История и характеристики метро Москвы

Столичный метрополитен действует с 1935 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 сентября 2023 года открылись новые станции Московского метрополитена - "Аэропорт Внуково" и "Пыхтино" Солнцевской линии. ТАСС подготовил материал о столичном метро.

ГУП "Московский метрополитен" (полное название - Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В. И. Ленина") - система скоростного внеуличного транспорта столицы.

История

15 мая 1935 года была открыта первая линия московского метро "Сокольники" - "Парк культуры" (проектное название - "Крымская площадь") с 10 станциями протяженностью 9,2 км, а также ответвление от нее - "Александровский сад" (первоначальное название - "Имени Коминтерна") - "Смоленская" с тремя станциями (2,4 км).

В марте 1954 года закончилось сооружение Кольцевой линии, связавшей основные железнодорожные вокзалы Москвы. Кольцо, состоящее из 12 станций, замкнулось с открытием "Белорусской - кольцевой" и "Парка культуры - кольцевой". Тогда же впервые были пущены семивагонные составы. Всего к этому времени были открыты 49 станций метро. Их названия стали объявлять в поездах с 1956 году. К 1961 году все станции были оборудованы турникетами для входа пассажиров. В 1950-1960 годах получили развитие радиальные линии, связавшие центр города с новыми жилыми районами. С 1970-х годов такие линии продлевались в районы Медведково, Орехово-Борисово, Беляево, Ясенево, Чертаново, Нагатино и Алтуфьево. В 1995 году было открыто движение по Люблинской линии, в 2003 году - по Бутовской.

С 2004 года в ГУП "Московский метрополитен" административно входит линия монорельсовой транспортной системы (протяженность 4,7 км, шесть станций). На схемах ей присвоен №13. С 23 января 2017 года работает в экскурсионном режиме с 30-минутными интервалами.

10 сентября 2016 года открылось движение по Московскому центральному кольцу (МЦК) - железнодорожной линии протяженностью 54 км (31 станция). Организатором пассажирских перевозок на нем является ГУП "Московский метрополитен", оператором - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД). На схемах метро МЦК имеет №14.

В 2010-2023 годах были введены в эксплуатацию более 150 км новых линий метро, построено 77 новых станций. 1 марта 2023 года было открыто пассажирское движение по всей Большой кольцевой линии (БКЛ).

С 2021 года ГУП "Московский метрополитен" управляет трамвайной инфраструктурой столицы и связанным с нею имуществом (ранее оператором выступал ГУП "Мосгортранс" ).

Статистика

Метро - самый популярный городской вид транспорта в Москве. Его доля в перевозке пассажиров в столице составляет около 48%. По объему пассажиропотока система входит в пятерку наиболее загруженных метрополитенов мира. В 2022 году в среднем она перевозила в сутки 5,6 млн человек. В самые загруженные дни Московский метрополитен перевозит до 9,7 млн пассажиров. Всего за прошлый год было перевезено 2 061,8 млн пассажиров. Минимальный интервал движения поездов - 90 секунд, среднетехническая скорость - 47,73 км/ ч.

По протяженности линий (с учетом МЦК и монорельса) московское метро в 2023 году занимает пятое место после метрополитенов китайских городов - Пекина (807 км), Шанхая (802 км), Гуанчжоу (621 км), Шэнчжэня (547 км).

С учетом открывшихся 6 сентября 2023 года станций Солнцевской линии московское метро включает в себя 259 станций на 14 линиях общей протяженностью около 465 км (без учета МЦК и линии монорельса; с их учетом - 296 станций на 16 линиях общей протяженностью около 523 км). Не менее 36 станций признаны объектами культурного наследия. В систему метро входит 21 электродепо, на станциях эксплуатируется более 1 тыс. эскалаторов.

Количество поездов, пропускаемых за сутки, превышает 11 тыс. Парк насчитывает около 6 тыс. вагонов, из которых формируется порядка 500 составов. В настоящее время в метро используется шесть типов вагонов - "Ем", 81-717/714 (неофициальное название "номерной") с модификациями, 81-720/721 "Яуза", 81-740/741 "Русич", 81-760/61 "Ока", а также "Москва" нескольких модификаций (со сквозным проходом через весь состав). На МЦК эксплуатируются поезда "Ласточка", на монорельсе - специальный подвижной состав. Производителем большинства вагонов московского метро с 1934 года является Мытищинский машиностроительный завод (ныне АО "Метровагонмаш" в составе концерна "Трансмашхолдинг"; Мытищи, Московская область). Также подвижной состав в столичное метро поставляли Ленинградский вагоностроительный завод им. И. Е. Егорова (впоследствии ЗАО "Вагонмаш", Санкт-Петербург) и Октябрьский электровагоноремонтный завод (ныне в составе "Трансмашхолдинга", Санкт-Петербург). В 1946-1961 годах в Москве использовались 120 вагонов типа "В", полученных из берлинского метро в качестве репараций.

Самая длинная линия - Большая кольцевая (70 км), самая короткая - Бутовская (10 км). Наиболее глубокая станция - "Парк Победы" (84 м). в прошлом тексте 73 метра. Самая длинная платформа находится на станции "Воробьевы горы" (282 м). Наиболее длинный перегон в московском метро - "Крылатское" - "Строгино" (6 625 м), самый короткий - "Выставочная" - "Международная" (500 м). Без учета МЦК в московском метро шесть станций с изогнутой платформой: "Александровский сад", "Пятницкое шоссе", "Международная", "Выставочная", "Кутузовская" и "Зябликово". На них машинист может не увидеть в зеркало, что происходит у "хвоста" состава. Самый проблемный участок: "Царицыно" - "Кантемировская". Он был введен в эксплуатацию 30 декабря 1984 года, но уже на следующий день тоннель прорвало плывуном, из-за чего движение пришлось закрыть на месяц. Несмотря на укрепление тоннеля, проблема повторялась в 2001, 2003 и 2014 годах. С 12 ноября 2022 года по 10 мая 2023 года участок Замоскворецкой линии между станциями "Автозаводская" и "Орехово" закрывался для полной реконструкции тоннеля между "Царицыно" и "Кантемировской".

Самой загруженной станцией метро во II квартале 2023 года, по информации портала открытых данных Москвы, была "Комсомольская" Кольцевой линии (168 тыс. человек на вход и выход в сутки). Второе место по загруженности занимала "ВДНХ" Калужско-Рижской линии (143 тыс.), на третьем находилась "Щёлковская" Арбатско-Покровской линии (138 тыс.). Наименее популярными у пассажиров были "Мнёвники" Большой кольцевой линии (1,4 тыс.), "Битцевский парк" на Бутовской линии (5,3 тыс. человек в сутки) и "Белокаменная" на МЦК (3,1 тыс.).

Численность работников по эксплуатации на метрополитене в 2022 году - 54 666 человек.

Перспективы

В настоящее время развитие метро финансируется на основании Адресной инвестиционной программы Москвы на 2022-2025 годы. Властями столицы принято решение о строительстве трех новых радиальных линий: Троицкой, Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской. Кроме того, заканчивается строительство станций "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех" на Люблинско-Дмитровской линии. На действующем участке этой же линии планируется возвести станцию "Южный порт". На Сокольнической линии строится будущая южная конечная - станция "Потапово", а на действующем участке Кольцевой линии - станция "Суворовская".

Владельцы и руководство

Учредитель компании - Департамент имущества Москвы.

Начальник ГУП "Московский метрополитен" с мая 2017 года - Виктор Козловский.