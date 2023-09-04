История автомобильной марки "Москвич"

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил в производство новую модель "Москвича-6"

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 сентября 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин запустил в производство новую модель автомобиля "Москвич-6".

ТАСС подготовил материал об истории этой марки.

Завод КИМ, проект массового автомобиля

В 1929 году Советский Союз подписал с американской компанией Ford Motor Company соглашение о строительстве автозавода в Нижнем Новгороде (впоследствии Горьковский автозавод, ГАЗ). До запуска полноценного предприятия сборка грузовых автомобилей из машинокомплектов была налажена на двух автосборочных предприятиях: Государственном заводе №1 в Нижнем Новгороде (впоследствии Горьковский автобусный завод, ныне Завод аппаратуры связи им. А. С. Попова), а также на Государственном заводе №2 в Москве. Столичное предприятие было размещено на Остаповском шоссе (ныне Волгоградский проспект) рядом с Московской окружной железной дорогой. В 1930-х годах оно занималось сборкой легковых автомобилей ГАЗ-А и грузовиков ГАЗ-АА сначала из американских, а затем из советских комплектующих.

В 1939 году завод был выведен из состава ГАЗа и получил название "Государственный автосборочный завод имени Коммунистического интернационала молодежи" (КИМ). Для него был разработан малолитражный автомобиль КИМ-10 с цельнометаллическим полунесущим кузовом по образцу американской машины Ford Prefect. Всего до начала войны было выпущено около 300 машин, начало серийной сборки планировалось на 1 августа 1941 года.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны завод КИМ был эвакуирован в Свердловск, где начал выпуск легких танков Т-60 и Т-70.

Первое поколение "москвичей"

23 мая 1945 года Совет народных комиссаров принял постановление о достройке автозавода по выпуску малолитражных автомобилей на базе КИМ. Предприятие получило название ЗМА (впоследствии МЗМА).

Первоначально планировалось запустить на нем производство КИМ-10. Однако в августе 1945 года, предположительно по личному решению главы советского государства Иосифа Сталина, было решено наладить производство копии немецкого автомобиля Opel Kadett K38, выпускавшегося в Германии в 1937-1940 годах. По данным некоторых исследователей, документация и оборудование для производства этих машин были вывезены из оккупированных областей Германии. По другим сведениям, машина была сконструирована заново по имевшимся образцам и штампам.

Копия "Кадета" получила название "Москвич-400", ее выпуск начался в 1946 году. Автомобиль представлял собой в базовой версии пятиместный переднемоторный заднеприводный седан. Он оснащался четырехцилиндровым двигателем М-400 мощностью 23 лошадиные силы (л.с.). На базе первого "Москвича" выпускались также кабриолет, фургон и пикап. В 1954 году начался выпуск модификации "Москвич-401", отличавшейся более мощным двигателем (26 л.с.). Всего было выпущено порядка 234 тыс. "москвичей" первого поколения. Фактически они стали первыми массовыми автомобилями, которые продавались в СССР для личного пользования.

Второе и третье поколения

В 1956-1965 годах на МЗМА выпускалось второе поколение "москвичей" - модели 402, 403, 407 и производные. Конструктивно они не сильно отличались от первого поколения, но имели кузов понтонного типа и внешний облик, напоминавший машину более высокого класса ГАЗ-21 "Волга". Всего было выпущено более 553 тыс. экземпляров.

С "Москвича-407" началась история участия советских автомобилей на международных ралли.

В 1964-1988 годах выпускалось третье поколение - "Москвич-408", "Москвич-412", "Москвич-2140" и производные, отличавшиеся более современным дизайном. В 1968 году предприятие получило название "Автомобильный завод имени Ленинского комсомола" (АЗЛК). В 1967 году выпуск "Москвича-412" был налажен на базе Ижевского автозавода (предприятие Минобороны СССР), впоследствии "Иж" стал отдельной маркой. Также сборка "москвичей" из советских машинокомплектов осуществлялась в Болгарии (на заводе "Балкан" в городе Ловеч) и Бельгии (на совместном предприятии Scaldia - Volga в Брюсселе). В целом на экспорт в отдельные годы уходило более половины советского выпуска "москвичей". Всего было выпущено 3,2 млн экземпляров третьего поколения.

Четвертое поколение, закрытие предприятия

В 1986 году на АЗЛК (с 1992 года - АО "Москвич") началось производство переднеприводного автомобиля "Москвич-2141" в базовом кузове "хетчбэк". За рубежом эти машины продавались под маркой Aleko. Изначально они оснащались технически устаревшими к тому времени двигателями производства Волжского автозавода (ВАЗ). В начале 1990-х годов производство стало сокращаться из-за снижения госфинансирования. Выпуски модернизированных серий ("Князь Владимир", "Иван Калита", "Святогор") и установка более мощных моторов французской Renault, оказавшихся слишком дорогими после дефолта 1998 года, не помогли улучшить ситуацию.

4 марта 2002 года главный конвейер АЗЛК был остановлен, предприятие закрылось и в 2010 году было ликвидировано по итогам процедуры банкротства. Всего было выпущено около 716 тыс. машин четвертого поколения.

Площади АЗЛК заняли новый автозавод Renault и технополис "Москва".

Возобновление выпуска автомобилей

24 марта компания Renault объявила о приостановке работы в России. 16 мая 2022 года Собянин сообщил, что московский автозавод Renault перешел в собственность города и на нем будет возобновлено производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич". Основным технологическим партнером предприятия стал "Камаз".

23 ноября 2022 года на заводе стартовала крупноузловая сборка автомобилей. Первой новой моделью стал кроссовер, который получил название "Москвич-3" и его электрическая версия "Москвич-3e". В 2022 году было выпущено 600 машин. В дилерские центры "Москвичи" начали поступать 3 марта 2023 года. К началу августа 2023 года было выпущено более 11 тыс. авто. Машины этой марки пополнили автопарки полиции, Росгвардии, московского Центра организации дорожного движения. Часть произведенных "Москвичей-3" были закуплены таксопарками и сервисами каршеринга.

29 июня 2023 года генеральным директором компании "Москвич" был назначен немецкий топ-менеджер Ханс-Петер Мозер, который ранее руководил запуском производства на "Камазе" грузовиков поколения К5.

21 августа в рамках Московского урбанистического форума была представлена новая модель бренда "Москвич" - седан "Москвич-6".

В 2024 году планируется выпуск еще двух моделей - "Москвич-5" и "Москвич-8".

Планируется, что, в 2024 году параллельно с крупноузловой сборкой начнется мелкоузловая сборка. В том же году на электромобилях "Москвич" начнется использование батарей собственного производства, а в 2025 году они обзаведутся собственными электродвигателем, батареей и бортовым зарядным устройством, произведенными в Москве.