История выборов и назначений губернатора Алтайского края

Голосование на выборах главы региона продлится в течение трех дней - 8, 9, 10 сентября 2023 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 сентября 2023 года в Алтайском крае начинается голосование на выборах губернатора региона. Оно продлится в течение трех дней - 8, 9, 10 сентября. На пост руководителя области претендуют четыре кандидата, включая действующего губернатора Виктора Томенко.

Назначение главы Алтайского края в 1991 и 1994 годах

С 1991 года в России действовал мораторий на выборы глав администраций краев, областей и автономных образований. Его цель заключалась в попытке стабилизировать ситуацию в стране после так называемого августовского путча ГКЧП и на период проведения экономических реформ. Руководители регионов (кроме республик) назначались президентом РСФСР Борисом Ельциным без согласования с местными советами депутатов.

8 октября 1991 года Борис Ельцин назначил главой администрации Алтайского края Владимира Райфикешта, директора совхоза "Логовской" Первомайского района Алтайского края, народного депутата РСФСР. Кандидатура Райфикешта была поддержана краевым Советом народных депутатов.

20 января 1994 года президент принял отставку Владимира Райфикешта, назначив первого заместителя главы администрации Алтайского края Льва Коршунова на пост руководителя региона.

Выборы 1996 года

10 сентября 1996 года президент РФ Борис Ельцин подписал указ, разрешающий проведение выборов главы администрации Алтайского края в ноябре этого года.

Выборы состоялись 17 ноября 1996 года. В них участвовали три кандидата. Поскольку ни один из них не набрал более 50% голосов избирателей, в крае было назначено повторное голосование. Во второй тур вышли председатель краевого заксобрания Александр Суриков и действующий глава администрации Лев Коршунов. В первом туре они получили 46,92% и 43,39% голосов соответственно. Суриков баллотировался от регионального движения "За подлинное народовластие, гражданский мир и интересы человека труда", Коршунов был выдвинут группой избирателей. Явка 17 ноября составила 48,44%, против всех проголосовали 3,18% избирателей.

По итогам второго тура, состоявшегося 1 декабря 1996 года, главой администрации Алтайского края был избран Александр Суриков, набравший 49,36% голосов. Лев Коршунов получил 46,14%. Явка избирателей составила 55,86%, против всех кандидатов высказались 3,19%. Александр Суриков вступил в должность 11 декабря 1996 года сроком на четыре года.

Выборы 2000 года

Очередные выборы главы Алтайского края должны были пройти в декабре 2000 года, однако они были перенесены на восемь месяцев раньше, чтобы совместить голосование с досрочными выборами президента РФ. С этой целью срок полномочий главы администрации края был сокращен (в соответствии с краевым законом от 13 января 2000 года).

На пост главы администрации Алтайского края претендовали три кандидата, включая Александра Сурикова и бывшего главу края Владимира Райфикешта, который на тот момент занимал должность вице-президента регионального общественного комитета по защите прав и свобод человека. Суриков был выдвинут от группы избирателей и регионального движения "За подлинное народовластие, гражданский мир и интересы человека труда" (отделение Народно-патриотического союза России), Райфикешт баллотировался от группы избирателей.

Выборы состоялись 26 марта 2000 года. Победу одержал Александр Суриков с результатом 77,41% голосов. Его основной соперник - Владимир Райфикешт - набрал 10,82%, заняв второе место. Против всех высказались 5,88%. Явка составила 71,23%. 31 марта 2000 года Александр Суриков вступил в должность на четырехлетний срок.

Выборы 2004 года

Очередные выборы были назначены на 14 марта 2004 года. В них участвовали шесть кандидатов. По итогам голосования никто из них не смог набрать необходимого числа голосов (более половины). Во второй тур вышли Александр Суриков (47,46%) и актер кино и эстрады Михаил Евдокимов (39,46%). Оба баллотировались в качестве самовыдвиженцев. Против всех кандидатов проголосовали 3,13% избирателей, явка составила 64,12%.

Во втором туре 4 апреля 2004 года главой администрации был избран Михаил Евдокимов, получивший 49,53% голосов. Александр Суриков набрал 46,29%. Против всех проголосовали 3,35%, явка составила 57,48%. 14 апреля 2004 года Михаил Евдокимов официально вступил в должность.

Отмена прямых выборов, назначение губернатора

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению главы государства утверждал местный законодательный орган.

31 марта 2005 года депутаты алтайского краевого Совета народных депутатов (с 2007 года - Законодательное собрание Алтайского края) выразили вотум недоверия главе региона Михаилу Евдокимову, обвинив его в "ненадлежащем исполнении обязанностей, неспособности сформировать эффективную команду управленцев, провале экономической политики". Однако отставки губернатора не последовало. 7 августа 2005 года Михаил Евдокимов погиб в автомобильной катастрофе. Исполнять обязанности главы краевой администрации с 11 августа стал его заместитель Михаил Козлов.

18 августа 2005 года президент Владимир Путин внес на рассмотрение краевого Совета народных депутатов кандидатуру Александра Карлина, который возглавлял управление по вопросам государственной службы Администрации президента РФ. 25 августа Карлин был наделен полномочиями главы администрации края (за - 57 депутатов, 1 воздержался). В тот же день состоялась его инаугурация.

С декабря 2007 года должность главы администрации Алтайского края была переименована в "губернатор Алтайского края".

18 июля 2009 года президент РФ Дмитрий Медведев внес кандидатуру Александра Карлина в заксобрание Алтайского края для наделения его полномочиями на новый пятилетний срок. Спустя несколько дней, 29 июля, депутаты утвердили Карлина в должности (за - 58, против - 7). 25 августа того же года губернатор принес присягу.

После возвращения прямых выборов, выборы 2014 года

1 июня 2012 года в России начал действовать федеральный закон, возвращающий прямые выборы глав регионов.

31 июля 2014 года глава государства Владимир Путин принял досрочную отставку Александра Карлина, полномочия которого истекали в августе того же года, и назначил его врио губернатора Алтайского края.

Выборы губернатора Алтайского края состоялись в единый день голосования 14 сентября 2014 года, в них приняли участие пять кандидатов. Главой региона был избран Александр Карлин (баллотировался от "Единой России"), получивший 72,97% голосов избирателей. Второе место занял первый секретарь краевого отделения КПРФ Сергей Юрченко (11,22%). Явка составила 34,38%. Инаугурация избранного губернатора прошла 25 сентября того же года.

Александр Карлин руководил Алтайским краем почти 13 лет. 30 мая 2018 года президент РФ принял его досрочную отставку и назначил врио главы регион Виктора Томенко, и. о. первого заместителя губернатора и председателя правительства Красноярского края.

Выборы 2018 года

9 сентября 2018 года, в единый день голосования, в Алтайском крае состоялись досрочные выборы губернатора. В них участвовали четыре кандидата. Победу одержал врио руководителя региона Виктор Томенко (от партии "Единая Россия"), получивший 53,61% голосов избирателей. Второе место занял генеральный директор компании "Сибкоминвест" Владимир Семенов от ЛДПР - 16,20%. Явка составила 37,28%. Инаугурация Виктора Томенко состоялась 17 сентября 2018 года.

Выборы 2023 года

Губернатор Алтайского края избирается сроком на пять лет. Кандидаты выдвигаются политическими партиями, самовыдвижение не предусмотрено. На выборах будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в регионе на 1 июля 2023 года составила 1 767 003 человека.

В выборах принимают участие четыре кандидата: секретарь бюро совета краевого отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Алтайского заксобрания Евгения Боровикова (СРЗП), советник гендиректора Барнаульской горэлектросети, координатор регионального отделения ЛДПР, депутат краевого заксобрания Сергей Булаев (ЛДПР), председатель ЦК партии "Коммунисты России", депутат Алтайского заксобрания Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), губернатор Алтайского края Виктор Томенко ("Единая Россия").