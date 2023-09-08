Организация выборов в новых регионах в 2023 году

Голосование на выборах депутатов региональных парламентов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей начинается 8 сентября

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 сентября 2023 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях начинается голосование на выборах депутатов региональных парламентов. Оно продлится в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. В новых субъектах РФ будут избраны также муниципальные депутаты и депутаты административных центров. Четыре региона впервые участвуют в едином дне голосования в России.

Вхождение новых регионов в состав РФ

21 февраля 2022 года Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Спустя несколько дней, 24 февраля, в ответ на просьбу о помощи со стороны Донбасса ВС РФ начали специальную военную операцию (СВО) на Украине. В ходе СВО под контроль российских войск перешла значительная часть территории Запорожской и Херсонской областей, где были образованы военно-гражданские администрации (ВГА).

23-27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении этих регионов в состав России в качестве ее новых субъектов. Подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к РФ.

28 сентября 2022 года лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, главы ВГА Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением о принятии регионов в РФ в качестве новых субъектов Федерации. 29 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. 30 сентября были подписаны межгосударственные договоры о вхождении четырех регионов в состав России. 4 октября документы были ратифицированы, подписаны соответствующие федеральные конституционные законы (вступили в силу 5 октября).

Врио руководителей новых субъектов РФ были назначены действующие главы республик и ВГА областей - Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

Основные законодательные нормы организации выборов

20 октября 2022 года в четырех новых регионах России было введено военное положение.

29 мая 2023 года в федеральное законодательство были внесены изменения, предусматривающие в том числе возможность проведения выборов на территориях, где действует военное положение (на всей территории или ее части). Ранее законодательство запрещало проводить избирательные кампании и референдумы в условиях военного положения.

В соответствии с новыми законодательными нормами 15 июня 2023 года ЦИК РФ после консультаций с Минобороны и ФСБ России назначил выборы депутатов парламентов новых субъектов Федерации на 10 сентября. После формирования законодательных органов власти в регионах пройдут выборы высших должностных лиц. Глав Донецкой и Луганской народных республик и губернаторов Запорожской и Херсонской областей изберут депутаты региональных парламентов.

Согласно изменениям в федеральное законодательство, внесенным в 2023 году, четыре новых субъекта РФ получили право при проведении первых выборов устанавливать особенности реализации отдельных положений закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". В частности, предусмотрена возможность создания избирательных участков за пределами этих регионов (так называемых экстерриториальных участков), а граждане во время голосования смогут использовать не только паспорт, но и другие документы, его заменяющие.

Избирательная кампания по выборам депутатов парламентов

По решению избиркомов новых субъектов РФ голосование на выборах депутатов региональных парламентов продлится в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября.

Депутаты ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей избираются сроком на пять лет по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов, выдвинутых политическими партиями (по партийным спискам). В Народное собрание ДНР будут избраны 90 депутатов, ЛНР - 50, в Законодательное собрание Запорожской области - 40 человек, Херсонской области - 36.

Кандидатом может быть выдвинут гражданин РФ, достигший на день голосования 21 года, дееспособный и не находящийся в местах лишения свободы по приговору суда. Не могут баллотироваться лица, имеющие иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства. Закон также запрещает выдвигать в качестве кандидатов лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость.

Ограничения пассивного права применяются к тем, кто ранее имел судимость за совершение особо тяжких, тяжких преступлений и ряда преступлений средней тяжести. Для таких граждан запрет на участие в выборах составляет от 5 до 15 лет в зависимости от тяжести содеянного. Кроме того, не могут быть выдвинуты кандидатами граждане, причастные к деятельности экстремистских или террористических организаций, запрещенных в РФ (срок ограничений - от трех до пяти лет в зависимости от участия и статуса в данных организациях).

Наличие счетов и вкладов за пределами РФ не является основанием для отказа в регистрации кандидатов в депутаты. Претендентам на депутатские мандаты достаточно сообщить сведения о наличии таких активов с указанием обстоятельств, по которым они не могут быть закрыты или переведены в РФ. Эта законодательная норма применяется в первый год выборов в парламенты новых регионов.

Выдвижение кандидатов

Списки кандидатов на выборы депутатов заксобраний Донецкой и Луганской народных республик выдвинули все пять парламентских партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (СРЗП). В Запорожской и Херсонской областях в выборах будут участвовать претенденты от четырех партий: от "Единой России", КПРФ, ЛДПР и СРЗП.

В общей сложности кандидатами в региональные парламенты четырех субъектов РФ были выдвинуты 1 326 человек, из них зарегистрированы 1 313 (по данным ЦИК на 31 августа).

Организация голосования

Во время голосования жители новых регионов могут использовать не только паспорт гражданина РФ, но и украинский паспорт, а также другие удостоверения личности, выданные как российскими органами власти, так и властями Украины (до 30 сентября 2022 года).

С 1 по 4 сентября 2023 года граждане ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, проживающие за пределами своих регионов, могли проголосовать на 329 экстерриториальных избирательных участках в 81 субъекте РФ. Кроме того, было организовано досрочное голосование для избирателей, находящихся в труднодоступных районах и населенных пунктах у линии боевого соприкосновения. Оно проводится выездными группами, сформированными избирательными комиссиями, на придомовых территориях и др. В ДНР и Запорожской области досрочное голосование началось 31 августа, в ЛНР и Херсонской области - 2 сентября. Завершается оно 7 сентября.

Для проведения основного голосования с 8 по 10 сентября в новых субъектах Федерации организовано в общей сложности 1,9 тыс. участков, при этом продолжится голосование на придомовых территориях. Жители, находящиеся в дни голосования за пределами своего региона, могут воспользоваться системой "Мобильный избиратель". Механизм позволяет голосовать на любом удобном избирательном участке в пределах страны - не только по месту постоянной или временной регистрации, но и по месту фактического пребывания. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях заявки на участие с помощью "Мобильного избирателя" подали более 7,5 тыс. человек.

Определение итогов выборов

К распределению мандатов в заксобраниях новых регионов допускаются партийные списки кандидатов, получившие 5% и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При этом таких списков должно быть не менее двух и в совокупности они должны получить свыше 50% голосов. Если за них будет подано 50 и менее процентов голосов, то к распределению депутатских мандатов будут допущены списки других партий, не преодолевших проходной барьер (в порядке убывания), пока общее число голосов не превысит 50%.

Если за один из партийных списков проголосуют свыше 50% избирателей, то в парламент пройдет эта партия, а также следующая по количеству полученных голосов.