История выборов и назначений глав Якутии

На пост руководителя республики в 2023 году претендуют четыре кандидата, включая действующего главу Якутии Айсена Николаева

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 сентября 2023 года в Республике Саха (Якутия) начинается голосование на выборах главы региона. Оно продлится в течение трех дней: 8, 9 и 10 сентября. На пост руководителя республики претендуют четыре кандидата, включая действующего главу Якутии Айсена Николаева.

Первые прямые выборы президента в 1991 году

27 сентября 1990 года Верховный Совет (ВС) Якутской АССР принял декларацию "О государственном суверенитете Якутской - Саха Советской Социалистической Республики". 17 октября 1991 года был учрежден пост президента Якутской - Саха ССР.

Президиум Верховного Совета республики назначил первые выборы президента на 20 декабря 1991 года. На пост руководителя региона претендовали два кандидата. По итогам голосования победу одержал действующий председатель ВС Якутии Михаил Николаев, получивший в свою поддержку 76,7% голосов избирателей. Его соперник, заместитель председателя Совета министров республики Иван Черов, набрал 7,3%. Явка на выборах составила 74,9%.

27 декабря 1991 года Михаил Николаев официально вступил в должность сроком на пять лет. В тот же день Верховный Совет Якутской - Саха ССР принял постановление о переименовании региона в Республику Саха (Якутия).

Выборы 1996 года

В выборах президента Республики Саха (Якутия) 22 декабря 1996 года приняли участие пять кандидатов. Победу одержал действующий глава республики Михаил Николаев (баллотировался от инициативной группы избирателей Якутска) с результатом 58,96% голосов. Второе место занял депутат Палаты республики Госсобрания Якутии (двухпалатный парламент) Артур Алексеев. За Алексеева, выдвинутого группой избирателей "Народно-патриотический союз", проголосовали 25,46%. Против всех высказались 3,74%. Всего в выборах приняли участие 64,66% избирателей. 29 декабря того же года состоялась инаугурация Михаила Николаева. Срок полномочий президента республики составлял пять лет.

Выборы в 2001-2002 годах

23 декабря 2001 года состоялись очередные выборы президента республики. В них участвовали семь кандидатов. Поскольку никто из них не набрал более половины голосов избирателей, на 13 января 2002 года было назначено повторное голосование. Во второй тур вышли президент акционерной компании "Алроса", бывший вице-президент Якутии Вячеслав Штыров (45,54%) и глава фонда "САПИ" (Сахаалмазпровинвест) Федот Тумусов (17%). Оба претендента были выдвинуты группами избирателей. Действующий глава республики Михаил Николаев в выборах не участвовал, т. к. снял свою кандидатуру в пользу Вячеслава Штырова. Явка в первом туре составила 68,14%, против всех претендентов высказались 7,71% избирателей.

Во втором туре выборов 13 января 2002 года победу одержал Вячеслав Штыров, получивший 59,25% голосов. Федот Тумусов набрал 34,59%. Против всех проголосовали 3,89%, явка составила 75,74%. Вячеслав Штыров вступил в должность 27 января 2002 года на пятилетний срок.

Отмена прямых выборов, назначение главы республики в 2006, 2010 годах

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган.

28 ноября 2006 года глава государства внес на рассмотрение Государственного собрания Республики Саха кандидатуру Вячеслава Штырова для наделения полномочиями руководителя региона. 7 декабря того же года депутаты республиканского парламента утвердили Штырова в должности президента Якутии (за - 60 депутатов, против - 3, воздержался 1). Инаугурация состоялась 27 января 2007 года.

31 мая 2010 года глава государства Дмитрий Медведев принял досрочную отставку Вячеслава Штырова и назначил врио руководителя Республики Саха (Якутия) Егора Борисова, занимавшего должность председателя правительства региона. 17 июня того же года парламент Якутии наделил Борисова полномочиями президента республики (за - 61 депутат, против - 2, воздержались 5). В тот же день он официально вступил в должность.

После возвращения прямых выборов

1 июня 2012 года в России вступил в силу федеральный закон, возвращающий прямые выборы глав регионов.

24 апреля 2014 года Путин принял досрочную отставку Егора Борисова с поста руководителя Якутии и назначил его временно исполняющим обязанности главы республики (институт президентства в регионе был упразднен).

Выборы 2014 года

В единый день голосования 14 сентября 2014 года в Республике Саха (Якутия) прошли досрочные выборы главы региона. На должность руководителя республики претендовали четыре человека. Победу одержал врио главы Якутии Егор Борисов (баллотировался от партии "Единая Россия"), получивший 58,79% голосов избирателей. Его ближайший соперник, кандидат от партии "Гражданская платформа", заместитель начальника управления автомобильной дороги федерального значения "Вилюй" Эрнст Березкин, набрал 29,49%. Явка на выборах составила 52,75%. 27 сентября того же года Егор Борисов официально вступил в должность сроком на пять лет.

28 мая 2018 года Путин принял досрочную отставку Борисова и назначил врио руководителя республики мэра Якутска Айсена Николаева.

Выборы 2018 года

9 сентября 2018 года, в единый день голосования в РФ, в Якутии состоялись досрочные выборы главы республики. В них участвовали четыре кандидата. Главой Республики Саха (Якутия) был избран врио руководителя региона Айсен Николаев, за которого отдали голоса 71,40% избирателей (баллотировался от "Единой России"). Второе место занял вице-спикер Госсобрания республики Виктор Губарев (от КПРФ) с результатом 12,03%. Всего в голосовании приняли участие 50,69% избирателей. Инаугурация Айсена Николаева состоялась 27 сентября того же года, срок полномочий - пять лет.

Выборы 2023 года

Глава Республики Саха (Якутия) избирается сроком на пять лет. Кандидаты выдвигаются политическими партиями, самовыдвижение не предусмотрено. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в республике на 1 июля 2023 года составила 641 592 человека.

В выборах принимают участие четыре кандидата: начальник группы комплектации Жатайского судоремонтного завода Игорь Борисов ("Коммунисты России"), первый секретарь Якутского рескома КПРФ, заместитель председателя Госсобрания Якутии Виктор Губарев (КПРФ), глава республики Айсен Николаев ("Единая Россия"), предприниматель, координатор республиканского отделения ЛДПР, бывший депутат Госдумы РФ Гаврил Парахин (ЛДПР).