День знаний. История даты и нововведения в 2023/2024 учебном году

С 1 сентября во всех школах обучение по литературе, русскому языку, географии, обществознанию, истории и основам безопасности жизнедеятельности будут вести по новым федеральным общеобразовательным программам

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 сентября в России ежегодно отмечается День знаний - начало нового учебного года. Праздник был объявлен указом президиума Верховного Совета (ВС) СССР от 15 июня 1984 года, который дополнил указ президиума ВС СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях" (был принят в новой редакции 1 ноября 1988 года; последние изменения внесены указом президента РФ от 31 мая 2006 года). Впервые День знаний отметили 1 сентября 1984 года.

История даты начала учебного года

В царской России единой даты начала учебного года в образовательных учреждениях не существовало. В гимназиях учиться начинали 1 или 15 августа, в реальных и коммерческих училищах - в середине сентября или уже в октябре. В сельских школах учебный год и вовсе мог длиться с декабря по май.

Единое начало учебного года - с 1 сентября - было введено во времена СССР, в 1930-х годах. 14 августа 1930 года вышло постановление Центрального исполнительного комитета (ЦИК) ВКП(б) и Совета народных комиссаров (СНК) СССР "О всеобщем обязательном начальном обучении", которым было предписано, чтобы все дети в возрасте от восьми до десяти лет "были приняты в школу осенью". Постановление ЦИК ВКП(б) и СНК СССР от 23 июня 1936 года "О работе высших учебных заведений и о руководстве высшей школы" отменило существующую практику произвольных сроков начала учебного года в высших учебных заведениях и установило 1 сентября как единую дату начала занятий. Временно этот порядок менялся во время Великой Отечественной войны в 1942-1945 годах, когда ученики с четвертого по десятый класс начинали учебу на месяц позже учащихся младших классов - с 1 октября.

Статистика по образованию в РФ

По данным правительства РФ, на начало 2022/2023 учебного года в стране действовали 39,4 тыс. средних школ, 3,2 тыс. колледжей и 722 вуза. В них обучались 17,7 млн школьников, 3,6 млн студентов колледжей и 4,1 млн студентов вузов.

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, 1 сентября 2023 года новый учебный год начнется для более чем 18 млн школьников в 40 тыс. школах. Из них в первый класс пойдут почти 2 млн детей, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. В 3 тыс. колледжах приступят к обучению более 2,6 млн молодых людей.

По словам Голиковой, продолжается работа по выполнению поручений президента РФ о создании не менее 1,3 тыс. школ к концу 2024 года. Всего в рамках национальных проектов "Образование" и "Демография" с 2019 года к концу августа 2023 года введено в эксплуатацию 906 школ на 524,7 тыс. мест в 80 регионах.

По расчетам Росстата, в 2023 году стоимость базового "набора первоклассника" (одежда, обувь, школьные и канцелярские принадлежности) с учетом средних потребительских цен за июль текущего года составила 23 629 рублей для мальчика (увеличилась на 6% по сравнению с прошлым годом) и 28 295 рублей для девочки (рост на 5,4%).

По данным Минобрнауки России, по состоянию на 31 июля 2023 года заявления о поступлении в российские вузы подали более 900 тыс. абитуриентов. На 2023/2024 учебный год вузам было выделено 626 278 бюджетных мест, в том числе около 37 тыс. мест для более 30 вузов в новых регионах - Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Нововведения в 2023/2024 учебном году

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, с 1 сентября 2023 года во всех школах обучение по шести предметам (литература, русский язык, география, обществознание, история, основы безопасности жизнедеятельности) будет вестись по новым федеральным общеобразовательным программам. Ученики старших классов начнут обучаться по единому учебнику по всеобщей истории и истории России (для 5-9-х классов новые учебники по истории планируется подготовить к началу следующего учебного года). Также с 1 сентября вводится обязательное трудовое воспитание. В рамках профориентации для учеников 6-11 классов по четвергам начнут проводиться занятия "Россия - мои горизонты".

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что с 1 сентября 2023 года все обучающиеся начальных классов российских школ будут обеспечиваться горячим питанием за счет средств федерального бюджета.

В 2023/2024 учебном году в школах продолжатся введенные годом ранее информационно-просветительские занятия "Разговоры о важном" по понедельникам (первым уроком) и еженедельная церемония поднятия государственного флага и исполнения гимна России.

В рамках приемной кампании 2023 года был запущен пилотный проект по апробации новой национальной системы высшего образования. Он будет проводиться в шести российских вузах: Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта, Московском авиационном институте (национальном исследовательском университете), Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС", Московском педагогическом государственном университете, Санкт-Петербургском горном университете и Национальном исследовательском Томском государственном университете. Переход на новую модель системы высшего образования планируется с 1 сентября 2025 года.

Особые условия предусмотрены для участников специальной военной операции и их детей: им предоставлена возможность перевода с платного обучения в вузах на бюджет.