История выборов и назначений мэра Москвы

На пост главы города претендуют пять кандидатов, включая действующего мэра Москвы Сергея Собянина

ТАСС-ДОСЬЕ. В Москве 8-10 сентября проходит голосование на выборах мэра. На пост главы города претендуют пять кандидатов, включая действующего мэра Москвы Сергея Собянина.

Учреждение поста мэра

Пост мэра Москвы был учрежден по итогам городского опроса, который проводился 17 марта 1991 года одновременно с референдумами о сохранении СССР и о введении поста президента РСФСР. На вопрос "Считаете ли вы необходимым провести прямые выборы мэра Москвы жителями города?" 81,14% москвичей ответили положительно, 16,57% проголосовали против. Всего в опросе приняли участие 67,63% горожан.

19 апреля 1991 года президиум Верховного Совета РСФСР утвердил положение о статусе и структуре органов управления Москвы, учреждающее пост мэра - главы исполнительной власти города, и назначил дату выборов на 12 июня того же года, в день первых выборов президента России.

Первые выборы мэра в 1991 году

12 июня 1991 года состоялись первые выборы мэра Москвы. Глава города избирался сроком на пять лет. Кандидаты на пост руководителя столицы баллотировались в паре с претендентами на должность вице-мэра. Изначально Московская городская избирательная комиссия (Мосгоризбирком) зарегистрировала 11 пар кандидатов на должности мэра и вице-мэра города, однако 6 из них не смогли собрать необходимого количества подписей избирателей. В результате в выборах участвовали только пять пар претендентов.

Первым мэром Москвы был избран председатель Моссовета, один из лидеров движения "Демократическая Россия" Гавриил Попов (баллотировался от общественной организации "Московское избирательное объединение" при поддержке "Демократической России"). Он участвовал в выборах вместе с руководителем исполкома Моссовета Юрием Лужковым, кандидатом в вице-мэры. За Попова и Лужкова проголосовали 65,3% избирателей. Второе место заняли первый заместитель председателя комитета по машиностроению при Кабинете министров СССР, депутат Моссовета Валерий Сайкин (от инициативной группы избирателей при поддержке московского горкома КПСС) и баллотировавшийся с ним в паре народный депутат СССР Александр Крайко. Сайкин и Крайко получили на выборах 16,3%. Против всех кандидатов проголосовали 4% избирателей. Явка составила 66,5%.

Смена руководства города в 1992 году

Гавриил Попов руководил столицей всего год. 6 июня 1992 года президент РФ Борис Ельцин подписал указ о его отставке с поста мэры Москвы по "личной просьбе". В тот же день главой города был назначен вице-мэр и премьер московского правительства Юрий Лужков.

Выборы 1996 года

10 января 1996 года президент РФ своим указом назначил очередные выборы мэра Москвы на 16 июня 1996 года. В голосовании, состоявшемся в один день с выборами президента России, приняли участие четыре пары кандидатов в мэры и вице-мэры.

Победу одержали действующий глава города Юрий Лужков и кандидат в вице-мэры, префект Южного административного округа Москвы, член правительства столицы Валерий Шанцев. Они набрали 88,49% голосов. Ближайший соперник Лужкова, депутат Мосгордумы Ольга Сергеева, вместе с кандидатом в вице-мэры Станиславом Тереховым, председателем "Союза офицеров", получили 4,94%. Лужков и Сергеева были выдвинуты инициативными группами избирателей. Всего в выборах приняли участие 68,21% избирателей, против всех проголосовали 1,72%. 21 июня 1996 года Юрий Лужков вступил в должность сроком на четыре года.

Выборы 1999 года

В июне 1999 года Мосгордума по согласованию с действующим мэром сократила срок его полномочий на полгода.

Следующие выборы главы Москвы прошли 19 декабря 1999 года, одновременно с избранием депутатов Государственной думы РФ III созыва. В них приняли участие восемь кандидатов, в т. ч. действующий руководитель столицы Юрий Лужков. Мэром и вице-мэром города вновь были избраны Юрий Лужков и Валерий Шанцев, за которых проголосовали 69,89% избирателей. Второе место заняли председатель политсовета Общероссийского общественного движения "Новая сила" Сергей Кириенко и кандидат в вице-мэры Вячеслав Глазычев, профессор Московского архитектурного института. Они набрали 11,25%. Оба претендента на должность руководителя столицы баллотировались от групп избирателей. Против всех проголосовали 5,59% избирателей, явка составила 66,13%. 29 декабря 1999 года Юрий Лужков принял присягу, срок его полномочий составлял четыре года.

Выборы 2003 года

7 декабря 2003 года состоялись очередные выборы мэра Москвы. Ранее, в том же году, в региональное законодательство были внесены изменения, отменившие выборы вице-мэра.

В выборах 7 декабря 2003 года принимали участие четыре кандидата. Победу вновь одержал Юрий Лужков, набравший 74,83% голосов избирателей. Вторым стал президент Национального резервного банка Александр Лебедев с результатом 12,38%. Оба кандидата участвовали в выборах в порядке самовыдвижения. Против всех проголосовали 7,17%, всего в выборах приняли участие 57,67% избирателей. 17 декабря того же года Юрий Лужков официально вступил в должность сроком на четыре года.

Отмена прямых выборов, назначение мэра

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания глав регионов: по представлению президента руководителей субъектов РФ утверждал местный законодательный орган.

22 июня 2007 года Путин внес на рассмотрение Московской городской думы кандидатуру Юрия Лужкова для наделения его полномочиями мэра Москвы. 24 июня того же года депутаты столичного парламента утвердили Лужкова в должности (за - 32 депутата, против - 3). Инаугурация состоялась спустя несколько дней, 6 июля.

Смена руководства Москвы в 2010 году

28 сентября 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий мэра Москвы Юрия Лужкова в связи с утратой доверия главы государства. По словам Сергея Нарышкина, который на тот момент занимал пост руководителя Администрации президента РФ, решение было принято из-за "неэффективного управления городом" и "запредельного уровня коррупции" в Москве, допущенного мэром и его окружением. После отставки Лужкова исполнение обязанностей главы столицы было возложено на первого заместителя мэра Владимира Ресина.

15 октября 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев внес в Мосгордуму кандидатуру заместителя председателя правительства РФ - руководителя аппарата правительства Сергея Собянина для наделения его полномочиями мэра столицы. 21 октября того же года городской парламент утвердил Собянина на посту главы города сроком на пять лет (за - 32 депутата, против - 2). В тот же день он официально вступил в должность.

После возвращения прямых выборов

1 июня 2012 года вступил в силу федеральный закон, возвращающий в РФ прямые выборы глав регионов.

5 июня 2013 года Путин провел встречу с Сергеем Собяниным, в ходе которой глава столицы обратился к президенту страны с просьбой о досрочной отставке с целью участия в прямых выборах мэра Москвы. В тот же день Путин принял прошение Собянина и назначил его врио руководителя города.

Выборы 2013 года

В единый день голосования 8 сентября 2013 года в Москве прошли выборы мэра, в которых участвовали шесть кандидатов. По итогам голосования победу одержал действующий руководитель столицы Сергей Собянин, набравший 51,37% голосов (баллотировался в порядке самовыдвижения). Второе место занял оппозиционный кандидат от Республиканской партии России - Партии народной свободы Алексей Навальный - 27,24% голосов. Явка избирателей составила 32,07%. Инаугурация Сергея Собянина состоялась 12 сентября 2013 года.

Выборы 2018 года

9 сентября 2018 года, в единый день голосования, состоялись очередные выборы мэра Москвы. В них участвовали пять кандидатов. Руководителем столицы вновь был избран Сергей Собянин, который участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца. За него проголосовали 70,17% избирателей. Ближайший соперник Собянина, бывший депутат Госдумы РФ, председатель автономной некоммерческой организации "Интернет-пресса" Вадим Кумин (от КПРФ) набрал 11,38%. Явка составила 30,94%. 18 сентября того же года Сергей Собянин официально вступил в должность сроком на пять лет.

Выборы 2023 года

Мэр Москвы избирается сроком на пять лет. Кандидаты выдвигаются политическими партиями, а также в порядке самовыдвижения. На выборах будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на региональной платформе. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в Москве на 1 июля 2023 года составила 7 628 278 человек.

В выборах принимают участие пять кандидатов: первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю, первый заместитель руководителя думской фракции партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", председатель совета московского отделения партии Дмитрий Гусев (СРЗП), вице-спикер Госдумы, первый замруководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков ("Новые люди"), глава комиссии Мосгордумы по науке и промышленности и заместитель руководителя фракции КПРФ, внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид Зюганов (КПРФ), действующий мэр Москвы Сергей Собянин ("Единая Россия") и вице-спикер Госдумы РФ, замруководителя высшего совета ЛДПР Борис Чернышов (ЛДПР).