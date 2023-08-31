Что известно о новом министре обороны Великобритании Гранте Шэппсе

Он сменил занимавшего этот пост с 2019 года Бена Уоллеса

ТАСС-ДОСЬЕ. 31 августа 2023 года премьер-министр Великобритании Риши Сунак назначил министром обороны королевства Гранта Шэппса. Он сменил занимавшего этот пост с 2019 года Бена Уоллеса, который еще в июле заявил в интервью газете The Times о желании покинуть правительство.

Грант Шэппс родился 14 сентября 1968 года в Уотфорде (графство Хартфордшир на юго-востоке Англии). Изучал бизнес и финансы в Городском университете Манчестера. В 1990 году в возрасте 21 года основал типографию PrintHouse Corporation, которая до сих пор успешно работает в Великобритании и других странах. Впоследствии Шэппс отмечал, что опыт создания и ведения бизнеса очень пригодился ему во время работы в правительстве.

В 1997 и 2001 годах он безуспешно баллотировался в Палату общин (нижняя палата британского парламента) от Консервативной партии. Впервые был избран в 2005 году, переизбирался в 2010, 2015, 2017 и 2019 годах. В декабре 2005 года занял пост заместителя председателя Консервативной партии, в 2007 году стал министром жилищного строительства в теневом правительстве консерваторов (теневое правительство формируется партией, находящейся в оппозиции).

В 2010 году возглавивший правительство консерватор Дэвид Кэмерон назначил его государственным министром (младший министр) жилищного строительства и местного самоуправления. Тогда же королева Елизавета II ввела Шэппса в состав Тайного совета (консультативный орган при монархе). В 2012-2015 годах Грант Шэппс был сопредседателем Консервативной партии и министром без портфеля, в мае - ноябре 2015 года - госминистром по международному развитию, в ноябре того же года занял аналогичный пост в министерстве иностранных дел и по делам Содружества.

В 2015 году создал в парламенте общепартийную группу, занимающуюся вопросами инфраструктуры, возглавлял ее до 2019 года. Кроме того, в 2017-2019 годах был председателем общепартийной парламентской группы по авиации.

В июле 2019 года Шэппс стал министром транспорта в правительстве Бориса Джонсона. В октябре 2022 года он несколько дней занимал пост министра внутренних дел в кабинете Лиз Трасс. 25 октября 2022 года в правительстве Риши Сунака он получил портфель министра по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. Шэппс занимал ее до 7 февраля 2023 года, когда возглавил министерство энергетики и углеродной нейтральности. Сразу после назначения на пост министра обороны он сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что продолжит линию своего предшественника на поддержку Украины.

Женат, в семье трое детей.

Увлекается авиацией, имеет лицензию пилота.