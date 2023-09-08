Как проходили единые дни голосования в России

В 2023 году 8-10 сентября проводится голосование на довыборах депутатов Госдумы, региональных и местных выборах, которые проходят в рамках ЕДГ

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 сентября 2023 года в России начинается голосование на довыборах депутатов Госдумы, региональных и местных выборах, которые проходят в рамках единого дня голосования (ЕДГ). В соответствии с избирательным законодательством ЕДГ проводится во второе воскресенье сентября. При этом голосование на выборах может быть организовано в течение нескольких дней подряд, но не более трех. ТАСС подготовил материал о том, как в России проходили единые дни голосования.

Статистика дней голосования

Впервые единый день голосования в России был организован в 2006 году. До 2012 года выборы проходили дважды в год, с 2013 года они проводятся один раз в год, в сентябре.

Шесть раз единый день голосования был совмещен с федеральными выборами: 2 марта 2008 года и 4 марта 2012 года - с президентскими, 2 декабря 2007 года, 4 декабря 2011 года, 18 сентября 2016 года и 17-19 сентября 2021 года - с парламентскими.

Всего в России до 2022 года включительно было организовано 24 единых дня голосования, в рамках которых прошли порядка 105 тыс. избирательных кампаний. Самым масштабным стал единый день голосования 13 сентября 2015 года, когда состоялось свыше 10,7 тыс. выборов различных уровней. Меньше всего их было проведено 12 октября 2008 года - чуть более 430.

С 2020 года голосование в рамках ЕДГ может быть организовано в течение нескольких дней подряд, но не более трех. Решение о многодневном голосовании принимают региональные и местные избиркомы, а в случае федеральных избирательных кампаний - ЦИК РФ.

Четыре раза - в 2019-2022 годах - в ходе ЕДГ применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Впервые оно было проведено в 2019 году в качестве эксперимента в трех избирательных округах Москвы на выборах депутатов гордумы. В 2020 году при помощи ДЭГ избирали депутатов Госдумы РФ на дополнительных выборах в Курской и Ярославской областях. В 2021 году электронное голосование прошло в семи субъектах РФ, в 2022 году - в восьми, включая Москву, где ДЭГ применяется на городской платформе.

За все время в рамках ЕДГ были избраны 182 руководителя субъектов РФ и 75 мэров административных центров, прошло 295 избирательных кампаний в региональные заксобрания, а также выборы в местные и муниципальные органы власти. Число территорий, где проходят выборы, в последние годы также возросло. В первый единый день голосования в 2006 году ЕДГ охватил 67 российских регионов, а в 2019 году выборы проводились уже во всех 85 субъектах РФ (статистика без учета ЕДГ, совмещенных с федеральными выборами).

Выборы глав регионов

После возвращения в 2012 года прямых выборов глав регионов (не проводились с 2005 года) на них были избраны 166 губернаторов. Еще 16 глав субъектов в единые дни голосования избрали местные парламенты (в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, дважды - в Адыгее, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Ханты-Мансийском АО, трижды - в Ингушетии и Северной Осетии - Алании).

Больше всего губернаторских кампаний прошло 14 сентября 2014 года - в 30 субъектах РФ, меньше всего их состоялось 14 октября 2012 года - в 5 регионах.

Всего с 2012 года в России в ходе ЕДГ были избраны 182 руководителя субъектов Федерации (на прямых выборах и местными парламентами). Большинство - 177 человек (97%) - это уже действующие главы регионов, в том числе в качестве временно исполняющих обязанности. Из них 150 были избраны или переизбраны на новый срок от партии "Единая Россия", по 3 губернатора - от ЛДПР и КПРФ, 1 - от "Справедливой России" (ныне "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", СРЗП). Еще 20 человек участвовали в выборах в качестве самовыдвиженцев.

Лишь в пяти субъектах РФ за последние десять лет победу на выборах одержали не действующие главы регионов. В основном это произошло в 2018 году (четыре региона из пяти). Так, в 2015 году сменилось руководство Иркутской области, в 2018 году - Республики Хакасия, Хабаровского и Приморского краев, а также Владимирской области. Во всех этих регионах выборы прошли в два тура. При этом в Приморье они были признаны недействительными, после чего провели повторные выборы (первый случай в РФ с 1996 года).

Рекорд по количеству голосов избирателей, полученных на выборах, принадлежит главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову: 19 сентября 2021 года за него проголосовали 99,7% избирателей.

Выборы в заксобрания

Выборы депутатов заксобраний проводились в каждый единый день голосования (за исключением 4 марта 2012 года). Больше всего к настоящему времени их состоялось 18 сентября 2016 года и 19 сентября 2021 года, когда избирали 39 региональных парламентов. 11 октября 2009 года выборы прошли лишь в трех регионах, при этом своих представителей в заксобрания смогли провести только четыре парламентские партии ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия"). В сентябре 2018 года 14 партий смогли пройти в региональные парламенты (рекорд за всю историю единых дней голосования).

Лидером всех кампаний является "Единая Россия", которая стабильно получает большинство голосов избирателей и занимает первые места по количеству мандатов. Так, в ходе основных выборов в рамках ЕДГ-2021 партия получила мандаты во всех 39 региональных парламентах, где проводились выборы, на ЕДГ-2022 - во всех 6 региональных заксобраниях.

Выборы мэров административных центров

Выборы глав административных центров проходили во время 18 избирательных кампаний (кроме марта 2007 года, марта 2011 года, сентября 2015 года, сентября 2020 года, сентября 2021 года и сентября 2022 года). Больше всего их состоялось 2 марта 2008 года, когда были избраны мэры 11 городов, меньше всего (по одному) - 4 декабря 2011 года (Липецк), 14 октября 2012 года (Калининград), 18 сентября 2016 года (Кемерово) и 18 сентября 2017 года (Якутск).

Из 75 избранных мэров 58 были выдвинуты "Единой Россией", 10 участвовали в выборах в порядке самовыдвижения, 4 избраны от КПРФ. По одному кандидату также были избраны в разные годы от Российской партии жизни ("Справедливая Россия", ныне СРЗП), "Гражданской платформы" и Партии возрождения России - Георгий Лиманский (Самара), Евгений Ройзман (Екатеринбург) и Сардана Авксентьева (Якутск) соответственно.

ЕДГ в 2023 году

ЕДГ в 2023 году пройдет в 25-й раз. В 85 из 89 субъектов РФ состоится более 4 тыс. избирательных кампаний и местных референдумов. Впервые в ЕДГ примут участие новые регионы РФ - Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Будет замещено свыше 34 тыс. мандатов и выборных должностей. В том числе пройдут довыборы депутатов Госдумы в четырех одномандатных избирательных округах, прямые выборы глав 21 субъекта РФ, депутатов 20 региональных заксобраний. Главу Ямало-Ненецкого АО 10 сентября изберут депутаты регионального парламента.

В 24 субъектах РФ будет применяться ДЭГ на федеральной платформе, в том числе на довыборах депутатов Госдумы в Крыму и Липецкой области, выборах губернаторов Алтайского края, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областей, депутатов региональных парламентов Архангельской, Владимирской, Ярославской областей и Ненецкого АО. На выборах мэра Москвы будет использоваться региональная платформа. В общей сложности дистанционно можно будет проголосовать на более чем 300 избирательных кампаниях.