История выборов и назначений главы Хакасии

На пост руководителя региона на выборах в 2023 году претендуют три кандидата, включая действующего главу республики Валентина Коновалова

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 сентября 2023 года в Хакасии начинается голосование на выборах главы - председателя правительства республики. Оно продлится в течение трех дней - 8, 9, 10 сентября. На пост руководителя региона претендуют три кандидата, включая действующего главу республики Валентина Коновалова.

Образование республики и формирование органов управления

3 июля 1991 года Верховный Совет РСФСР принял закон о преобразовании Хакасской автономной области (до 1990 года входила в состав Красноярского края) в Хакасскую Советскую Социалистическую Республику РСФСР. В декабре 1991 года - январе 1992 года прошли первые выборы депутатов Верховного Совета (ВС) Хакасской ССР - высшего органа государственной власти республики.

29 января 1992 года Хакасская ССР была переименована в Республику Хакасия (данное решение было закреплено в Конституции РФ 21 апреля 1992 года). В тот же день председателем ВС республики был избран Валерий Шавыркин, ранее работавший генеральным директором агрокомбината "Хакасия". Однако спустя несколько дней, 4 февраля, он сложил полномочия. Решение последовало после того, как депутаты республиканского парламента отказались утверждать предложенную Шавыркиным кандидатуру на пост главы правительства Хакасии. В тот же день новым председателем ВС республики стал Владимир Штыгашев, бывший председатель Совета народных депутатов Хакасской автономной области. Фактически он стал первым руководителем Республики Хакасия.

25 мая 1995 года была принята конституция Хакасии, согласно которой высшим исполнительным органом власти стало правительство. Функции руководителя Хакасии были возложены на председателя кабинета министров, избираемого гражданами республики в ходе прямых выборов сроком на четыре года. Новые положения конституции вступили в силу после избрания нового состава ВС Хакасии и главы правительства.

Первые выборы председателя правительства в 1996 году

1 декабря 1996 года в Хакасии состоялись первые выборы председателя правительства региона, в которых приняли участие восемь кандидатов. Наибольшее количество голосов получили бывший командир парашютно-десантного полка, депутат Госдумы РФ II созыва Алексей Лебедь, баллотировавшийся от движения "Честь и Родина" (42,1%), и гендиректор компании "Хакасуголь" Евгений Резников, который был выдвинут инициативной группой избирателей (17%). Против всех проголосовали 5,52%. Явка составила 52,06%.

Поскольку никто из кандидатов не набрал более 50% голосов, в республике был назначен второй тур. В ходе повторного голосования 22 декабря 1996 года победу с результатом 71,85% одержал Алексей Лебедь. Евгений Резников получил 19,77%. Против всех кандидатов высказались 6,52%, всего в голосовании приняли участие 46,34% избирателей. Алексей Лебедь вступил в должность 9 января 1997 года сроком на четыре года.

Выборы 2000 года

Очередные выборы председателя правительства Хакасии состоялись 24 декабря 2000 года. На этот пост баллотировались пять кандидатов. Руководителем республики был избран действующий глава региона Алексей Лебедь, за которого проголосовали 71,23% избирателей. Его ближайшего конкурента, заместителя руководителя одного из департаментов Агентства по обеспечению и координации российского участия в международных гуманитарных операциях МЧС России Василия Астанаева, поддержали 13,48%. Оба кандидата были выдвинуты группами избирателей. Явка составила 52,25%, против всех проголосовали 5,48%. 23 января 2001 года состоялась инаугурация избранного руководителя республики.

Выборы 2004 года

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган.

Однако очередные выборы председателя правительства Хакасии были назначены до внесения изменений в федеральное законодательство - 6 октября 2004 года. Они прошли 26 декабря 2004 года. В выборах участвовали шесть кандидатов. Победу одержал действующий глава республики Алексей Лебедь, получивший 59,15% голосов (баллотировался в порядке самовыдвижения). Второе место занял предприниматель, коммунист Владимир Керженцев (11,97%). Всего в выборах приняли участие 38,44% избирателей, против всех высказались 10,85%. 14 января 2005 года Алексей Лебедь принял присягу.

Назначение главы республики

Полномочия Алексея Лебедя истекали в январе 2009 года. 8 декабря 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев внес в ВС Хакасии кандидатуру депутата Госдумы РФ, члена фракции "Единая Россия" Виктора Зимина для наделения полномочиями председателя правительства республики. Через несколько дней, 10 декабря, депутаты парламента утвердили Зимина в должности (за - 66, против - 3). 15 января 2009 года состоялась его инаугурация.

19 ноября 2010 года должность руководителя республики была переименована и стала называться "глава Республики Хакасия - председатель правительства Республики Хакасия".

После возвращения прямых выборов

1 июня 2012 года в России вступил в силу федеральный закон, возвращающий прямые выборы глав регионов.

Срок полномочий Виктора Зимина на посту главы Хакасии истекал в 2013 году. 14 января 2013 года президент РФ Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности руководителя республики.

Выборы 2013 года

В единый день голосования 8 сентября 2013 года Виктор Зимин победил на прямых выборах главы - председателя правительства Хакасии (баллотировался от партии "Единая Россия") с результатом 63,41% голосов избирателей. Его ближайший соперник, депутат Госдумы РФ Виктор Соболев (от ЛДПР), набрал 9,94%. Всего в выборах участвовали шесть кандидатов. Явка избирателей составила 37,84%. 18 сентября того же года Виктор Зимин вступил в должность сроком на пять лет.

Выборы 2018 года

В единый день голосования 9 сентября 2018 года в Хакасии прошли очередные выборы главы республики. Вместе с руководителем региона Виктором Зиминым (от "Единой России") на высший пост баллотировались первый секретарь республиканского отделения КПРФ Валентин Коновалов, директор ООО "Современные технологии" Александр Мяхар (Партия роста) и предприниматель Андрей Филягин ("Справедливая Россия").

По итогам выборов 9 сентября никто из кандидатов не набрал более 50% голосов, и в республике было назначено повторное голосование. Во второй тур вышли Валентин Коновалов, получивший на основных выборах 44,81% голосов, и Виктор Зимин, набравший 32,42%. Явка избирателей составила 41,88%.

Повторное голосование должно было состояться 23 сентября 2018 года, однако впоследствии дата неоднократно переносилась. Так, 21 сентября Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов "по состоянию здоровья". Позднее он пояснил, что решился на этот шаг, "чтобы не допустить раскола" в республике. Его место во втором туре голосования должен был занять Андрей Филягин, который стал третьим по итогам основных выборов (11,23%). Однако Филягин также отказался от участия во втором туре. В связи с этим региональный избирком предложил Александру Мяхару от Партии роста (6,61%) выдвинуть свою кандидатуру.

В связи с истечением срока полномочий Зимина президент РФ Владимир Путин 3 октября назначил врио главы Хакасии Михаила Развожаева, бывшего замминистра РФ по делам Северного Кавказа. Развожаев исполнял полномочия до вступления в должность нового избранного руководителя региона, в выборах он не участвовал.

В октябре прокуратура Хакасии направила в региональный избирком представление, в котором указала на нарушения, допущенные при регистрации Валентина Коновалова в качестве кандидата. Избирком удовлетворил представление прокуратуры и обратился в Верховный суд Хакасии с иском о снятии Коновалова с выборов. Аналогичный иск в суд также подал Александр Мяхар.

11 октября глава ЦИК России Элла Памфилова выразила мнение, что решение регионального избиркома может нанести "ущерб всему избирательному процессу в республике". В свою очередь врио главы Хакасии Михаил Развожаев обратился в избирком с просьбой "взвесить все за и против и вынести взвешенное решение". 15 октября иски о снятии Валентина Коновалова с выборов были отозваны из Верховного суда, Мяхар отозвал свою кандидатуру.

В итоге 11 ноября 2018 года во втором туре выборов главы - председателя правительства Хакасии участвовал только один кандидат - первый секретарь республиканского отделения КПРФ Валентин Коновалов. В соответствии с избирательным законодательством Хакасии при проведении выборов на безальтернативной основе кандидату для победы достаточно было набрать не менее 50% голосов. При этом допускалось голосование как за кандидата, так и против него. За Валентина Коновалова проголосовали 57,57% избирателей, против - 41,16%. Явка составила 45,73%. 15 ноября того же года новый глава республики вступил в должность, срок полномочий составлял пять лет.

Выборы 2023 года

Глава - председатель правительства - Республики Хакасия избирается сроком на пять лет. Кандидаты выдвигаются политическими партиями, самовыдвижение не предусмотрено. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в республике на 1 июля 2023 года составила 394 865 человек.

В выборах принимают участие три кандидата: гендиректор авиазавода "Ирбис" Владимир Грудинин ("Коммунисты России"), действующий глава - председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов (КПРФ), депутат Верховного совета Хакасии, координатор республиканского отделения ЛДПР Михаил Молчанов (ЛДПР). Еще один кандидат - депутат Госдумы РФ от Хакасии, зампред комитета ГД по экономической политике Сергей Сокол ("Единая Россия") - во время избирательной кампании был экстренно госпитализирован с обострением после ранее перенесенного перитонита. 2 сентября Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов по состоянию здоровья, 3 сентября избирком Хакасии аннулировал его регистрацию.