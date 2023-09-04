Что известно о Рустеме Умерове

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил назначить главу Фонда государственного имущества новым министром обороны

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 сентября 2023 года глава Минобороны Украины Алексей Резников подал в Верховную раду заявление о своей отставке. Накануне президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить новым министром обороны Рустема Умерова, главу Фонда государственного имущества.

Рустем Энверович Умеров родился 19 апреля 1982 года в Самаркандской области Узбекской ССР. По национальности - крымский татарин. Семья Умерова в 1944 году была депортирована из Крыма в Узбекистан, в начале 1990-х годов вернулась в Крым.

Окончил экономический факультет киевской Национальной академии управления по специальности "финансы и кредит". Прошел обучение по программе FLEX ("Программа обмена будущих лидеров", США). По данным некоторых СМИ, также окончил Национальный технический университет Киевского политехнического института по специальности "информатика и информационные технологии".

В 1999-2004 годах занимался консультационной и преподавательской работой.

В 2004-2010 годах работал в украинской телекоммуникационной компании "Астелит" (ныне lifecell), предоставлявшей услуги мобильной связи под торговой маркой life. Занимал различные руководящие должности: в 2003-2007 годах - начальник отдела управления сайтами и юридического сопровождения департамента развития сети GSM/TDMA, в 2007-2010 годах - начальник департамента закупок, логистики, управления контрактами, в 2010 году - начальник департамента дистрибуции и альтернативных каналов продаж.

Был управляющим директором в инвестиционных компаниях ICG Investments (2010-2011) и iCapital (2011-2013).

В 2013 году основал компанию ASTEM (инвестиции в области связи, информационных технологий и инфраструктуры) и благотворительный фонд ASTEM Foundation.

Один из организаторов Землячества крымских татар (2007), соучредитель и президент Фонда развития Крыма (2011-2013). Был делегатом Курултая крымскотатарского народа (2007, 2012).

На внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года Умеров был избран депутатом Верховной рады IX созыва по списку партии "Голос" (баллотировался под №18 в партийном списке, беспартийный). Партия, лидером которой являлся солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, набрала 5,82% голосов избирателей, с учетом одномандатников получила 20 мест в парламенте. В Раде Умеров был секретарем парламентского комитета по правам человека и реинтеграции неподконтрольных территорий, сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа". Возглавлял временную специальную комиссию по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи. Являлся заместителем руководителя постоянной делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В феврале - апреле 2022 года, после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине, входил в состав украинской делегации на российско-украинских переговорах.

7 сентября 2022 года Верховная рада назначила Умерова главой Фонда государственного имущества Украины.

Награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени (2021).