Как выбирали и назначали губернатора Амурской области

На пост руководителя области в 2023 году претендуют пять кандидатов, включая действующего губернатора Василия Орлова

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 сентября 2023 года в Амурской области начинается голосование на выборах губернатора региона. Оно продлится в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. На пост руководителя области претендуют пять кандидатов, включая действующего губернатора Василия Орлова.

Назначение главы Амурской области в 1991 году

С 1991 года в России действовал мораторий на выборы глав администраций краев, областей и автономных образований. Его цель заключалась в попытке стабилизировать ситуацию в стране после так называемого августовского путча ГКЧП и на период проведения экономических реформ. Руководители регионов (кроме республик) назначались президентом РСФСР Борисом Ельциным без согласования с местными советами депутатов.

8 октября 1991 года Борис Ельцин назначил главой администрации Амурской области журналиста, народного депутата РСФСР Альберта Кривченко. До назначения Кривченко работал корреспондентом газеты "Амурская правда", затем - корреспондентом ТАСС в Амурской области.

Первые прямые выборы 1993 года

В конце 1992 года власти сняли мораторий на выборы для ряда российских регионов, включая Амурскую область.

В 1992-1993 годах в регионе произошел резкий спад экономики, который усугублялся отсутствием взаимодействия между администрацией области и местным Советом народных депутатов. В ноябре 1992 года областной совет выразил недоверие Альберту Кривченко и назначил выборы главы администрации области на 11 апреля 1993 года. Кривченко попытался оспорить это решение в ряде судебных инстанций, однако в начале апреля 1993 года. Верховный суд РФ признал его законным.

11 апреля 1993 года в Амурской области состоялись первые выборы главы администрации. В них приняли участие восемь кандидатов, включая руководителя региона Альберта Кривченко. Наибольшее количество голосов получили два заместителя главы Амурской области - Александр Сурат (34,76%) и Николай Колядинский (30,42%). Оба кандидата были выдвинуты группами избирателей. Альберт Кривченко занял четвертое место с результатом 6,03%. Явка избирателей составила 51,39%.

Поскольку никто из кандидатов не набрал более 50% голосов, в Амурской области был назначен второй тур выборов. В ходе повторного голосования 25 апреля 1993 года победу с результатом 52,91% одержал Александр Сурат. Николай Колядинский получил 44,56%. Всего в выборах приняли участие 60,4% избирателей. Указ президента РФ об освобождении Альберта Кривченко от должности руководителя Амурской области был подписан 11 мая 1993 года.

Смена руководства области в 1993-1996 годах

В период политического кризиса осени 1993 года Александр Сурат не поддержал действия президента РФ Бориса Ельцина по ликвидации высших органов власти в стране - Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 5 октября 1993 года, после победы президентской стороны над оппозицией, Борис Ельцин подписал указ об отстранении Сурата с должности руководителя Амурской области за "действия, направленные на неисполнение указа президента РФ от 21 сентября 1993 года №1400 "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации". Исполняющим обязанности главы администрации региона был назначен Владимир Полеванов, председатель областного комитета по геологии и использованию недр. 18 декабря того же года указом президента Полеванов был утвержден в должности руководителя Амурской области по представлению правительства РФ.

15 ноября 1994 года Полеванов перешел на работу в федеральное правительство, заняв пост вице-премьера, председателя Госкомитета РФ по управлению госимуществом. 3 декабря того же года президент РФ назначил главой администрации Амурской области Владимира Дьяченко, ранее занимавшего должность заместителя руководителя региона.

17 мая 1996 года указом президента Дьяченко был снят с поста "за ненадлежащее исполнение федеральных законов, нецелевое использование средств федерального бюджета, задержку выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, что привело к ухудшению социально-экономического положения населения". 3 июня того же года главой администрации Амурской области был назначен мэр Благовещенска Юрий Ляшко.

Выборы 1996 года, отмена итогов выборов

3 июня 1996 года Совет народных депутатов назначил выборы главы администрации региона на 22 сентября. В выборах участвовали три кандидата. Основная борьба развернулась между председателем облсовета Анатолием Белоноговым и действующим главой региона Юрием Ляшко. По итогам голосования разница между ними составила всего 0,08%: за Белоногова отдали голоса 41,1% избирателей, за Ляшко - 41,02%. Явка составила 36,58%. Юрий Ляшко опротестовал результаты выборов в областном суде. Суд признал нарушения на ряде участков, в частности при заполнении протоколов. В результате 28 ноября 1996 года Амурский областной суд признал недействительными выборы главы Амурской области. Повторные выборы были назначены на 23 марта 1997 года.

Повторные выборы 1997 года

23 марта 1997 года состоялись повторные выборы главы администрации Амурской области, в них приняли участие шесть кандидатов. Победу одержал председатель областного Совета народных депутатов Анатолий Белоногов. За него отдали голоса 60,51% избирателей. Второе место занял руководитель области Юрий Ляшко, получивший 24,41% голосов. Против всех кандидатов высказались 5,86% избирателей, явка составила 52,13%. 29 марта того же года Анатолий Белоногов официально вступил в должность на четырехлетний срок.

Выборы 2001 года

Очередные выборы главы администрации Амурской области прошли 25 марта 2001 года. На этот пост баллотировались девять кандидатов, однако ни один из них не набрал необходимое для победы число голосов (более 50%). В связи с этим на 8 апреля того же года был назначен второй тур голосования. Явка в первом туре составила 44,02%, против всех кандидатов высказались 10,29% избирателей.

Во втором туре выборов 8 апреля 2001 года участвовали действующий руководитель региона Анатолий Белоногов (43,9% в первом туре) и заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам ветеранов Леонид Коротков (20,6%). Главой Амурской области был избран Леонид Коротков, набравший 49,42% голосов избирателей. Анатолий Белоногов получил 42,86%. Против всех проголосовали 7,72%. Явка избирателей составила 43,73%. 21 апреля 2001 года Леонид Коротков принял присягу, срок его полномочий составлял четыре года.

Отмена прямых выборов, назначение губернатора в 2005 году

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган.

19 февраля 2005 года глава государства внес на рассмотрение регионального парламента кандидатуру Короткова для наделения его полномочиями губернатора Амурской области на очередной срок. 24 февраля депутаты облсовета большинством голосов утвердили Короткова на посту главы региона (за - 21 человек, против - 7). В тот же день он вступил в должность.

Назначение руководителя региона в 2007 и 2008 годах

10 мая 2007 года Путин отстранил Короткова от должности руководителя Амурской области в связи с утратой доверия президента РФ. Причиной отставки стал ряд возбужденных против губернатора уголовных дел: по обвинению в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, халатности и нецелевом расходовании средств (в декабре 2010 года Коротков был оправдан в связи с отсутствием состава преступлений). Врио губернатора Амурской области был назначен заместитель Короткова Александр Нестеренко.

24 мая 2007 года глава государства предложил областному парламенту кандидатуру бывшего гендиректора завода "Элекон" Николая Колесова для утверждения в должности губернатора Амурской области. 1 июня того же года депутаты поддержали предложение президента (за - 23, против - 10). В тот же день состоялась инаугурация Колесова.

16 октября 2008 года указом президента РФ Дмитрия Медведева полномочия Колесова были прекращены досрочно. Врио губернатора Амурской области стал Олег Кожемяко, помощник руководителя Администрации президента РФ, бывший глава Корякского автономного округа. 20 октября того же года депутаты амурского парламента наделили Кожемяко полномочиями губернатора по представлению главы государства (за - 22, против - 9), после чего он принял присягу.

После возвращения прямых выборов, выборы 2012 года

1 июня 2012 года вступил в силу федеральный закон, возвращающий в РФ прямые выборы глав регионов.

14 октября 2012 года в пяти субъектах РФ, в том числе в Амурской области, прошли первые с 2005 года прямые выборы глав регионов. Губернатором Амурской области был избран Кожемяко (баллотировался от партии "Единая Россия"). Он получил 77,28% голосов избирателей. Второе место на выборах занял депутат областного заксобрания Роман Кобызов от КПРФ, набравший 9,99%. Всего в выборах участвовали четыре кандидата. Явка избирателей составила 36,78%. 20 октября того же года Кожемяко официально вступил в должность сроком на пять лет.

25 марта 2015 года указом президента РФ врио главы Амурской области был назначен мэр Благовещенска Александр Козлов. Кожемяко возглавил Сахалинскую область.

Выборы 2015 года

13 сентября 2015 года, в единый день голосования, в Амурской области состоялись досрочные выборы губернатора. Вместе с врио главы региона Александром Козловым (был выдвинут партией "Единая Россия") в них участвовали еще три кандидата. Победу одержал Александр Козлов с результатом 50,64%. Его ближайший соперник, депутат Госдумы от ЛДПР Иван Абрамов, получил 28,30%. Всего в выборах приняли участие 33,53% избирателей. Избранный губернатор принял присягу 20 сентября 2015 года.

18 мая 2018 года Путин подписал указ о назначении Козлова министром РФ по развитию Дальнего Востока. 30 мая того же года врио губернатора Амурской области был назначен Василий Орлов, бывший министр экономического развития региона.

Выборы 2018 года

В единый день голосования 9 сентября 2018 года в области вновь прошли досрочные губернаторские выборы. В них участвовали четыре кандидата. Губернатором Амурской области был избран Орлов (баллотировался от "Единой России"), получивший 55,60% голосов избирателей. Второе место заняла секретарь областного комитета КПРФ Татьяна Ракутина с результатом 26,56%. Явка составила 31,25%. 27 сентября того же года Василий Орлов официально вступил в должность.

Выборы 2023 года

Губернатор Амурской области избирается сроком на пять лет. Кандидаты выдвигаются политическими партиями, самовыдвижение не предусмотрено. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в регионе на 1 июля 2023 года составила 592 857 человек.

В выборах принимают участие пять кандидатов: председатель регионального отделения "Опоры России", руководитель амурского отделения Общества российско-китайской дружбы Борис Белобородов (КПРФ), врач-уролог Амурской областной клинической больницы Евгений Завгородний ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), действующий глава региона Василий Орлов ("Единая Россия"), гендиректор ООО "Лагуна", депутат заксобрания Амурской области Сергей Рафальский ("Коммунисты России"), гендиректор IT-компании "Амурайти" Роман Санжаревский ("Новые люди").