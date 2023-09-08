Что известно о должности мэра Москвы

В выборах участвуют пять кандидатов, включая действующего мэра столицы Сергея Собянина

ТАСС-ДОСЬЕ. В Москве проходит голосование на выборах мэра. Оно продлится в течение трех дней - 8, 9, 10 сентября. В выборах участвуют пять кандидатов, включая действующего мэра столицы Сергея Собянина.

Кто может быть избран мэром Москвы

Мэр Москвы - высшее должностное лицо города. Избирается в ходе прямых выборов сроком на пять лет.

Кандидатом на должность мэра Москвы может быть выдвинут гражданин РФ, достигший на день голосования 30 лет, дееспособный и не находящийся в местах лишения свободы по приговору суда. Не могут баллотироваться лица, имеющие иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства. Закон запрещает выдвигать в качестве кандидатов лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость. Кроме того, действует ограничение пассивного права тех, кто был осужден за особо тяжкие, тяжкие преступления и ряд преступлений средней тяжести (срок ограничений - от 5 до 15 лет), и лиц, причастных к деятельности запрещенных в РФ организаций (от трех до пяти лет). Бывшие руководители регионов, отрешенные от должности в связи с утратой доверия президента РФ, также не могут быть выдвинуты кандидатами в течение пяти лет после отставки.

Избирательное законодательство требует от кандидатов закрыть счета и вклады за границей, а также информировать избирателей о наличии судимости или статуса иностранного агента.

Какие полномочия осуществляет мэр столицы

Мэр города возглавляет правительство Москвы, являющееся высшим исполнительным органом власти города. Он формирует столичное правительство и принимает решение о его отставке, определяет структуру исполнительных органов власти Москвы. Мэр решает вопросы социально-экономического развития столицы, осуществляет управление городским хозяйством, представляет Москву в отношениях с федеральными органами власти, подписывает или отклоняет принятые Мосгордумой законы. Глава города также издает обязательные для исполнения на всей территории Москвы указы и распоряжения и осуществляет контроль за их выполнением, представляет в Мосгордуму ежегодные отчеты о результатах деятельности столичного правительства.

Мэр вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Мосгордумы в случае одобрения столичным парламентом закона, противоречащего Конституции РФ и федеральным законам по предметам совместного ведения РФ и Москвы, если данный факт установлен судом, а Мосгордума не устранила нарушения в течение шести месяцев со дня вступления в силу судебного решения.

Глава города также принимает решения об образовании, преобразовании и упразднении административных округов, о присвоении им наименований, установлении и изменении их границ. Префекты административных округов и главы управ назначаются и освобождаются от должности мэром.

В случаях, угрожающих безопасности и здоровью жителей города, нормальному функционированию систем жизнеобеспечения и поддержанию правопорядка в Москве, руководитель столицы вправе принимать необходимые меры по предупреждению экстремальных обстоятельств.

Кроме того, мэр города осуществляет общее руководство формированием международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей столицы, заключает договоры и соглашения от имени Москвы, учреждает городские внешнеэкономические структуры и представительства за рубежом и другое.

Кто руководил Москвой с 1991 года

С 1991 года городом руководили три человека.

12 июня 1991 года первым главой Москвы был избран председатель Моссовета, один из лидеров движения "Демократическая Россия" Гавриил Попов. Он участвовал в выборах вместе с руководителем исполкома Моссовета Юрием Лужковым, кандидатом в вице-мэры столицы. За Попова и Лужкова проголосовали 65,3% избирателей.

6 июня 1992 года президент РФ Борис Ельцин принял досрочную отставку Гавриила Попова с должности, назначив новым руководителем столицы вице-мэра и премьера московского правительства Юрия Лужкова.

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы 18 лет. Трижды избирался главой города на выборах в 1996 (88,49%), 1999 (69,89%) и 2003 (74,83%) годах. В 2007 году был утвержден на посту мэра на очередной срок депутатами Мосгордумы по представлению главы государства (после отмены в РФ прямых губернаторских выборов).

28 сентября 2010 года Юрий Лужков был отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента РФ. Новым мэром столицы стал Сергей Собянин, вице-премьер правительства РФ - руководитель аппарата правительства. 21 октября 2010 года Мосгордума по представлению главы государства утвердила Сергея Собянина в должности. Впоследствии дважды - в 2013 (51,37%) и 2018 (70,17%) годах - он переизбирался на пост мэра Москвы.