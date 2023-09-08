Платные дороги в России. История и регулирование

Президент РФ Владимир Путин открыл движение по новой платной автомагистрали М-12 между Москвой и Арзамасом

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 сентября 2023 года президент РФ Владимир Путин открыл движение по новой платной автомагистрали М-12 между Москвой и Арзамасом (Нижегородская область).

Общие сведения

По состоянию на 8 сентября 2023 года в России плата взимается за проезд на участках дорог федерального и регионального значения общей протяженностью около 2,9 тыс. км. Платные дороги действуют в 17 субъектах Федерации: Владимирской, Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, Краснодарском крае, Удмуртии, в Санкт-Петербурге и Москве.

История платных дорог в России

Впервые на законодательном уровне принцип платных дорог в России был закреплен в указе президента страны Бориса Ельцина от 8 декабря 1992 года "О строительстве и эксплуатации автомобильных дорог на коммерческой основе". 27 июня 1998 года главой государства был издан указ "О дополнительных мерах по развитию сети автомобильных дорог общего пользования", которым был установлен порядок создания платных магистралей. В частности, плату можно было брать только при наличии свободного проезда по тем же направлениям по бесплатным дорогам.

Первая платная дорога в РФ

В качестве пилотного проекта по введению платы за проезд был выбран реконструированный в 1998 году 20-километровый участок трассы М-4 "Дон" - обход села Хлевное в Липецкой области (444-464 км). 22 апреля 1999 года распоряжением правительства РФ он был сделан платным. Стоимость проезда по нему составляла от 5 рублей для легковых автомобилей до 15 рублей для грузовиков. Спустя год длина платного участка была увеличена до 50 км - к нему присоединили обход города Задонска.

Закон о платных дорогах

8 ноября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации". В документе детально прописана процедура введения платы на дорогах и деятельность их концессионеров (для управления дорогами они могут привлекать операторов). В частности, регламентируется, что бесплатно этими дорогами могут пользоваться экстренные службы, транспорт общего пользования (за исключением такси) и транспортные средства организаций почтовой связи. На концессионера возлагается ответственность по поддержанию дороги в надлежащем состоянии.

Действующие платные дороги

Самой протяженной из российских платных автодорог является трасса М-4 "Дон" (Москва - Новороссийск). Плата взимается на участках общей длиной 1 027 км (включая дальний западный обход Краснодара). Стоимость проезда по всем участкам для легковых автомобилей (здесь и далее - для легковых машин при оплате наличными без скидок) - до 4 290 рублей в зависимости от дня недели и времени проезда.

На втором месте по протяженности - скоростная автодорога М-11 "Нева". Плата взимается на всех введенных в эксплуатацию участках трассы (610 км). В 2024 году планируется запуск движения по северному обходу Твери, что ознаменует завершение строительства этой автомагистрали. Стоимость проезда - до 3 950 рублей.

Третье место занимает М-12 после открытия от Москвы до Арзамаса (415,5 км). Согласно расценкам, объявленным в августе 2023 года, стоимость проезда от Москвы до Владимира составит 1 399 рублей, от Москвы до Арзамаса - 2 821 рублей.

Четвертое место по протяженности принадлежит Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД, А-113) в Москве и Московской области. Это кольцо замкнулось 8 июля 2021 года. Стоимость проезда по всем платным участкам (336,6 км) - 1 565 рублей.

Пятерку замыкают платные дороги в Псковской области. Их общая протяженность 226 км: Старый Изборск - граница с Эстонией, Остров - граница с Латвией, Опочка - граница с Белоруссией и Ольша - Невель. В отличие от других платных трасс в России, эти дороги были построены задолго до введения платного режима и не были реконструированы. Оператором платных дорог в области является региональный комитет по транспорту и связи. Стоимость проезда для легковых автомобилей по каждой из них составляет от 150 до 300 рублей.

Среди других платных автодорог в России: участки трасс М-1 "Беларусь" в Московской области (всего 66 км), и М-3 "Украина" в Калужской области (70 км), Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге (46,6 км). Платным является транзитное движение по Московскому скоростному диаметру (68 км). Распространена практика взимания платы за движение по новым мостам, паромным и понтонным переправам и так далее.

Платными будут проспект Багратиона (северный дублер Кутузовского проспекта) в Москве, магистраль Казань - Оренбург, новый мост через Обь в Новосибирске, Восточный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге и другие.

Операторы

Крупнейшим оператором платных дорог России является государственная компания "Автодор": она отвечает за трассы М-3, М-4, М-12, ЦКАД и за большинство участков М-11. Среди других операторов - "Северо-Западная концессионная компания" (головной участок М-11 в Московской области), "Магистраль северной столицы", "Новое качество дорог" (северный обход Одинцово на М-1).

Транспондеры, "свободный поток"

До открытия первого платного участка ЦКАД оплата на платных дорогах в России осуществлялась только на специальных пунктах, где при оплате наличными или банковской картой необходимо останавливаться перед шлагбаумом. Альтернативно можно пользоваться транспондерами - устройствами, которые закрепляются на лобовое стекло автомобиля и позволяют проезжать пункты сбора платы без остановки. Водителю достаточно снизить скорость до 10-20 км/ ч. Также транспондеры представляют скидку на проезд. Ранее эти устройства не были совместимы между разными операторами, с 2017 году были заключены соглашения о межоператорском взаимодействии, система вступила в действие в 2018 году.

На ЦКАД и М-12 внедрена безбарьерная система оплаты проезда (free flow, с англ. "свободный поток"). Специальные рамки могут считывать регистрационные знаки или данные с транспондеров. В первом случае водителю необходимо оплатить проезд заранее или внести постоплату в течение пяти суток. Во втором случае сумма спишется со счета транспондера. Система позволяет фиксировать факт проезда без замедления автомобиля.

Штраф за неоплату проезда составляет 1,5 тыс. рублей для легковых автомобилей, 5 тыс. рублей - для грузовых. При этом у водителя имеется возможность оплатить проезд в течение двух месяцев после официального оповещения о нарушении. В случае, если плата так и не вносится, автомобилист должен будет заплатить штраф и стоимость проезда.