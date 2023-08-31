Что известно о временном президенте Габона Брисе Олиги Нгеме

Группа высокопоставленных офицеров страны 30 августа заявила о смещении президента Али бен Бонго Ондимбы, находившего у власти с 2009 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 августа 2023 года в Габоне группа высокопоставленных офицеров заявила в эфире национального телевидения о смещении президента Али бен Бонго Ондимбы, находившего у власти с 2009 года. Главой государства на переходный период был провозглашен командующий Республиканской гвардией генерал Брис Клотер Олиги Нгема.

Брис Олиги Нгема (полное имя Брис Клотер Олиги Нгема) родился, по данным французских СМИ, в 1974 или 1975 году в провинции Верхнее Огове на востоке Габона в семье армейского офицера. По матери находится в родстве с семьей Бонго Ондимбы. По протекции президента Омара Бонго Ондимбы (1967-2009) был направлен на обучение в Королевскую военную академию Мекнеса в Марокко. Впоследствии прошел курсы спецназа в Габоне.

По возвращении из Марокко служил адъютантом Омара Бонго Ондимбы до его смерти в 2009 году. Не пользуясь расположением сына покойного президента - Али бен Бонго Ондимбы, в том же году избранного главой государства, был командирован в качестве военного атташе в посольство Габона в Марокко, а затем занимал такой же пост в посольстве в Сенегале. Вернулся в страну только спустя десять лет на фоне ослабления президентской власти после того, как Али бен Бонго Ондимба перенес инсульт (октябрь 2018 года) и пережил попытку военного переворота (январь 2019 года). В организации путча обвиняли в том числе военнослужащих Республиканской гвардии - престижного подразделения, осуществлявшего охрану главы государства и высших должностных лиц страны.

В 2019 году Брис Олиги Нгема возглавил Генеральное управление специальных служб - разведывательную структуру Республиканской гвардии. На этом посту он провел реформы, позволившие ему доукомплектовать свое подразделение личным составом и оснастить современной техникой, пользовался уважением подчиненных и влиянием в армейских кругах, подчеркивал свою лояльность президенту Ондимбе. В апреле 2020 года был назначен командующим Республиканской гвардией.

Помимо военной службы, занимался бизнесом. По данным международной журналистской ассоциации Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project), в 2015-2018 годах Олиги Нгема приобрел недвижимость в американском штате Мэриленд на сумму $1 млн, а также оказывал содействие президентской семье в реализации зарубежных бизнес-проектов.

Брис Олиги Нгема считается одним из лидеров военного переворота в Габоне. Еще до своего назначения главой государства на переходный период 30 августа он дал интервью французской газете Le Monde, в котором отметил, что причиной путча, "помимо разочарования населения", стало состояние здоровья прежнего президента. Али бен Бонго Ондимба, по его мнению, не имел права баллотироваться на третий срок, поэтому "армия решила перевернуть страницу и взять за это ответственность".