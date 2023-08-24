Что известно о новых членах БРИКС

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 августа 2023 года по итогам 15-го саммита БРИКС было объявлено о присоединении к организации Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии. Они станут полноправными членами БРИКС с 1 января 2024 года. Президент России Владимир Путин, выступивший на заседании глав государств - членов БРИКС, заявил, что Москва в рамках своего председательства в 2024 году будет способствовать расширению объединения.

Аргентина

Республика Аргентина занимает территорию 2,8 млн кв. км, численность населения (по данным за 2022 год) составляет 46,2 млн человек. Это второе после Бразилии по территории и третье после Бразилии и Колумбии по населению государство Южной Америки. Является президентской республикой по форме правления и федерацией по принципу госустройства. Президент с 2019 года - Альберто Фернандес.

По данным Всемирного банка (ВБ) на 2022 год, объем ВВП страны составляет $632,8 млрд, что делает ее третьей экономикой региона (после Бразилии и Мексики). В структуре ВВП сфера услуг составляет 53%, промышленность - 15%, сельское и лесное хозяйство, рыболовство и охота - 6,4%.

Аргентина - член таких региональных организаций, как Сообщество латиноамериканских и карибских государств, Организация американских государств, Союз южноамериканских наций, Южноамериканский общий рынок.

Египет

Арабская Республика Египет (АРЕ) занимает территорию 1 млн кв. км. с населением в 110,99 млн человек. Президентская республика по форме правления. С 2014 года пост президента занимает Абдель Фаттах ас-Сиси. По данным ВБ на 2022 год, объем ВВП страны составил $476,8 млрд, это самая крупная экономика среди стран Северной Африки и пятая в Ближневосточном регионе. На долю сферы услуг приходится 51,4% ВВП, на промышленность - 32,7%, сельское хозяйство - 10,9%.

Египет - член Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества, Африканского союза.

Иран

Исламская Республика Иран (ИРИ) занимает территорию 1,7 млн кв. км, численность населения - 88 млн. Одна из немногих существующих теократий в мире. Главой государства является высший руководитель, избираемый из религиозных деятелей и богословов. С 1989 года им является Али Хаменеи. Президент - глава исполнительной власти, второе по значимости высшее официальное лицо, с 2021 года пост занимает Эбрахим Раиси.

Объем ВВП страны составляет $388,5 млрд (данные Всемирного Банка на 2022 год), что делает ее шестой экономикой региона. Иран обладает третьим по величине доказанным запасом нефти (12% от мировых запасов) и вторым в мире запасом газа (17%). Крупнейшим сектором экономики Ирана является сфера услуг, на долю которой приходится 51% ВВП, на добычу нефти - 23%, обрабатывающую промышленность и горнодобывающую промышленность - 13%, сельское хозяйство — 10%. Уже более 40 лет ИРИ находится под экономическими санкциями, наложенными США, ООН и ЕС, а последние годы - фактически в изоляции. Иран практически полностью лишен доступа к международной банковской системе, иностранным инвестициям, современным технологиям, ему затруднен экспорт нефтегазового сырья и импорт топлива, тем не менее он находит возможность вести торговлю с другими странами. Иран - член Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК), в июле 2023 года было объявлено о его присоединении к Шанхайской организация сотрудничества.

ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) - государство на юго-восточном побережье Аравийского полуострова, занимает территорию 83,6 тыс. кв. км, население - 9,9 млн человек. Имеет федеративное устройство, объединяя 7 эмиратов: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Эль-Фуджайра и Шарджа. Каждый из них является абсолютной монархией. Главой государства со времени образования государства в 1971 году фактически является эмир Абу-Даби (титул передается по наследству). С мая 2022 года президентом ОАЭ является Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

По данным ВБ, объем ВВП в 2022 году составил $ 507,53 млрд, что делает страну третьей экономикой Ближневосточного региона. Основой экономики является добыча и экспорт сырой нефти и газа, на которые приходится свыше 40% ВВП. Эмираты обладают восьмым по величине доказанным запасом нефти (5,6% от мировых запасов) и седьмым в мире запасом газа (3%).

ОАЭ - член ОПЕК, Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Саудовская Аравия

Королевство Саудовская Аравия (КСА) - крупнейшее государство на Аравийском полуострове, его территория составляет 2,1 млн. кв. км., население - 35,3 млн. Абсолютная монархия. Королем с 2015 года является Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Конституцией КСА являются Коран и сунна.

Согласно данным ВБ, объем ВВП страны в 2022 году - $1,1 трлн, это крупнейшая экономика в Ближневосточном регионе. Кроме того, страна является крупнейшим в мире производителем нефти. На добычу нефти приходится 46% ВВП, сектор услуг составляет 36%, доля обрабатывающей промышленности - 10%, строительство и распределение электроэнергии, газа и воды - 6%, сельское, лесное хозяйство и рыболовство - 2%.

КСА - член ОПЕК, Лиги арабских государств, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Организации Исламского сотрудничества.

Эфиопия

Федеративная Демократическая Республика Эфиопия занимает площадь 1,1 млн кв. км, численность населения составляет 123,4 млн человек. Парламентская республика. Премьер-министр - Абий Ахмед (с 2018 года), в 2019 году он был удостоен Нобелевской премии мира за завершение 20-летнего состояния войны с соседней Эритреей и миротворческие усилия в регионе.

Объем ВВП - $126,8 млрд (данные Всемирного банка на 2022 год), что делает ее третьей экономикой в Африке южнее Сахары. Эфиопия - преимущественно аграрная страна, один из крупнейших экспортеров кофе. Доля сельского хозяйства в ВВП - 37,6%, промышленности - 22,7%, услуг - 36,6%.

Страна является членом Африканского союза, Межправительственной организации по развитию и Общего рынка Восточной и Южной Африки.