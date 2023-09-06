Как выбирали и назначали глав Магаданской области

На выборах 2023 года на пост руководителя региона претендуют четыре кандидата

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 сентября 2023 года в Магаданской области начинается голосование на выборах губернатора региона. Оно продлится в течение трех дней: 8, 9, 10 сентября. На пост руководителя области претендуют четыре кандидата, включая действующего губернатора Сергея Носова.

Назначение главы Магаданской области в 1991 году

С 1991 года в России действовал мораторий на выборы глав администраций краев, областей и автономных образований. Его цель заключалась в попытке стабилизировать ситуацию в стране после так называемого августовского путча ГКЧП и на период проведения экономических реформ. Руководители регионов (кроме республик) назначались президентом РСФСР Борисом Ельциным без согласования с местными советами депутатов.

24 октября 1991 года Ельцин назначил главой администрации Магаданской области Виктора Михайлова, с 1990 года занимавшего должность председателя исполкома Магаданского областного Совета народных депутатов.

Первые прямые выборы 1996 года

15 августа 1996 года Магаданская областная дума приняла устав региона, согласно которому после избрания на прямых выборах высшее должностное лицо области должно именоваться "губернатор".

27 сентября 1996 года президент РФ Борис Ельцин подписал указ, разрешающий проведение выборов главы исполнительной власти Магаданской области в ноябре текущего года. Голосование было назначено на 3 ноября 1996 года.

Кандидатами на первых прямых выборах губернатора Магаданской области были зарегистрированы три человека, все кандидаты были выдвинуты инициативными группами. Победу на выборах одержал депутат Госдумы РФ II созыва от Магаданской области, член депутатской группы "Российские регионы" Валентин Цветков, за него проголосовали 45,96% избирателей (победитель определялся простым большинством голосов). Действующий глава области Виктор Михайлов получил 41,31%. Против всех кандидатов высказались 8,22% избирателей. Явка составила 44,51%. 15 ноября 1996 года Валентин Цветков вступил в должность губернатора Магаданской области сроком на четыре года.

Указ президента РФ об освобождении Виктора Михайлова от обязанностей руководителя региона был подписан 15 декабря 1996 года Согласно документу, полномочия Михайлова были прекращены со дня вступления в должность избранного губернатора Магаданской области.

Выборы 2000 года

5 ноября 2000 года прошли очередные выборы губернатора Магаданской области. Срок полномочий главы региона составлял четыре года. На губернаторский пост претендовали восемь кандидатов. Наибольшее число голосов на выборах получил действующий глава области Валентин Цветков (62,76%). Его ближайший соперник - депутат Госдумы РФ III созыва от Магаданской области, член группы "Регионы России" Владимир Буткеев - набрал 14,13%. Оба кандидата были выдвинуты группами избирателе. В выборах приняли участие 42,30% избирателей. Против всех кандидатов проголосовали 8,89%. Инаугурация избранного губернатора состоялась 24 ноября 2000 года.

Досрочные выборы 2003 года

18 октября 2002 года губернатор Магаданской области Валентин Цветков был убит: застрелен в Москве около здания представительства региона на Новом Арбате. После его смерти исполнять обязанности губернатора области стал первый заместитель Цветкова Николай Дудов (по должности).

Досрочные выборы губернатора Магаданской области состоялись 2 февраля 2003 года. Срок полномочий главы региона был увеличен до пяти лет. На пост претендовали 12 кандидатов. В ходе первого тура никто из них не набрал необходимого для победы числа голосов (более 50%). В выборах приняли участие 53,70% избирателей, против всех проголосовали 5,78%. Во второй тур вышли два самовыдвиженца: и. о. главы области Николай Дудов, набравший 26,04%, и мэр Магадана Николай Карпенко, получивший 37,55% голосов.

16 февраля 2003 года во втором туре выборов губернатором Магаданской области был избран Николай Дудов, которого поддержали 50,44% избирателей. Николай Карпенко набрал 42,33% голосов. Против всех проголосовали 6,21% избирателей, явка составила 52,31%. 28 февраля 2003 года Николай Дудов официально вступил в должность губернатора.

Отмена прямых выборов

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган.

25 января 2008 года Путин внес кандидатуру Николая Дудова в Магаданскую областную думу для наделения его полномочиями губернатора региона. 4 февраля 2008 года депутаты единогласно (за - 25) утвердили Дудова в должности. В тот же день состоялась его инаугурация.

3 февраля 2013 года в связи с истечением срока полномочий Николая Дудова президент РФ своим указом назначил временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области мэра Магадана Владимира Печеного.

Прямые выборы 2013 года

1 июня 2012 года в силу вступил федеральный закон, возвращающий в РФ прямые выборы глав регионов.

8 сентября 2013 года, в единый день голосования, в Магаданской области прошли выборы губернатора. Он избирался на пятилетний срок. На пост баллотировались четыре кандидата. По итогам голосования главой региона был избран врио губернатора Владимир Печеный (выдвигался от "Единой России"), набравший 73,11% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ - депутат Магаданской облдумы, помощник депутата Госдумы РФ Сергей Иваницкий (14,84%). Явка на выборах составила 32,28%. 18 сентября 2013 года избранный губернатор официально вступил в должность.

28 мая 2018 года Путин принял досрочную отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного с формулировкой "по собственному желанию" и назначил врио руководителя региона Сергея Носова, мэра Нижнего Тагила (Свердловская область).

Выборы 2018 года

9 сентября 2018 года, в единый день голосования, в Магаданской области состоялись выборы губернатора. В них приняли участие четыре кандидата. Победу на выборах одержал врио губернатора Сергей Носов (был выдвинут "Единой Россией") - 81,59%. Второе место заняла председатель магаданской областной организации профсоюза работников связи России Валентина Дорошевич (от КПРФ) - 10,11%. Явка составила 39,58%. Инаугурация Сергея Носова состоялась 13 сентября 2018 года.

Выборы 2023 года

Губернатор Магаданской области избирается сроком на пять лет. Кандидаты выдвигаются политическими партиями, самовыдвижение не предусмотрено. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в регионе на 1 июля 2023 года составила 98 390 человек.

В выборах принимают участие четыре кандидата: директор спортивной школы по боксу, депутат Магаданской областной думы, секретарь обкома КПРФ по молодежной политике Сергей Гончаренко (КПРФ), депутат областной думы, помощник депутата Госдумы РФ, координатор магаданского регионального отделения ЛДПР Роман Исаев (ЛДПР), действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов ("Единая Россия"), главный специалист магаданского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии ("МагаданНИРО"), член совета регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Олег Прикоки (СРЗП).