Выборы и назначения губернатора Красноярского края

В 2023 году на пост руководителя области претендуют пять кандидатов, включая врио губернатора Михаила Котюкова

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 сентября 2023 года в Красноярском крае начинается голосование на выборах губернатора региона. Оно продлится в течение трех дней - 8, 9, 10 сентября. На пост руководителя области претендуют пять кандидатов, включая врио губернатора Михаила Котюкова.

Назначение главы Красноярского края в начале 1990-х годов

С 1991 года в России действовал мораторий на выборы глав администраций краев, областей и автономных образований. Его цель заключалась в попытке стабилизировать ситуацию в стране после так называемого августовского путча ГКЧП и на период проведения экономических реформ. Руководители регионов (кроме республик) назначались президентом РСФСР Борисом Ельциным без согласования с местными советами депутатов.

31 декабря 1991 года Борис Ельцин назначил главой администрации Красноярского края Аркадия Вепрева, бывшего директора совхоза "Назаровский", Героя Социалистического Труда, народного депутата СССР, председателя комитета Верховного Совета СССР по аграрным вопросам и продовольствию в 1990-1991 годов.

14 января 1992 года Аркадий Вепрев приступил к исполнению обязанностей главы края. Его деятельность неоднократно становилась поводом для критики со стороны депутатов краевого совета, деловой общественности и местной прессы. В январе 1993 года крайсовет в ходе своей сессии признал работу главы администрации неудовлетворительной, отметив, что социально-экономическое положение края продолжает ухудшаться. 27 января того же года президент Борис Ельцин принял отставку Аркадия Вепрева и назначил его заместителя Валерия Зубова и.о. главы администрации Красноярского края. В тот же день Совет народных депутатов Красноярского края назначил проведение первых прямых выборов главы региона на 11 апреля 1993 года.

Первые выборы 1993 года

Первые выборы главы администрации Красноярского края прошли в апреле 1993 года в два тура. В основных выборах 11 апреля принимали участие восемь кандидатов, включая и.о. главы администрации Валерия Зубова. Ни один из претендентов не смог получить необходимого числа голосов избирателей и в крае был назначен второй тур выборов. В него вышли Валерий Зубов, набравший в первом туре 24,19%, и первый заместитель главы администрации, председатель правительства Красноярского края Валерий Сергиенко, получивший 7,73% голосов. Явка избирателей составила 47,14%.

Во втором туре, состоявшемся 25 апреля 1993 года, победу одержал Зубов, за которого проголосовали 73,12% избирателей. Его соперник получил 19% голосов. Явка составила 60,99%. Валерий Зубов вступил в должность главы администрации Красноярского края 30 апреля 1993 года сроком на пять лет.

Выборы 1998 года

Очередные выборы губернатора Красноярского края (с 1996 года должность главы региона была переименована в "губернатор") были назначены на 26 апреля 1998 года. В первом туре голосования приняли участие восемь кандидатов. Основная борьба развернулась между действующим губернатором Валерием Зубовым и известным военачальником генерал-лейтенантом Александром Лебедем, председателем Народно-республиканской партии России, бывшим секретарем Совета безопасности, помощником президента РФ по нацбезопасности, полпредом президента в Чечне. Оба кандидата были выдвинуты группами избирателей.

В ходе основных выборов 26 апреля 1996 года за Лебедя отдали голоса 45,11% избирателей, за Зубова - 35,40%. Они вышли во второй тур выборов. Против всех кандидатов высказались 2,62%, явка составила 62,68%. Во втором туре, который прошел 17 мая того же года, губернатором Красноярского края был избран Александр Лебедь с результатом 57,29% голосов. Валерий Зубов получил 38,18%. В выборах приняли участие 64,60% избирателей. Против всех кандидатов проголосовали 3,44%. Александр Лебедь вступил в должность 5 июня 1998 года, срок его полномочий составлял четыре года.

Досрочные выборы 2002 года

28 апреля 2002 года в авиакатастрофе погиб глава Красноярского края Александр Лебедь. Исполнение обязанностей губернатора было возложено на его первого заместителя Николая Ашлапова (по должности).

Досрочные выборы главы Красноярского края были назначены на 8 сентября 2002 года. В них участвовали 14 кандидатов. По итогам голосования 8 сентября никто из них не набрал необходимого количества голосов (более 50%). Во второй тур вышли председатель заксобрания края Александр Усс (27,62% в первом туре) и губернатор Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа Александр Хлопонин (25,25%). Оба кандидата были выдвинуты группами избирателей. Явка в первом туре составила 47,20%, против всех высказались 4,99% избирателей.

По итогам второго тура 22 сентября 2002 года победу одержал Александр Хлопонин с результатом 48,07% голосов. Александр Усс набрал 41,83%. Всего в выборах приняли участие 46,80% избирателей. Против всех проголосовали 9,15%.

Однако избирательная комиссия края отказалась утверждать итоги выборов и 29 сентября 2002 года признала их недействительными в связи с "многочисленными нарушениями законодательства". Было назначено повторное голосование на 2 марта 2003 года. Александр Хлопонин обжаловал решение избиркома в краевом суде. 1 октября суд постановил, что региональный избирком официально не подвел итоги голосования, поэтому не мог принять решение о признании выборов недействительными, и обязал комиссию определить результаты выборов. 3 октября крайизбирком принял решение "Об определении результатов выборов губернатора Красноярского края", в котором вновь признал голосование недействительным. В тот же день в ситуацию вмешался президент РФ Владимир Путин. 3 октября в Кремле он принял Хлопонина и Усса. По итогам встречи президент назначил Александра Хлопонина врио губернатора до решения вопроса о главе региона в законном порядке.

4 октября ЦИК РФ признал выборы в крае состоявшимися, а Хлопонина избранным на должность губернатора. Краевой избирком попытался опротестовать это решение в Верховном суде (ВС) РФ, потребовав направить дело на новое рассмотрение. Однако 19 ноября 2002 года ВС признал законным избрание Александра Хлопонина главой Красноярского края. 17 октября 2002 года он официально вступил в должность на пятилетний срок.

Отмена прямых выборов губернаторов

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению главы государства утверждал местный законодательный орган.

Образование объединенного Красноярского края

До 2007 года частью Красноярского края являлись Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа, оставаясь при этом самостоятельными субъектами Федерации. Таймырский округ возглавляли Геннадий Неделин (1991-2001), Александр Хлопонин (2001-2002), Олег Бударгин (2003-2006). Губернаторами Эвенкийского автономного округа были Анатолий Якимов (1991-1997), Александр Боровиков (1997-2001) и Борис Золотарев (2001-2006).

17 апреля 2005 года прошел референдум по вопросу объединения Красноярского края с Таймырским и Эвенкийским автономными округами. За высказались 92,44% избирателей в Красноярском крае, 69,95% - в Таймырском АО, 79,87% - в Эвенкийском АО. 14 октября того же года был подписан федеральный конституционный закон об образовании с 1 января 2007 года нового субъекта Федерации - объединенного Красноярского края. После его образования, 15 апреля 2007 года, прошли выборы в краевое законодательное собрание первого созыва.

Назначение губернатора в 2007 и 2010 годах

22 мая 2007 года Путин внес в краевое заксобрание кандидатуру Хлопонина для утверждения губернатором объединенного региона. 4 июня того же года Хлопонин был наделен полномочиями главы Красноярского края (за - 42 депутата из 52) и вступил в должность.

19 января 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ об образовании Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), назначив Александра Хлопонина заместителем председателя правительства РФ - полпредом президента в СКФО. В тот же день глава государства возложил временное исполнение обязанностей главы Красноярского края на первого вице-губернатора, председателя красноярского правительства Эдхама Акбулатова.

8 февраля 2010 года Медведев внес в заксобрание Красноярского края кандидатуру генерального директора ООО "Калмар" Льва Кузнецова для наделения его полномочиями губернатора. 17 февраля того же года Кузнецов был утвержден в должности единогласно (за - 52 депутата), после чего принес присягу.

После возвращения прямых выборов, выборы 2014 года

1 июня 2012 года в России вступил в силу федеральный закон, возвращающий прямые выборы глав регионов.

12 мая 2014 года Путин принял досрочную отставку Льва Кузнецова и назначил его главой нового министерства по делам Северного Кавказа, образованного в тот же день. Врио губернатора Красноярского стал бывший полномочный представитель главы государства в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский.

14 сентября 2014 года Толоконский был избран главой Красноярского края на прямых выборах (баллотировался от партии "Единая Россия"), получив 63,30% голосов избирателей. Его ближайший соперник, председатель комитета краевого парламента по делам села и агропромышленной политике Валерий Сергиенко (от КПРФ), набрал 14,01%. Всего в выборах участвовали пять кандидатов. Явка составила 31,26%. 26 сентября того же года Виктор Толоконский официально вступил в должность.

Спустя три года, 29 сентября 2017 года, Путин принял досрочную отставку Толоконского и назначил врио губернатора Красноярского края председателя законодательного собрания региона Александра Усса.

Выборы 2018 года

9 сентября 2018 года, в единый день голосования, в Красноярском крае состоялись выборы губернатора. На пост баллотировались три кандидата. Губернатором края был избран врио главы региона Усс (выдвинут "Единой Россией"), получивший 60,19% голосов. Второе место занял кандидат от ЛДПР, депутат краевого законодательного собрания Егор Бондаренко, с результатом 23,34%. Явка составила 28,94%. Усс вступил в должность 21 сентября сроком на пять лет.

Смена руководства края в 2023 году

20 апреля 2023 года президент РФ принял досрочную отставку Усса. Врио губернатора Красноярского края был назначен Михаил Котюков, заместитель министра финансов РФ.

Выборы 2023 года

Губернатор Красноярского края избирается сроком на пять лет. Кандидаты выдвигаются политическими партиями, самовыдвижение не предусмотрено. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в регионе на 1 июля 2023 года составила 2 050 287 человек.

В выборах принимают участие пять кандидатов: руководитель фракции ЛДПР в Красноярском заксобрании Александр Глисков (ЛДПР), депутат регионального парламента Ирина Иванова ("Зеленые"), врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков ("Единая Россия"), председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и руководитель фракции СРЗП в краевом заксобрании Максим Маркерт (СРЗП), а также заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Андрей Новак (КПРФ).