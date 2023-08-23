Что известно об индийском межпланетном аппарате "Чандраян-3"

Индия стала четвертой страной, сумевшей осуществить мягкую посадку на Луну

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 августа 2023 года индийский космический аппарат "Чандраян-3" совершил посадку на поверхность Луны. Индия стала четвертой страной, сумевшей осуществить мягкую посадку на естественный спутник Земли (после СССР/РФ, США и КНР).

История лунной программы Индии

В августе 2003 года премьер-министр Индии Атал Ваджпаи заявил о лунной программе "Чандраян" (в переводе с санскрита "Лунный корабль"). Первым в ее рамках 22 октября 2008 года в космос был отправлен аппарат "Чандраян-1". Он вел исследования с окололунной орбиты и проработал меньше года (вместо запланированных двух лет). 29 августа 2009 года связь с космическим аппаратом была потеряна из-за выхода из строя системы термозащиты. Несмотря на это, Индийская организация космических исследований (англ. Indian Space Research Organization, ISRO) считает миссию успешной. "Чандраян-1" передал на Землю более 40 тыс. снимков лунной поверхности, а также данные о наличии на Луне воды (в виде льда), залежей магния, алюминия и других металлов.

22 июля 2019 года к Луне был запущен "Чандраян-2" с целью изучения небесного тела с орбиты и доставки в район южного полюса спутника Земли посадочной платформы "Викрам" с небольшим луноходом "Прагьян". Однако посадка 6 сентября 2019 года модуля "Викрам" потерпела неудачу: специалисты ISRO потеряли с ним связь на последнем этапе операции, на высоте 2,1 км от лунной поверхности. В результате посадочная платформа с луноходом разбилась при ударе о лунную поверхность. При этом орбитальный аппарат "Чандраян-2" продолжает работу.

В декабре 2019 года госминистр Индии Джитендра Сингх, курирующий космическую отрасль, заявил о намерении отправки на Луну третьей национальной миссии "Чандраян-3" с посадочным модулем и небольшим луноходом. С целью экономии было решено использовать в ней действующий орбитальный аппарат предыдущей миссии "Чандраян-2".

Первоначально запуск "Чандраян-3" планировался на 2020 год. Затем он неоднократно переносился, в том числе из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Миссия "Чандраян-3"

Новая индийская миссия "Чандраян-3" призвана продемонстрировать безопасную и мягкую посадку на лунную поверхность. В качестве места посадки был выбран район южного полюса Луны, как и в миссии "Чандраян-2".

В состав космического аппарата "Чандраян-3" весом 3,9 тыс. кг входят транспортировочный двигательный модуль (2 148 кг) и посадочная платформа с луноходом (1 752 кг, из них ровер - 26 кг). Посадочный модуль имеет размеры 2 x 2 x 1,17 м, ровер - 9,17 x 7,5 x 3,97 см. Мощность солнечной батареи лунохода составляет 50 Вт.

"Чандраян-3" был запущен 14 июля 2023 года с космодрома на острове Шрихарикота (штат Андхра-Прадеш) ракетой-носителем LVM3. На лунную орбиту он прибыл 5 августа. Процедура спуска аппарата началась 17 августа.

С помощью научных инструментов ISRO планирует проводить сейсмические исследования Луны, изучать химический и минеральный составы поверхности небесного тела. Так, на посадочном модуле установлены лазерные и радиочастотные высотомеры, лазерный гироскоп, акселерометр и другие приборы. Луноход (доставлен на Луну в посадочном модуле) оснащен рентгеновским спектрометром альфа-частиц и лазерным спектроскопом для определения элементного состава лунного грунта вблизи места посадки.

Планируется, что луноход миссии "Чандраян-3" проработает в окрестностях южного полюса спутника Земли примерно одни лунные сутки (около 14 земных дней). По данным ISRO, посадочная платформа и ровер не приспособлены для работы в условиях лунной ночи.