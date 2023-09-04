История отношений России и Турции с 2022 года

В Сочи 4 сентября состоятся переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, это второй визит турецкого лидера в РФ после начала специальной военной операции на Украине

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 сентября 2023 года в Сочи состоятся переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Как отметили в пресс-службе Кремля, в их ходе планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику. Это второй визит турецкого лидера в РФ после начала российской специальной военной операции на Украине (СВО).

ТАСС подготовил материал о российско-турецких отношениях с 2022 года.

Отношение Турции к СВО

22 февраля 2022 года Эрдоган заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик является "неприемлемым шагом", нарушает минские соглашения и "политическое единство" Украины. На следующий день он отметил, что Турция не станет отказываться от взаимодействия с Россией, с которой у нее "действительно продвинутые отношения". Позицию Турции в российско-украинском конфликте обозначил 15 апреля министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, заявивший: "Турция поддерживает территориальную целостность любой страны, но в недопонимании между Украиной и Россией мы не поддерживаем какую-то сторону". При этом СВО России на Украине Анкара связала с действиями Запада, об этом Чавушоглу заявил в эфире телеканала CNN Türk: "В НАТО есть страны, которые хотят продолжения войны на Украине. Они видят в продолжении войны ослабление России. Их мало волнует ситуация в Украине". В этом же ключе высказался и представитель президента Турции Ибрагим Калын. "Когда смотришь на то, что произошло за последние 30 лет, надо иметь дело с причинно-следственной связью - это и действия Запада и расширение НАТО", - заявил он 27 июня в эфире телеканала Habertürk. 7 сентября Эрдоган по ходе визита в Сербию отметил, что Турция "придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России" и "не поддерживает провокационный курс Запада по Украине". 28 февраля 2022 года Анкара, рассматривающая происходящие на Украине события как войну, в соответствии с положениями Конвенции Монтрё закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей в Черное море.

Посредничество Турции, зерновая сделка

Как страна, продолжающая поддерживать тесный диалог как с Россией, так и с Украиной, Турция предложила посреднические услуги для достижения мирного урегулирования конфликта. По инициативе президента Эрдогана 29-30 марта 2022 года в Стамбуле прошли переговоры делегаций России и Украины (договоренность о их проведении была достигнута в ходе телефонного разговора Эрдогана с Путиным).

В июле 2022 года при посредничестве Турции была достигнута зерновая сделка - Россия, Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение об экспорте украинского зерна, предусматривавшее создание безопасных морских коридоров для вывоза зерновых из Одессы, Черноморска и Южного. При этом Анкара выступила в качестве гаранта безопасности поставок украинского зерна по Черному морю (в июле 2023 г. Россия заявила о прекращении действия зерновой сделки, так как касающаяся РФ часть договоренностей не выполнялась).

В сентябре 2022 года при посредничестве турецкой стороны состоялся обмен военнопленными между Москвой и Киевом.

Разногласия по украинскому вопросу

Анкара не признала итогов референдумов, проведенных в сентябре 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, о вступлении в состав РФ. В МИД Турции заявили, что Анкара "отвергает решение России об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины" и рассматривает его как "представляющее собой грубое нарушение установленных принципов международного права".

Турция продолжает поставки украинской армии беспилотных летательных аппаратов Bayraktar (первые соглашения о их покупке были заключены в 2018 году). Еще в апреле 2021 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя новость о приобретении Киевом партии этих БПЛА , предостерег Турцию от "подпитки милитаристских настроений Украины". Турецкие власти заявляют, что могут продавать беспилотники любым странам и частным компаниям, в том числе России. Однако, по словам директора Baykar Makina, производящей Bayraktar, Халука Байрактара, компания поддерживает Украину и не намерена сотрудничать с РФ.

В июле 2023 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возвращение на Украину из Турции главарей украинского полка "Азов" (запрещенная в РФ террористическая организация), назвал действия Анкары "прямым нарушением условий имевшихся договоренностей". Боевики "Азова" были обменены на российских военных в сентябре 2022 года и должны были находиться в Турции до окончания конфликта.

Экономические отношения

После начала СВО Анкара неоднократно заявляла о неприсоединении к санкциям против РФ. Введение ограничений против РФ, по мнению турецких властей, могло "ударить прежде всего по экономике самой Турции". До начала СВО Россия обеспечивала до 60% потребностей страны в природном газе (в том числе через мощности газопровода "Турецкого потока", проложенного по дну Черного моря), в настоящее время - 36-37%. Совместно с Россией Анкара ведет строительство атомной электростанции "Аккую" (проект стоимостью в $20 млрд), которая будет обеспечивать около 10% потребности Турции в электроэнергии.

В 2021 году, по данным Федеральной таможенной службы РФ, товарооборот между странами превысил $33 млрд, увеличившись на 58,46% по сравнению с 2020 годом. По итогам 2022 года торговля между РФ и Турцией выросла почти на 90%, достигнув $62 млрд. Турция стала одним из трех основных торговых партнеров РФ (наряду с Китаем и Нидерландами). В ходе визита Эрдогана в Россию в августе 2022 года была достигнута договоренность о постепенном переходе Турции к оплате российского газа в рублях (касается 25% поставок). Путин и Эрдоган также договорились вывести торгово-экономические отношения на новый уровень, в частности, предпринять конкретные шаги в целях наращивания взаимодействия в таких секторах, как транспорт, торговля, сельское хозяйство, промышленность, финансы, туризм и строительство, и довести взаимный товарооборот до $100 млрд.

В октябре 2022 года Путин выступил с инициативой создания на территории Турции хаба для поставок природного газа в Европу через "Турецкий поток", в том числе утраченных объемов транзита через газопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в Балтийском море, и формирования цены на границе с ЕС. Проект должен стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе. В мае 2023 года Анкара сообщала, что хаб будет запущен в течение года, однако до настоящего времени остается много нерешенных юридических вопросов.

Осенью 2022 года Эрдоган поручил найти альтернативы российским картам после отказа турецких банков от их обслуживания из-за опасения введения американских санкций. В августе 2023 года стало известно, что российские туристы могут оформить (через приложение Letim) виртуальную карту турецкой платежной системы Troy для оплаты товаров и снятия денежных средств в банкоматах в Турции (пополнять карту можно через систему быстрых платежей).