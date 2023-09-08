Что известно о кандидатах на пост мэра Москвы

В выборах участвуют Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Леонид Зюганов, Сергей Собянин и Борис Чернышов

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 сентября 2023 года в Москве начинается голосование на выборах мэра города. Оно продлится в течение трех дней - 8, 9, 10 сентября. В выборах участвуют пять человек, включая действующего мэра столицы Сергея Собянина. Все кандидаты выдвинуты парламентскими партиями. ТАСС подготовил материал о претендентах на пост главы города и их предвыборных инициативах (сведения о кандидатах размещены в соответствии с местом в избирательном бюллетене).

Дмитрий Гусев, первый зампред комитета Госдумы по контролю (СРЗП)

Дмитрий Геннадьевич Гусев родился 23 июля 1972 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Окончил философский факультет Уральского государственного университета им. А. М. Горького (1994), Уральскую государственную юридическую академию (1996; заочно), РАНХиГС (2021). В 1990-х годах стал одним из создателей, а затем руководителем политического консалтингового агентства Bakster group. Депутат Екатеринбургской городской думы (1996-2001), заместитель руководителя Департамента территориальных органов власти Москвы (2014-2015). В 2015 году стал советником председателя Мосгордумы. Победитель конкурса "Лидеры России. Политика" (2020). В 2021 году занял должность исполнительного секретаря президиума центрального совета - руководителя центрального аппарата партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (СРЗП), затем - секретаря по политическим вопросам. В сентябре 2021 года был избран депутатом Госдумы РФ VIII созыва по списку СРЗП. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду". Председатель совета московского отделения партии (с 2022 года).

На выборы мэра Москвы Дмитрий Гусев был выдвинут СРЗП. Среди его предвыборных инициатив - возобновление городских общественных слушаний по вопросам местного значения и развития территорий, разработка и внедрение программы обучения москвичей действиям в чрезвычайных ситуациях, перевод такси в городе на электромобили, обеспечение всех школьников бесплатным горячим питанием за счет городского бюджета, создание условий для работы горожан рядом с домом и другое.

Владислав Даванков, вице-спикер Госдумы ("Новые люди")

Владислав Андреевич Даванков родился 25 февраля 1984 года в Смоленске. Окончил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (2006), Российский государственный социальный университет (2008), Московскую школу управления "Сколково" (2014). Кандидат социологических наук. С 2013 года занимал должность вице-президента компании Faberlic Алексея Нечаева, в 2017 году возглавил фонд поддержки образовательных программ "Капитаны". В 2018 году стал заместителем гендиректора автономной НКО "Россия - страна возможностей". Возглавлял исполнительный комитет партии "Новые люди", образованной в 2020 году по инициативе Алексея Нечаева. С сентября 2021 года - депутат Госдумы VIII созыва от партии "Новые люди". Заместитель председателя Госдумы, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди". Член центрального совета партии.

На выборы мэра столицы выдвинут московским отделением партии "Новые люди". В своей программе Даванков предлагает ограничить полномочия мэра и членов правительства Москвы двумя сроками, отказаться от уплотнительной застройки в городе, передать пустующие территории предпринимателям, принять экологический стандарт Москвы с разбивкой на районы, увеличить численность городского общественного транспорта, внедрить проект "100 тысяч айтишниц" (обучение цифровым технологиям студенток и неработающих женщин) и другое.

Леонид Зюганов, председатель комиссии Мосгордумы по науке и промышленности (КПРФ)

Леонид Андреевич Зюганов родился 22 июля 1988 года в Москве. Внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Выпускник социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (2010). Работал помощником депутата Госдумы от КПРФ Сергея Собко (2010-2012). С 2012 года являлся помощником руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Андрея Клычкова (ныне глава Орловской области). В сентябре 2014 года был избран депутатом Московской городской думы от КПРФ (одномандатный избирательный округ №8, районы Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол). В столичном парламенте возглавлял комиссию по науке и промышленности, руководил фракцией КПРФ. В 2019 году вновь был избран депутатом Мосгордумы от КПРФ (по округу №21, Рязанский район и Выхино-Жулебино). Председатель комиссии МГД по науке и промышленности, заместитель руководителя фракции КПРФ. Кандидат в члены ЦК КПРФ, член бюро московского отделения партии.

На выборы мэра выдвинут КПРФ. Предвыборная программа Зюганова включает такие предложения, как введение планирования развития экономики в форме пятилетних планов, запрет на перепрофилирование промышленных территорий и сохранение существующих производств, мораторий на коммерческую застройку, принятие генплана Москвы с учетом инфраструктуры каждого района и другое.

Сергей Собянин, мэр Москвы ("Единая Россия")

Сергей Семенович Собянин родился 21 июня 1958 года в Ханты-Мансийском национальном округе Тюменской области (ныне Ханты-Мансийский автономный округ - Югра). Окончил Костромской технологический институт (1980; ныне университет), Всесоюзный юридический заочный институт (1989; ныне Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина). Кандидат юридических наук (1999). В 1991-1993 годах возглавлял городскую администрацию Когалыма, в 1993-1994 годах был первым заместителем главы Ханты-Мансийского АО, в 1994-2000 годах - председателем окружной Думы. В 2000-2001 годах занимал пост первого заместителя полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе. В 2001-2005 годах - губернатор Тюменской области. В 2005-2008 годах - руководитель администрации президента РФ, в 2008-2010 годах - заместитель председателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства РФ. С 2010 года - мэр Москвы. Был утвержден на посту 21 октября 2010 года Мосгордумой по представлению президента РФ. Впоследствии дважды переизбирался главой города: 8 сентября 2013 года (51,37%) и 9 сентября 2018 года (70,17%).

На выборы в 2023 году выдвинут московским отделением "Единой России". Приоритетами работы Собянина на посту мэра являются дальнейшее улучшение условий жизни москвичей, в том числе в сфере здравоохранения, образования, социального обеспечения. В столице будет продолжено благоустройство городского комплекса, развитие транспорта, создание комфортного климата для предпринимателей, внедрение информационных технологий во все сферы жизнедеятельности города, улучшение условий для развития культуры, туризма и другое.

Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы (ЛДПР)

Борис Александрович Чернышов родился 25 июня 1991 года в Воронеже. Окончил факультет политологии Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (2012), магистратуру МГУ им. М. В. Ломоносова (2014). Прошел профессиональную переподготовку в Российском государственном социальном университете (2017) и Московской школе управления "Сколково" (2021). Выпускник так называемой школы губернаторов (программы подготовки кадрового управленческого резерва). Кандидат технических наук (2020). Входил в состав молодежной палаты при Мосгордуме, был представителем ЛДПР в общественном консультативном совете политических партий при столичном парламенте, помощником лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Координатор московского отделения ЛДПР (2013-2016). В 2016-2020 годах - депутат Госдумы VII созыва от ЛДПР, заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке. В 2020-2021 годах - заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. С сентября 2021 года - депутат Госдумы VIII созыва от ЛДПР. Заместитель председателя нижней палаты парламента. Заместитель руководителя высшего совета ЛДПР.

На выборы мэра Москвы выдвинут ЛДПР. Чернышов выступает за возобновление общественных слушаний по всем вопросам развития города, за запрет уплотнительной застройки и вырубки зеленых насаждений, создание условий для развития и благоустройства каждого района, введение ограничений по приему детей мигрантов в столичные школы, оборудование всех дворов тревожными кнопками и камерами видеонаблюдения и другое.