - служил военным моряком. Отец научил его играть на трубе, позже Кутуньо самостоятельно освоил игру на аккордеоне, ударных, клавишных и саксофоне. В 13 лет он принял участие в региональном конкурсе молодых талантов (играл на аккордеоне), где занял третье место. Родители называли его Тото - откуда и произошел сценический псевдоним.

Получил среднее специальное экономическое образование (бухгалтер), но по профессии не работал, музыкального образования не имел.

Начало музыкальной карьеры

С первой половины 1960-х годов он играл в группах Toto & i Rockers и Ghigo e i goghi. В 18 лет увлекся джазом и игрой на пианино, в 19 лет отправился на гастроли по Финляндии с популярным джазовым ансамблем G-Unit Гуидо Манузарди. По возвращении на родину вместе с братом собрал группу Toto & I Tati, с которой выступал на дискотеках, в ночных клубах и барах. В этот период начал писать песни.

Успех и сотрудничество с мировыми звездами

В 1975 году Кутуньо основал новый коллектив Albatros. На одном из выступлений его заметил итальянский поэт-песенник Вито Паллавичини. Вскоре они начали работать в тандеме. В том же году песню Africa (исполнялась на английском языке) услышал Жак Пле, продюсер Джо Дассена. Ее мелодия стала основой для композиции L'ete indien. После исполнения Дассеном она завоевала международное признание, Фрэнк Синатра представил песню в Америке, а Кутуньо как композитором заинтересовались другие именитые исполнители. Для следующего сингла Дассен выбрал мелодию песни Кутуньо Uomo dove vai, которая после написания нового текста была названа Salut (1975). Следующий хит Тото Кутуньо создавал уже специально для Дассена - E si tu ne existe pas (1976). В разное время песни на музыку Тото Кутуньо исполняли Мирей Матье (Ciao Bambino, Sorry), Далида (Laissez-moi danser), Клод Франсуа (Ecoute ma chanson), Мишель Сарду (Musica), Адриано Челентано (Кутуньо - автор песен к знаменитому альбому Il tempo se ne va, в который входит известнейшая во всем мире песня Soli), появились инструментальные обработки его сочинений в исполнении оркестра Поля Мориа и многих других.

Сольная карьера, участие в фестивалях и работа на телевидении

В 1978 году группа Albatros распалась, Кутуньо начал сольную карьеру. В том же году он записал песню Donna donna mia, которая стала популярной. В 1979 году Кутуньо выпустил свою первую пластинку - Voglio l`anima.

Как сольный исполнитель он 13 раз участвовал в фестивале в Сан-Ремо (всего, вместе с группой, - 15 раз). В 1980 году его песня Solo noi заняла первое место, став национальным хитом. В 1983 году он представил в Сан-Ремо песню L’italiano (она же Lasciate Mi Cantare), которая заняла первое место в народном голосовании и стала его визитной карточкой. Обе песни были написаны для Адриано Челентано, но он отказался их исполнять. В следующие годы Кутуньо с успехом выступал на фестивале (в том числе шесть раз занимал вторые места). Последний раз он принимал участие в конкурсе в 2010 году, когда на вечере, посвященном дуэтам, с Белен Родригес исполнил песню Aeroplani.

В 1990 году Тото Кутуньо одержал победу на конкурсе "Евровидение" в Загребе, исполнив песню Insieme 1992.

Кутуньо был одним из самых успешных итальянских исполнителей и композиторов, в мире продано более 100 млн копий его дисков. Им было выпущено 16 альбомов, 10 сборников и 28 синглов. Последний диск - L'italiano - la nuova versione - вышел в 2013 году. Всего композитор написал более 300 песен. В одном из интервью он отметил: "Своими песнями я дарю эмоции - надеюсь, они приходят к публике такими же сильными, как рождаются во мне".

Тото Кутуньо часто выступал и как телеведущий. На его счету более 10 передач, которые были популярны у зрителей.

Популярность в России

Тото Кутуньо в 1985 году дал несколько десятков концертов в Москве и Ленинграде. Москва вдохновила его на написание в 1986 году песни Buona notte. С тех пор он неоднократно выступал в России (его концерты, запланированные на 2020-2022 годы, были отменены из-за пандемии COVID-19).