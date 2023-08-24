Биография Александра Суворова

Священный синод Русской православной церкви обсудит передачу на рассмотрение профильной синодальной комиссии вопроса о возможной канонизации генералиссимуса Александра Суворова, сообщил патриарх Кирилл

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 августа 2023 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что Священный синод Русской православной церкви обсудит передачу на рассмотрение профильной синодальной комиссии вопроса о возможной канонизации генералиссимуса Александра Суворова.

Александр Васильевич Суворов родился 24 ноября (13 ноября по старому стилю) 1730 года в Москве в дворянской семье. Некоторые исследователи считают годом рождения будущего полководца 1729.

В 1742 году 13-летнего Александра Суворова зачислили в Семеновский лейб-гвардии полк (ради выслуги лет для офицерского чина), в 1748 году он начал действительную военную службу в полку в звании капрала.

В 1754 году получил звание поручика и был направлен в Ингерманландский пехотный полк. С 1756 года служил в Военной коллегии. В начале Семилетней войны 1756-1763 годов находился на тыловой службе, занимался формированием резервных частей. В 1758 году был назначен военным комендантом города Мемеля (ныне Клайпеда, Литва). В 1759 году участвовал в сражении при Кунерсдорфе (Пруссия, ныне деревня Куновице на западе Польши). В 1760 году Суворов стал дежурным офицером при главнокомандующем русскими войсками генерал-аншефе Виллиме Ферморе.

В 1761 году во главе военного отряда Александра Суворов нанес ряд поражений прусским войскам в боях на территории Польши, участвовал в овладении крепостью Кольберг (ныне город Колобжег). В 1762 году был произведен в полковники и назначен командиром Астраханского пехотного полка, в 1763 году возглавил Суздальский пехотный полк. С 1769 года во главе военного отряда сражался с войсками Барской конфедерации на территории Польши. Во многом благодаря активным действиям полководца, в ряде битв разгромившего польские и французские войска и взявшего штурмом Вавельский замок в Кракове, вскоре был фактически осуществлен Первый раздел Речи Посполитой.

Во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов Суворов сражался в составе армии фельдмаршала Петра Румянцева. В 1773 году дважды нанес поражение противнику, оборонявшему крепость Туртукай (ныне город Туртукан, Болгария). В Козлуджинском сражении (1774) корпус под командованием Суворова сыграл решающую роль в победе русской армии над турками.

Участвовал в подавлении крестьянского восстания под предводительством Емельяна Пугачева (1773-1775). С 1775 года командовал Петербургской дивизией. В 1776 году Суворов был направлен в Крым, где замещал генерала Александра Прозоровского на посту командующего российскими войсками на полуострове. В 1777 году возглавил Кубанский корпус. В 1778-1780 годах командовал российскими войсками в Крыму и на Кубани, руководил строительством пограничных укреплений. С 1782 года командовал корпусом на Кубани, в 1783 году руководил подавлением восстания ногайцев на Кубани. В 1784 году был назначен командиром Владимирской, в 1785 году - Петербургской, в 1787 году - Кременчугской дивизии. Во время русско-турецкой войны 1787-1791 годов Александр Суворов принимал участие в обороне крепости Кинбурн (на Кинбурнской косе в устье Днепра), Очаковском (1788), Фокшанском (1789) и Рымникском (1789) сражениях. В 1790 году войска под его командованием взяли штурмом турецкую крепость Измаил.

В 1791 году Суворов был назначен командовать русскими войсками в Южной Финляндии, руководил строительством укреплений близ границы со Швецией. В 1792 году принял командование войсками в Новороссии. В 1794 году участвовал в подавлении Польского восстания. За отличия, проявленные в ходе этой кампании, был произведен в генерал-фельдмаршалы.

Александр Суворов был противником реформ, инициированных императором Павлом I. Вступил в конфликт с монархом, вследствие чего в 1797 году был отправлен в отставку. Проживал под надзором в своем имении в селе Кончаковском (ныне Кончаковское-Суворовское, Новгородская область).

В феврале 1799 года Александр Суворов был возвращен императором Павлом I на военную службу и назначен главнокомандующим войсками союзников России по Второй антифранцузской коалиции в Северной Италии. Боевые действия в Италии известны как Итальянский поход русской армии 1799 года. В нескольких сражениях суворовскими войсками были разбиты французские армии генералов Жана Моро и Жака Макдональда. В сентябре 1799 года армия Суворова предприняла Швейцарский поход, в ходе которого переправилась через Альпы и соединилась с войсками генерала Александра Римского-Корсакова. Швейцарский поход стал беспримерным событием своего времени, ярким примером стойкости воинов и силы русского оружия. В условиях фактического окружения, дефицита продовольствия и боеприпасов войскам Суворова удалось не только с боями пройти по сложному горному маршруту, но и вывести в расположение главных сил около 1,4 тыс. плененных французов. В январе 1800 года русская армия вернулась на родину. В апреле 1800 года военачальник прибыл в Санкт-Петербург.

Александр Суворов скончался 18 мая (6 мая по старому стилю) 1800 года в Санкт-Петербурге в возрасте 69 лет. Похоронен в Благовещенской церкви на территории Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.

За время военной карьеры полководец дал более 60 сражений. Являлся приверженцем собственной тактики командования и воспитания войск, сторонником активных наступательных действий. Регулярно прибегал к неожиданным для противника приемам, что позволяло суворовским войскам одерживать победы даже при значительном численном превосходстве врага. Под руководством Суворова начинали службу многие известные впоследствии полководцы - генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов, генералы Петр Багратион и Михаил Милорадович.

Звания и награды

Александр Суворов имел звания генералиссимуса (1799), князя Италийского (1799), графа Российской (1789) и Римской империй (1789), генерал-фельдмаршала Австрии (1799) и Сардинии (1799), гранда Сардинского королевства (1799).

Был награжден орденом Святого Андрея Первозванного (1787) и бриллиантовыми знаками к нему (1789), орденами Святого Георгия I (1789), II (1773) и III (1771) степеней, Святого Владимира I степени (1783), Святого Александра Невского (1771), Святого Иоанна Иерусалимского I степени (1799), Святой Анны (1770), а также иностранными орденами: австрийским - Военным Марии Терезии I степени (1799), прусскими - Черного Орла (1794) и Красного Орла (1794) I степени, сардинскими - Высшим Святого Благовещения (1799) и Святых Маврикия и Лазаря (1799) I степени, баварским - Святого Губерта (1800), французским - Кармельской Богоматери и Святого Лазаря Иерусалимского (1800), золотым оружием с алмазами (1775, 1789).

Личная жизнь и публикации

Был автором нескольких трудов по военному делу - "Полковое учреждение", "Наука побеждать", а также мемуаров.

Александр Суворов был женат на Варваре Ивановне Суворовой (урожденная Голицына, 1750-1806). Дети - Наталья (1775-1844), Аркадий (1784-1811) - полководец, генерал-лейтенант.

Память о полководце

В 1826 году в память заслуг Суворов был назначен вечным шефом гренадерского Фанагорийского полка, которому было повелено именоваться Гренадерским генералиссимуса князя Суворова полком (расформирован в 1917 году).

Во время Великой Отечественной войны в 1942 году в СССР был учрежден орден Суворова трех степеней. В 1943 году были созданы военные училища среднего образования для юношей, получившие наименование суворовских. В 1993 году указом президента РФ Бориса Ельцина учреждена медаль Суворова. В честь полководца назван астероид (2489 Suvorov), многочисленные улицы в Москве и других городах России и бывшего СССР. Памятники генералиссимусу установлены в Санкт-Петербурге, Калининграде, Краснодаре, Новокузнецке, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Омске, Тирасполе (Молдавия), Кобрине (Белоруссия), селе Думбрэвени (Румыния), коммуне Эльм (Швейцария) и др. Памятники полководцу в Измаиле и Одессе были снесены по решению украинских властей в декабре 2022 года.

Имя полководца носили боевые корабли Военно-морского флота Российской империи и СССР - эскадренный броненосец "Князь Суворов" типа "Бородино" и крейсер "Александр Суворов" проекта 68-бис. Ныне название "Генералиссимус Суворов" носит переданный в состав флота в 2022 г. подводный стратегический ракетоносец проекта 955А "Борей-А".

В 1904 году в Санкт-Петербурге был открыт мемориальный музей Александра Суворова. В 1942 году в селе Кончаковское-Суворовское заработал музей-заповедник, посвященный полководцу. В 2024 году в честь Александра Суворова планируется открыть музей на территории его родового имения в селе Кистыш (Владимирская область).