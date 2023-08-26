Биография Глеба Панфилова

Народный артист РСФСР умер в возрасте 89 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 августа 2023 года стало известно, что в возрасте 89 лет умер народный артист РСФСР, режиссер Глеб Панфилов.

ТАСС подготовил биографию Панфилова.

Происхождение и образование

Глеб Анатольевич Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске.

В 1957 году окончил в Свердловске (ныне Екатеринбург) химико-технологический факультет Уральского политехнического института (ныне в составе Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина). После этого работал мастером и инженером на заводе. В 1959-1961 годах был заведующим отделом агитации и пропаганды Свердловского городского комитета ВЛКСМ.

В конце 1950-х годах Панфилов организовал в Свердловске студию кинолюбителей, где снял несколько документальных фильмов. В 1960-1963 годах учился на заочном отделении операторского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова, Москва). В те же годы работал на свердловском телевидении, снял документальную картину о балерине Нине Меновщиковой (1962) и короткометражный художественный фильм "Дело Курта Клаузевица" (1963). В 1965 году окончил в Москве режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров, выпускник мастерской Леонида Трауберга.

Работа в кино

В 1966-1977 годах Панфилов работал режиссером на киностудии "Ленфильм". В 1968 году вышел его первый полнометражный художественный фильм "В огне брода нет", посвященный гражданской войне (в 1969 году кинокартина получила приз "Золотой леопард" международного кинофестиваля в Локарно). На "Ленфильме" режиссер также поставил трагикомедию "Начало" (1970) и драму "Прошу слова" (1975).

С 1977 году Панфилов работал на киностудии "Мосфильм". В 1979 году он снял драму "Тема" (вышла на экраны в 1986 году, в 1987 году получила главный приз "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля). За ней последовали фильмы "Валентина" по пьесе Александра Вампилова "Прошлым летом в Чулимске" (1981), "Васса" (1983, в том же году удостоен золотого приза Московского международного кинофестиваля) и "Мать" (1989) по произведениям Максима Горького.

В 1991 году Панфилов стал соучредителем и художественным руководителем кинокомпании "Вера". В 2000 году он выпустил историческую драму "Романовы. Венценосная семья", в 2006 году - телесериал "В круге первом" по роману Александра Солженицына (в 2007 году удостоен премии "Золотой орел" в категории "Лучший телефильм или мини-сериал"), в 2008 году - телесериал "Без вины виноватые" по пьесе Александра Островского (в 2010 году также отмечен премией "Золотой орел" в номинации "Лучший телефильм или мини-сериал"). В 2021 году представил драматический фильм "Иван Денисович", снятый по мотивам произведения Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича". Глеб Панфилов является автором или соавтором сценариев большинства своих фильмов.

Являлся членом Союза кинематографистов РФ, Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Возглавлял жюри основного конкурса 36-го Московского международного кинофестиваля (2014).

Работа в театре

Панфилов осуществил несколько театральных постановок. В Московском государственном театре имени Ленинского комсомола (в 1990-2019 годах - "Московский государственный театр "Ленком", с 2019 года - Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова") выпустил спектакли: "Гамлет" по трагедии Уильяма Шекспира (1986), "…Sorry" по пьесе Александра Галина (1992), "Аквитанская львица" по мотивам пьесы Джеймса Голдмена "Лев зимой" (2010) и "Ложь во спасение" по мотивам произведения Алехандро Касоны "Деревья умирают стоя" (2012).

В 2017 году в Государственном театре наций (Москва) состоялась премьера его спектакля "Аудиенция" по пьесе Питера Моргана.

Звания, награды

Был заслуженным деятелем искусств РСФСР (1976), народным артистом РСФСР (1984).

Панфилов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2010).

Был лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых 1985 года, премии президента РФ в области литературы и искусства 2001 года.

Был лауреатом кинопремии "Ника" в почетной номинации "Честь и достоинство" (2013), кинопремии "Золотой орел" в категории "Лучшая режиссерская работа" (2022, "Иван Денисович"). Награжден почетным призом за вклад в киноискусство XIV Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало" (Ивановская область, 2020).

Являлся почетным членом Российской академии художеств, почетным доктором Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения.

Личные сведения

Был женат на народной артистке СССР Инне Чуриковой (1943-2023). От брака с ней - сын Иван (родился в 1978 году, выпускник Московского государственного института международных отношений). От первого брака - сын Анатолий (родился в 1957 году, актер и режиссер).

Фильмы и книга о режиссере

Жизни и творчеству кинематографиста посвящены документальные фильмы "Глеб Панфилов. Своя тема" (2005, режиссер Алла Агранович) и "Монолог в четырех частях. Глеб Панфилов" (2011, Наталия Урвачева), а также книга "Фильмы Глеба Панфилова" (1995, автор Ростислав Юренев).