Как назначали и выбирали глав Воронежской области с 1990-х годов

Голосование на выборах губернатора региона в 2023 году продлится три дня: 8, 9, 10 сентября

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 сентября 2023 года в Воронежской области начинается голосование на выборах губернатора региона. Оно продлится в течение трех дней: 8, 9, 10 сентября. На пост руководителя области претендуют пять кандидатов, включая действующего губернатора Александра Гусева.

Назначение главы Воронежской области в 1990-х годах

С 1991 года в России действовал мораторий на выборы глав администраций краев, областей и автономных образований. Его цель заключалась в попытке стабилизировать ситуацию в стране после так называемого. августовского путча ГКЧП и на период проведения экономических реформ. Руководители регионов (кроме республик) назначались президентом РСФСР Борисом Ельциным без согласования с местными советами депутатов.

16 октября 1991 года Ельцин назначил главой администрации Воронежской области председателя областного Совета народных депутатов Виктора Калашникова. 18 марта 1992 года указом президента Калашников был снят с должности за "серьезные нарушения", допущенные на посту главы Воронежской области, а также за использование служебного положения в личных целях.

10 апреля 1992 года президент РФ по согласованию с Воронежским облсоветом назначил новым главой администрации региона народного депутата РФ, директора производственного объединения "Воронежтяжмехпресс" Александра Ковалева, в августе - ноябре 1991 года занимавшего пост председателя исполкома горсовета Воронежа.

17 сентября 1996 года Ельцин своим указом освободил Александра Ковалева от должности главы региона. В тот же день другим указом Ковалев был назначен полномочным представителем президента РФ в Республике Северная Осетия - Алания и Республике Ингушетия.

24 сентября 1996 года по представлению председателя правительства РФ Виктора Черномырдина президент назначил главой администрации Воронежской области мэра Воронежа Александра Цапина.

Первые прямые выборы 1996 года

8 октября 1996 года Ельцин в ответ на обращение органов государственной власти Воронежской области дал разрешение на проведение выборов главы администрации региона в декабре текущего года. Ранее, 28 июня, областная дума определила день голосования - 8 декабря 1996 года

Кандидатами на первых прямых выборах главы администрации Воронежской области были зарегистрированы пять человек, включая действующего руководителя региона Александра Цапина. Победу на выборах одержал председатель Воронежской областной думы Иван Шабанов, за него проголосовали 48,97% избирателей (победитель определялся простым большинством голосов). Александр Цапин получил 41,02%. Против всех кандидатов высказались 2,98% избирателей. Явка составила 52,56%.

18 декабря 1996 года Иван Шабанов вступил в должность главы администрации Воронежской области сроком на четыре года.

Указ президента РФ об освобождении Александра Цапина от обязанностей руководителя области был подписан 20 января 1997 года Согласно документу, полномочия Цапина были прекращены со дня вступления в должность избранного главы администрации Воронежской области.

Выборы 2000 года

24 декабря 2000 года прошли очередные выборы главы администрации Воронежской области. Срок полномочий главы региона составлял четыре года. За этот пост боролись шесть кандидатов. Победу одержал начальник управления ФСБ России по Воронежской области Владимир Кулаков, получив 59,99% голосов избирателей. Второе место занял действующий глава области Иван Шабанов - 15,21%. Оба кандидата были выдвинуты группами избирателей. Против всех проголосовали 8,10%, в выборах приняли участие 47,59% избирателей. 29 декабря 2000 года избранный глава администрации официально вступил в должность.

Выборы 2004 года

Следующие выборы главы администрации Воронежской области состоялись досрочно 14 марта 2004 года, одновременно с выборами президента РФ. Глава администрации избирался на пять лет. В выборах участвовали пять кандидатов. Главой области вновь был избран Владимир Кулаков (баллотировался в качестве самовыдвиженца), получивший 52,49% голосов. Его ближайший соперник, секретарь Воронежского обкома КПРФ, депутат областной думы Сергей Рудаков, набрал 20,13% (выдвигался региональным отделением КПРФ). Против всех кандидатов проголосовали 7,65%, явка избирателей составила 62,44%. 24 марта Владимир Кулаков официально вступил в должность главы администрации Воронежской области.

Отмена прямых выборов, назначение губернатора

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган.

В соответствии с новым уставом Воронежской области от 7 июня 2006 года наименование должности руководителя региона было изменено с "глава администрации" на "губернатор".

16 февраля 2009 года президент России Дмитрий Медведев внес в Воронежскую областную думу кандидатуру министра сельского хозяйства РФ Алексея Гордеева для наделения его полномочиями губернатора (в связи с истечением срока полномочий Владимира Кулакова). 26 февраля депутаты утвердили Гордеева в должности (за - 48 из 52, против и воздержавшихся не было, фракция КПРФ не участвовала в голосовании). 12 марта 2009 года Алексей Гордеев принял присягу.

После возвращения прямых выборов

1 июня 2012 года вступил в силу федеральный закон, возвращающий в РФ прямые выборы глав регионов.

7 марта 2014 года Путин в связи с истечением срока полномочий главы Воронежской области Алексея Гордеева назначил его временно исполняющим обязанности губернатора.

Выборы 2014 года

В единый день голосования 14 сентября 2014 года в Воронежской области прошли выборы губернатора. Срок полномочий главы региона составлял пять лет. В выборах участвовали пять человек. Победу одержал действующий глава региона Алексей Гордеев (баллотировался от "Единой России"), за него проголосовали 88,81% избирателей. Его ближайший соперник - кандидат от КПРФ, заместитель генерального директора ООО "Росизвесть" Константин Ашифин - набрал 7,65%. Явка избирателей составила 57,21%. 20 сентября 2014 года Алексей Гордеев вступил в должность губернатора Воронежской области.

25 декабря 2017 года глава государства принял досрочную отставку Алексея Гордеева с поста главы области и назначил его своим полномочным представителем в Центральном федеральном округе. В тот же день врио губернатора области был назначен глава Воронежа Александр Гусев.

Выборы 2018 года

9 сентября 2018 года, в единый день голосования, в Воронежской области состоялись выборы губернатора. На пост главы региона баллотировались шесть кандидатов. Победу на выборах одержал врио губернатора области Александр Гусев (от "Единой России"), получивший 72,52% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ, зампредседателя комитета Воронежской облдумы по промышленности, инновациям и вопросам импортозамещения Николай Воронин, с результатом 13,68%. Явка составила 44,83%. Инаугурация Александра Гусева состоялась 15 сентября, срок полномочий - пять лет.

Выборы 2023 года

Губернатор Воронежской области избирается сроком на пять лет. Кандидаты выдвигаются политическими партиями, самовыдвижение не предусмотрено. На выборах будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в регионе на 1 июля 2023 года составила 1 816 822 человека.

В выборах принимают участие пять кандидатов: депутат Воронежской областной думы, координатор регионального отделения ЛДПР Павел Большов (ЛДПР), генеральный директор ООО "СК СТМ-141", депутат Бобровского муниципального района, председатель областного отделения партии "Родина" Игорь Борисов ("Родина"), действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев ("Единая Россия"), первый секретарь обкома КПРФ, депутат облдумы Андрей Рогатнев (КПРФ), слесарь филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", руководитель воронежского отделения организации "Молодежь "Справедливой России"" Ярослав Тарасов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").