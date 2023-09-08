Что известно о скоростной трассе М-12 "Восток"

Президент РФ Владимир Путин запустил движение по новой автомагистрали М-12 между Москвой и Арзамасом

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 сентября 2023 года президент РФ Владимир Путин запустил движение по новой автомагистрали М-12 между Москвой и Арзамасом (Нижегородская область). Как ожидается, платная дорога в 2023 году будет доведена до Казани, а впоследствии - до Екатеринбурга и Тюмени.

История

Основной автомобильной дорогой между Москвой и Поволжьем является М-7 "Волга". Ее пропускная способность уже исчерпана. На многих участках между Нижним Новгородом и Казанью, а также на обходе Владимира она является двухполосной. Время в пути между Москвой и Казанью по ней составляет не менее 12 часов. Возможности ее реконструкции без остановки движения ограничены. При этом прямой автотрассы между Казанью и Екатеринбургом нет, маршруты пролегают либо через Ижевск и Пермь, либо через Уфу. Время в пути между городами составляет не менее 14 часов.

22 сентября 2008 года президенты России Дмитрий Медведев и Казахстана Нурсултан Назарбаев подписали Меморандум о сотрудничестве и развитии автомобильных дорог, в котором были обозначены основные направления реализации Евразийского транспортного коридора. В 2009 году к проекту официально присоединились Китай и Европейский союз. Концепция новой автомагистрали предполагала, что один из ее коридоров пройдет через Казань, Нижний Новгород и Москву.

В 2008 году в Подмосковье началась проработка головного участка новой платной трассы - дублера М-7: обхода Балашихи и Ногинска. Ее первоначальным рабочим названием было "Волжский транзит".

14 ноября 2011 года премьер-министр РФ Владимир Путин утвердил программу деятельности госкомпании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") на срок до 2019 года. Обход Балашихи и Ногинска фигурировал в программе как первый этап перспективной скоростной автодороги Москва - Нижний Новгород - Казань.

В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин объявил о старте глобальной инициативы "Экономический пояс Шелкового пути" и о создании в ее рамках транспортного коридора Европа - Западный Китай, в который также вошла новая трасса между Москвой и Казанью.

В сентябре 2018 года президиум Совета по национальным проектам под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева одобрил Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Первым пунктом входящего в него федерального проекта Европа - Западный Китай была включена скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань.

В апреле 2019 года "Автодор" представил маршрут будущей трассы.

1 ноября 2019 года было объявлено, что трассе присвоят индекс "М-12". Тогда же вице-премьер Максим Акимов заявил, что ее строительство завершится в 2027 году.

В сентябре 2020 года были объявлены победители тендеров на строительство трассы: два из семи участков получила компания "Автобан", среди остальных подрядчиков - компании АО "Стройтрансгаз", ООО "Трансстроймеханизация", АО "ВАД", CRCC Rus (дочерняя компания китайской строительной корпорации CRCC) и ПАО "Мостотрест". Еще один участок, на границе Чувашии и Татарстана, поделен на небольшие отрезки, которые строят более мелкие подрядчики. Тогда же было объявлено, что дорогу сдадут в эксплуатацию раньше - в 2024 году.

Подготовка к строительству трассы началась в январе 2021 года.

21 апреля 2021 года президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию РФ объявил о направлении средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство скоростной автодороги Москва - Казань и о необходимости ее продления до Екатеринбурга. Летом того же года стало известно, что трассу могут сдать в эксплуатацию до конца 2023 года. 23 декабря 2021 года глава государства на большой пресс-конференции заявил, что в перспективе М-12 может быть продлена до Тюмени.

Подготовительные работы к строительству новых участков между Казанью и Екатеринбургом начались осенью 2022 года.

13 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин согласился с предложением назвать трассу М-12 "Восток".

25 августа 2023 года вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе публичного интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в рамках Московского урбанистического форума сообщил, что целиком трассу от Москвы до Казани откроют в декабре 2023 года.

Описание проекта

Общая протяженность М-12 от Москвы до Тюмени составит около 1,9 тыс. км.

Автомагистраль от Москвы до Казани длиной 823 км проходит по территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана. В Москве она является продолжением Московского скоростного диаметра (Северо-восточной хорды) и Косинского шоссе. Развязка с ЦКАД расположена между Электросталью и Павловским Посадом. В Московской области новая дорога идет сначала южнее, а потом севернее трассы М-7, обходя населенные пункты. Под Владимиром М-12 дублирует часть южного обхода этого города, далее она проходит сильно южнее трассы М-7 "Волга": рядом с Муромом и Арзамасом, то есть в 80 км к югу от Нижнего Новгорода. Через Оку построен вантовый мост длиной 1 377 м. Далее трасса М-12 проложена южнее городов Сергач и Шумерля, под Канашом она соединится с проектируемой автотрассой на Тольятти, Самару и Оренбург (также часть коридора Европа - Западный Китай). Волгу трасса М-12 пересечет по новому мосту в 25 км южнее Казани, его длина составит 3 362 м. Участок Москва - Казань завершится южнее села Шали (Пестречинский район Татарстана), на развязке со скоростной автотрассой Шали - Бавлы.

Маршрут от Казани до Екатеринбурга пройдет по территории Татарстана, Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Его общая длина - 794 км. Частично трасса будет использовать реконструированные участки существующих дорог, в том числе М-7 "Волга" и Р-242. Новыми участками будут обход Нижнекамска и Набережных Челнов с новым мостом через Каму и новый 288-километровый скоростной участок Дюртюли (Башкирия) - Ачит (Свердловская область). Завершится М-12 у Екатеринбургской кольцевой автодороги.

Реконструированные участки останутся бесплатными.

На всем протяжении дорога будет иметь не менее четырех полос движения. Разрешенная скорость на новых участках составит до 130 км/ч. Время в пути от Москвы до Казани по М-12 сократится с 12 до 6,5 часа, а от Казани до Екатеринбурга - с 14 до 7 часов. Сдаваться новые участки будут одновременно с дорожной инфраструктурой, в том числе заправочными станциями.

Всего на трассе до Казани будет почти 350 искусственных сооружений, в том числе более 60 экопереходов. От Москвы до ЦКАД М-12 будет иметь по три полосы в обе стороны, далее - по две.

Согласно актуализированной версии плана дорожной деятельности в РФ на 2023-2027 годы, стоимость М-12 составит 901,5 млрд рублей. Основные источники финансирования - государственный, региональные бюджеты и ФНБ.

Ожидается, что открытие движения по М-12 принесет значительный макроэкономический эффект (около 2,4 трлн рублей). На М-12 действует безбарьерная система оплаты проезда (как на ЦКАД).

Среди новшеств на М-12 будет применяться специальная разметка для соблюдения дистанции. Горизонтальная разметка представляет собой серию стрелок или галочек (шевронов). Водители, видя перед собой два шеврона до находящейся впереди машины, будут уверены в том, что держат необходимую дистанцию.

Хронология открытия участков

8 сентября 2022 года был сдан в эксплуатацию первый участок М-12 длиной 22,5 км - между ЦКАД и А-108 ("большая бетонка"). Плата на нем была введена 12 сентября.

14 октября 2022 года в эксплуатацию принят участок длиной 26,1 км во Владимирской обл. от пересечения с трассой М-7 в районе поселка Энергетик до дороги Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума. Он позволил разгрузить двухполосный участок М-7 на южном обходе Владимира.

13 декабря 2022 года был открыт участок в Петушинском и Собинском районах Владимирской области: от развязки с М-7 до сегмента трассы, открытого 14 октября.

Согласно расценкам, объявленным в августе 2023 года, стоимость проезда от Москвы до Владимира составит 1 399 рублей, от Москвы до Арзамаса - 2 821 рублей.