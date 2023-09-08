Законодательные основы выборов глав субъектов РФ

В ходе ЕДГ в 21 регионе состоятся прямые выборы руководителей субъектов Федерации, главу Ямало-Ненецкого АО 10 сентября изберут депутаты регионального парламента

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 сентября 2023 года в России начинается голосование на довыборах депутатов Госдумы, региональных и местных выборах, которые проходят в рамках единого дня голосования (ЕДГ). В соответствии с избирательным законодательством ЕДГ проводится во второе воскресенье сентября, которое в 2023 году выпадает на 10 сентября. При этом голосование на выборах может быть организовано в течение нескольких дней подряд, но не более трех. В ходе ЕДГ в 21 регионе состоятся прямые выборы руководителей субъектов Федерации. Главу Ямало-Ненецкого АО 10 сентября изберут депутаты регионального парламента.

Законодательные основы

Главы исполнительной власти субъектов РФ избираются гражданами, проживающими на территории данных регионов (прямые выборы), или депутатами законодательных органов государственной власти данных субъектов РФ (непрямые выборы).

В настоящее время в России прямой порядок избрания губернаторов применяется в 75 из 89 российских регионов. В 14 субъектах Федерации проходят непрямые выборы: это республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия - Алания, Крым, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, а также Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.

Выборы высших должностных лиц субъектов РФ проводятся в соответствии с федеральным законом "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" от 21 декабря 2021 года. Он заменил действовавший ранее закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от 6 октября 1999 года.

Кроме того, выборы проводятся на основании федеральных законов "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12 июня 2002 года, "О политических партиях" от 11 июля 2001 года, а также уставов (конституций) регионов и местных законов о выборах.

В соответствии с законодательством выборы проводятся тайным голосованием на основе всеобщего равного и прямого избирательного права. Никто не вправе принуждать избирателя к участию или неучастию в выборах, а также препятствовать его свободному волеизъявлению.

Дни голосования

С 1990-х годах субъекты Федерации самостоятельно назначали дату региональных и муниципальных выборов. Главы регионов избирались, как правило, каждые 4-5 лет (в 2005-2012 годах прямые выборы не проводились). В 2005 году для проведения выборов различного уровня законодательно был установлен единый день голосования. Первый раз он состоялся в 2006 году.

С 2020 г. голосование в рамках ЕДГ может быть организовано в течение нескольких дней подряд, но не более трех. Решение о многодневном голосовании принимают региональные и местные избиркомы, а в случае федеральных избирательных кампаний - ЦИК РФ.

В 2023 г. голосование на 19 прямых выборах губернаторов пройдет в течение трех дней: 8, 9 и 10 сентября. Исключение составляют выборы руководителей Омской и Тюменской областях, где голосование состоится 9-10 сентября и 10 сентября соответственно.

Сроки полномочий глав регионов

В соответствии с избирательным законодательством срок полномочий глав субъектов РФ составляет пять лет. Число сроков, которое может занимать руководитель региона, устанавливается местной конституцией или уставом и не ограничивается федеральным законодательством. Ранее, до вступления в силу в 2022 году закона о публичной власти, губернатор избирался на срок не более пяти лет и не мог занимать должность более двух сроков подряд.

Полномочия главы региона начинаются со дня вступления в должность (инаугурации).

Проведение выборов в условиях военного положения

29 мая 2023 года в федеральное законодательство были внесены изменения, предусматривающие в том числе возможность проведения выборов на территориях, где действует военное положение (на всей территории или ее части). Ранее законодательство запрещало проводить избирательные кампании и референдумы в условиях военного положения.

В соответствии с новыми законодательными нормами высшее должностное лицо региона, где введено военное положение, направляет в ЦИК РФ предложение о проведении выборов. Центризбирком принимает решение после консультаций с Минобороны и ФСБ России. При этом ЦИК имеет право отложить подготовку и проведение назначенных выборов в случае возникновения угрозы жизни и здоровью населения на территориях с военным положением. Возобновление избирательной кампании возможно после устранения всех угроз.

В настоящее время военное положение действует в четырех новых субъектах Федерации: Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. 15 июня 2023 года Центризбирком по итогам консультаций с Минобороны и ФСБ России назначил выборы депутатов парламентов новых субъектов РФ на 10 сентября. После формирования законодательных органов власти в регионах пройдут выборы высших должностных лиц. Глав и губернаторов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей изберут депутаты региональных парламентов.

Организация голосования

Участвовать в прямых выборах глав регионов могут избиратели, проживающие на территории данного субъекта Федерации, обладающие активным избирательным правом. Оно предоставлено гражданам РФ, достигшим на день голосования 18 лет, дееспособным и не находящимся в местах лишения свободы по приговору суда.

Избиратели, которые во время выборов будут находиться за пределами своего региона, могут воспользоваться системой "Мобильный избиратель". Данный механизм позволяет голосовать на любом удобном избирательном участке в пределах страны - не только по месту постоянной или временной регистрации, но и по месту фактического пребывания.

Кроме того, избиратели могут проголосовать дистанционно. Для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) не нужно находиться на территории своего участка. Проголосовать можно при помощи компьютера или телефона. Все участники федерального электронного голосования должны быть зарегистрированы на портале госуслуг с подтвержденной учетной записью, в Москве - на сайте mos.ru. Впервые дистанционное электронное голосование на губернаторских выборах было применено в 2022 году - в Калининградской, Новгородской, Томской и Ярославской областях.

В 2023 году ДЭГ будет проведен на федеральной платформе в 24 российских регионах, в т. ч. на выборах губернаторов Алтайского края, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областей. На выборах мэра Москвы онлайн-голосование пройдет на городской платформе.

Требования к кандидатам

Кандидатом на пост главы или губернатора региона, согласно закону о публичной власти, может быть выдвинут гражданин РФ, достигший на день голосования 30 лет. Максимальный предел возраста кандидата не установлен. Избирательное законодательство запрещает баллотироваться лицам, имеющим иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства. Закон также запрещает выдвигать тех, кто признан судом недееспособными или ограниченно дееспособными, содержится в местах лишения свободы по приговору суда.

Не могут баллотироваться лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжких, особо тяжких преступлений, ряда преступлений средней тяжести, преступлений экстремистской направленности, а также находящиеся под административным наказанием за пропаганду экстремизма или производство и распространение экстремистских материалов. В отношении тех, чья судимость за преступления средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие и преступления экстремистской направленности, снята или погашена действует ограничение пассивного права (от 5 до 15 лет). Кроме того, не могут быть выдвинуты кандидатами граждане, причастные к деятельности экстремистских или террористических организаций, запрещенных в РФ (срок ограничений - от 3 до 5 лет в зависимости от участия и статуса в данных организациях). Ограничения касаются и тех, кто ранее занимал должность главы одного из субъектов Федерации и был отрешен от нее президентом РФ (срок ограничений - 5 лет).

На момент подачи документов для регистрации претендент на пост главы региона не должен иметь счетов и иных ценностей в иностранных банках. Кандидат также обязан предоставить в избирком сведения о своих доходах и источниках их получения, сведения об имуществе и наличии банковских счетов. Такие же данные должны быть обнародованы в отношении супруги (супруга) и несовершеннолетних детей кандидатов. С 2022 г. лица, баллотирующиеся на выборные должности, обязаны предоставлять сведения и о цифровых финансовых активах.

Выдвижение и регистрация кандидатов

Баллотироваться на пост главы региона могут претенденты, выдвинутые политическими партиями, а также самовыдвиженцы, если это предусмотрено региональным законодательством. Для регистрации кандидатам необходимо собрать от 5% до 10% подписей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований (так называемый муниципальный фильтр). При этом каждый депутат может поставить подпись только за одного кандидата. Самовыдвиженцам необходимо также собрать в свою поддержку от 0,5% до 2% подписей избирателей.

В ходе избирательной кампании кандидат должен предоставить в избирком фамилии трех претендентов на пост сенатора - представителя исполнительной власти региона в Совете Федерации РФ. После избрания и вступления в должность глава субъекта Федерации наделяет одного из претендентов полномочиями сенатора.

Сроки проведения агитации

Агитационный период начинается за 28 дней до выборов. Если голосование на выборах проходит в течение одного дня, то агитация должна быть завершена за сутки (по местному времени) до его проведения. При многодневном голосовании агитация заканчивается в 00:00 первого дня выборов. В этом случае "день тишины" законодательством не предусмотрен.

Определение результатов выборов

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если ни один из претендентов не наберет необходимого числа голосов, назначается второй тур выборов. В нем участвуют два кандидата, получившие наибольшее количество голосов в первом туре. Победителя определяют простым большинством голосов. Если во втором туре участвует только один претендент, а остальные сняли свои кандидатуры, для победы кандидату необходимо получить более 50% голосов избирателей. В противном случае назначаются повторные выборы.

Выборы признаются несостоявшимися, если в первом туре участвовали один или два кандидата и никто из них не набрал более 50% голосов. Выборы признаются недействительными, если нарушения, допущенные при голосовании или установлении итогов выборов, не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей. Выборы могут быть признаны недействительными по решению суда, а также если итоги голосования признают недействительными на части избирательных участков, списки избирателей которых на момент окончания голосования включали 25 и более процентов от общего числа избирателей. В этих случаях назначаются повторные выборы.

Порог явки российским избирательным законодательством не предусмотрен.

В ходе непрямых губернаторских выборов кандидату для победы нужно получить голоса большинства членов от общего состава парламента. Если ни один из претендентов не наберет необходимого числа голосов, проводится второй тур выборов. В нем участвуют два кандидата, за которых было отдано наибольшее число голосов в первом туре. Избранным считается тот, кого поддержит большинство депутатов.