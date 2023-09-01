Что известно о российских образовательных учреждениях в странах СНГ

Президент РФ Владимир Путин совместно с президентом Киргизии Садыром Жапаровым запустили строительство в Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 сентября 2023 года президент РФ Владимир Путин совместно с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в режиме видеоконференции запустили строительство в Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке.

Азербайджан

Азербайджан - единственная страна на Южном Кавказе, сохранившая русский язык наряду с национальным в качестве языка преподавания в средних школах и высших учебных заведениях.

Проект по углубленному изучению русского языка реализуется в 50 общеобразовательных школах (всего в Азербайджане работает более 300 школ с обучением на русском). Во всех государственных высших учебных заведениях Азербайджана существуют факультеты, где преподавание ведется на русском языке.

В 2008 году в Баку был открыт филиал Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова. 15 сентября 2015 года открылся бакинский филиал Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова.

Армения

По данным главы МИД РФ Сергея Лаврова, в Армении порядка 60 государственных школ осуществляют углубленное обучение русскому языку.

Граждане республики также могут получать образование на русском языке в старших классах в рамках международных образовательных программ.

Как сообщил 4 августа 2023 года в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар, Москва работает с Ереваном над реализацией договоренностей о строительстве в Армении четырех русских школ с преподаванием по российским стандартам.

В Ереване функционируют филиалы шести российских вузов: МГУ, Российского экономического университета (РЭУ) им. Г. В. Плеханова, Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина, Российского государственного аграрного университета им. К. А. Тимирязева, Российской международной академии туризма, Московского финансово-промышленного университета "Синергия". Кроме того, действует Российско-Армянский (Славянский) университет, созданный на основании межправительственного соглашения двух стран от 29 августа 1997 года.

Белоруссия

В Белоруссии действует около 3 тыс. средних образовательных учреждений, около 90% школьников обучаются на русском языке (данные Белстата на 2021 год).

В Минске работают два филиала российских вузов - Российского государственного социального университета (РГСУ) и РЭУ им. Г. В. Плеханова. В Могилеве действует Белорусско-Российский университет, образованный в соответствии с межправительственным соглашением России и Белоруссии от 2001 года на базе Могилевского государственного технического университета. Студенты этого вуза могут получить двойной диплом - белорусского и российского образца.

Казахстан

По данным Министерства просвещения на август 2023 года, из 7,7 тыс. государственных школ республики примерно половина ведет обучение только на казахском, а русский там преподают как иностранный. Еще 2,6 тыс. школ обучают на двух языках - русском и казахском, порядка 1,2 тыс. - только на русском языке, казахский там преподают как государственный язык.

На территории Казахстана действуют филиалы МГУ им. М. В. Ломоносова (Астана), Челябинского государственного университета (Костанай), РЭУ им. Г. В. Плеханова (Усть-Каменогорск), Московского авиационного института (Байконур), а также Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов и Академии труда и социальных отношений (оба - Алма-Ата) и др. В сентябре 2022 года были открыты филиалы Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) "МИФИ" (Алма-Ата) и Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина (Атырау).

Киргизия

В Киргизии насчитывается около 2,3 тыс. общеобразовательных школ, примерно в 200 из них преподавание идет на русском языке. Кроме того, в столице Киргизии работает общеобразовательная школа на 950 мест, построенная на средства "Газпрома".

В феврале 2021 года в ходе визита президента Киргизии Садыра Жапарова в Москву была достигнута договоренность о строительстве российской стороной по одной школе на 1,2 тыс. мест в каждой из семи областей республики, а также в городах Бишкек и Ош. Первые три из них (в Бишкеке, Баткене и Караколе) предполагается открыть в 2025 году.

В 1993 году в Бишкеке был открыто высшее учебное заведения совместного подчинения России и Киргизии - Киргизско-Российский Славянский университет им. Б. Н. Ельцина, в 1997 году - Киргизско-Российская академия образования.

На территории Киргизии действуют филиалы Московского института предпринимательства и права (Бишкек, Каракол и Ош), РГСУ (Ош), Казанского национального исследовательского технологического университета (Кант). Летом 2023 года на базе Ошского государственного университета открылся центр "Ломоносов" от МГУ им. М. В. Ломоносова. Выпускники центра смогут получить два диплома - Ошского вуза и МГУ. Филиал Московского университета также планируется открыть в городе Караколе.

Молдавия

В 2014 году в Молдавии был принят новый кодекс об образовании, который исключил русский язык из списка обязательных для изучения в школах республики. Главным иностранным языком стал английский, русский можно изучать вторым, по выбору.

В последние годы молдавские власти закрывают школы с обучением на русском языке под видом экономии средств, сворачивается подготовка учителей, а желающие учиться на русском все чаще вынуждены обращаться в частные учебные заведения. На начало 2022 года в республике действовало чуть более 200 школ с русским языком обучения из более чем 1,2 тыс. общеобразовательных учреждений.

С 1997 года в Кишиневе работает Славянский университет Молдовы, в котором преподавание ведется на русском языке. Он был открыт при содействии общественных организаций (Русской общины Республики Молдова, Ассоциации работников славянских учебных заведений, Молдавского общества преподавателей русского языка и литературы и других).

Таджикистан

В соответствии с инициативой президентов Таджикистана и России в апреле 2019 года было подписано межправительственное соглашение о строительстве и материально-техническом оснащении пяти школ с русским языком обучения в крупных таджикских городах (Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде). На эти цели российская сторона выделила более $150 млн. Открытие школ состоялось 1 сентября 2022 года, они рассчитаны на порядка 5 тыс. детей.

По данным президента Таджикистана Эмомали Рахмона, на начало учебного 2022/2023 года в республике насчитывалось 39 школ с русским языком обучения и более 160 смешанных таджикско-русских школ. Кроме того, преподавание русского языка является обязательным во всех школах республики (порядка 4 тыс.), его изучают со второго класса.

В Душанбе действуют филиалы МГУ им. М. В. Ломоносова, Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) "МИСиС" и Национального исследовательского университета (НИУ) "МЭИ", также созданный в 1996 году Российско-Таджикский (Славянский) университет (РТСУ). В структуру РТСУ также входит российско-таджикская средняя общеобразовательная школа, обучение в которой ведется на русском языке в соответствии с российскими государственными образовательными стандартами.

Туркмения

В Туркмении русский язык преподают во всех школах и вузах. При этом действуют более 70 школ с классами, где обучение ведется полностью на русском языке.

С 2002 года в Ашхабаде функционирует Совместная туркмено-российская средняя общеобразовательная школа им. А. С. Пушкина, где преподавание осуществляется по российским образовательным стандартам и учебникам.

В сентябре 2008 года в Ашхабаде по инициативе президентов двух стран открылся филиал РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина.

Ведется работа по созданию в Ашхабаде российско-туркменистанского университета.

Узбекистан

В Узбекистане около 10% (более 1 тыс.) из всех существующих в стране средних школ являются русскими, а во всех вузах имеются группы с русским языком обучения.

В конце 2020 года министерство образования Узбекистана, министерство просвещения РФ и благотворительный фонд российского бизнесмена Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт" заключили соглашение о реализации проекта "Класс!" по повышению уровня владения русским языком в республике. Проект рассчитан на 10 лет и предусматривает направление российских преподавателей в школы Узбекистана и комплексную переподготовку узбекистанских учителей.

В Узбекистане работают более 10 филиалов и представительств российских высших учебных заведений. В Ташкенте действуют филиалы МГУ им. М. В. Ломоносова, РЭУ им. Г. В. Плеханова, РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева, Московского государственного института международных отношений (МГИМО), Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова, Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, НИУ МЭИ, НИЯУ МИФИ. Кроме того, в городе Алмалык работает филиал НИТУ МИСиС, в городе Джизак - филиал Казанского федерального университета, в Ташкентской области - филиал Астраханского государственного технического университета.

В ближайшее время в Ташкенте планируется открыть филиал Санкт-Петербургского государственного университета.

Украина

После госпереворота в феврале 2014 года и свержения законно избранного президента Виктора Януковича новые украинские власти начали активную политику по вытеснению русского языка из всех сфер политической и общественной жизни и дискриминации русскоязычного населения.

В 2017 году на Украине была принята новая редакция закона "Об образовании", предусматривающая поэтапное запрещение использования в образовательной системе русского и языков других национальных групп Украины. Обучение в средней школе и в высших учебных заведениях должно проходить исключительно на украинском языке. С 2018 года классы с преподаванием предметов на русском и других языках сохранялись только в начальной школе. С 1 сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине, в соответствии с нормами закона "Об образовании", перешли на государственный язык обучения.