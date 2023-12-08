История многодневного голосования в России

ЦИК 8 декабря 2023 года принял решение организовать голосование на выборах президента РФ в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта 2024 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 декабря 2023 года ЦИК РФ принял решение организовать голосование на выборах президента РФ в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта 2024 года. Накануне Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. ТАСС подготовил материал о том, как в России вводилось многодневное голосование на выборах и о его проведении.

Принятие поправок в избирательное законодательство

21 июля 2020 года Госдума приняла закон, позволяющий проводить выборы в течение нескольких дней подряд, не более трех, в избирательных кампаниях любого уровня. 24 июля того же года документ был одобрен Советом Федерации, 31 июля подписан главой государства и опубликован.

Поправки о многодневном голосовании были внесены в федеральные законы (ФЗ) №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12 июня 2002 г. и №20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" от 22 февраля 2014 года. В соответствии с ними №67-ФЗ был дополнен статьей 63.1, №20-ФЗ - статьей 80.1.

Суть законодательной нормы

Решение о проведении голосования на выборах или референдумах в течение нескольких дней подряд, но не более трех, принимает избирательная комиссия, организующая данные выборы или референдумы. На федеральном уровне соответствующее решение принимает Центральная избирательная комиссия (ЦИК), в случае проведения избирательных кампаний на региональном и местном уровнях - избиркомы субъектов РФ и местные избирательные комиссии. При совмещении выборов разных уровней (в единый день голосования в РФ) решение о том, сколько дней будет продолжаться голосование, должна принимать избирательная комиссия, которая организует выборы более высокого уровня.

Решение о многодневном голосовании принимается соответствующим избиркомом в течение 10 дней после официальной публикации о назначении выборов или референдума и не подлежит пересмотру.

Многодневное голосование может проводиться вне специально оборудованных помещений (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах). Такой порядок предусмотрен и для групп избирателей, которые находятся в населенных пунктах или местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Решение о применении такой формы голосования принимается соответствующим избиркомом.

Предвыборная агитация должна быть завершена в 00:00 часов по местному времени первого из дней выборов. Проведение агитации в дни голосования запрещено.

Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени голосования в последний из дней выборов.

Многодневное голосование в 2020 году

В законе от 21 июля 2020 года о внесении изменений в №67-ФЗ и №20-ФЗ было оговорено, что новые правовые нормы применяются к выборам и референдумам, назначенным уже после вступления данных документов в силу, т. е. с 2021 года.

Однако 23 мая 2020 года был подписан закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", согласно которому Центризбирком России получил возможность самостоятельно определять порядок и сроки голосования граждан "в целях создания условий для защиты здоровья избирателей" (в связи с распространением новой коронавирусной инфекции), но не ранее чем за 10 дней до основного дня голосования. Соответствующие изменения были внесены как пункт 16 в статью 65 закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Кроме того, закон ввел возможность дистанционного электронного голосования граждан - без использования бумажного бюллетеня. В условиях распространения коронавирусной инфекции эти меры должны были помочь не допустить скопления избирателей на участках.

Многодневное голосование в России впервые было проведено в ходе общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Оно прошло с 25 июня по 1 июля 2020 года.

24 июля 2020 года Центризбирком принял решение провести единый день голосования в РФ в текущем году в течение трех дней вместо одного, как было ранее. ЕДГ проводился 13 сентября 2020 года в 83 из 85 регионов РФ (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). По решению ЦИК основным днем голосования осталось 13 сентября, дополнительными стали 11 и 12 сентября. Голосование в течение нескольких дней проходило в регионах, где проводились довыборы в Госдуму, а также выборы исполнительной и законодательной власти субъектов Федерации и их административных центров и совмещенные с ними муниципальные выборы.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в сентябре 2020 года, 84% респондентов отметили удобство голосования в течение нескольких дней, а 77% поддержали проведение выборов в подобном формате в будущем.

Попытки оспорить проведение многодневного голосования

25 августа 2020 года в Верховный суд (ВС) РФ поступил коллективный иск от 100 кандидатов в муниципальные депутаты, выдвинутых в рамках проекта поддержки конкурентных выборов "Объединенные демократы". Заявители попытались оспорить решение ЦИК о трехдневном голосовании и норму о возможности голосовать вне помещений. По мнению истцов, Центризбирком не имел права самостоятельно устанавливать новый порядок выборов. Однако 27 августа ВС отклонил иск.

Иски в Верховный суд, оспаривающие постановление Центризбиркома о трехдневном голосовании в сентябре 2020 года, подали также партии КПРФ (27 августа) и "Яблоко" (9 сентября). По мнению коммунистов, решение ЦИК было принято уже после начала избирательной кампании и оно противоречит правовым основам, поскольку срок полномочий действующих органов власти истекает во второе воскресенье сентября, а голосование начнется за два дня до этого. "Яблоко" также расценило постановление Центризбиркома как противоречащее федеральному законодательству. Однако ВС отклонил исковые заявления.

Многодневное голосование в 2021 году

16 июня 2021 года ВЦИОМ представил на заседании ЦИК результаты опроса, проведенного 15 июня. 56% респондентов из тех, кто собирался принять участие в выборах в 2021 году, заявили, что "скорее положительно" относятся к предложению голосовать в течение трех дней, 21% - "скорее отрицательно", 22% эта инициатива оказалась безразличной. Россиянам также задали вопрос о том, как бы им лично было удобно голосовать - один или три дня подряд (в пятницу, субботу и воскресенье). 61% опрошенных заявили, что им была бы удобна возможность голосования в течение нескольких дней, 34% предпочли бы однодневное голосование. Наибольшее количество сторонников многодневных выборов - 81% - оказалось в группе респондентов в возрасте от 18 до 24 лет, наименьшее - 57% - в группе 45-59 лет.

В 2021 году многодневное голосование применялось на федеральных и региональных выборах. 17 июня 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 19 сентября текущего года. 18 июня ЦИК РФ принял решение о проведении голосования на выборах депутатов Госдумы и региональных выборах в течение трех дней подряд - с 17 по 19 сентября включительно. При этом 19 сентября стал основным днем голосования, 17 и 18 сентября - дополнительными.

Поправки в закон о выборах президента РФ

11 марта 2022 года Госдума РФ и Совет Федерации приняли №60-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который был подписан президентом 14 марта того же года. Документ, в частности, ввел в закон "О выборах президента РФ" от 10 января 2003 года новую норму о применении многодневного голосования на президентских выборах (статья 68.1.).

Многодневное голосование в ходе ЕДГ 2022 и 2023 годов

В 2022 году избиркомы 12 из 18 субъектов РФ, где были запланированы выборы губернаторов и депутатов законодательных собраний, приняли решение о голосовании в рамках ЕДГ в течение трех дней - с 9 по 11 сентября включительно. Еще в трех субъектах Федерации выборы прошли в течение двух дней - 10 и 11 сентября.

В 2023 году многодневное голосование в течение трех дней (с 8 по 10 сентября) применялось на довыборах в Госдуму РФ по четырем одномандатным избирательным округам, на выборах 19 глав субъектов РФ и 18 региональных заксобраний. Еще в одном регионе - Омской области - проголосовать на выборах губернатора можно было 9 и 10 сентября.