Что известно о Восточном экономическом форуме

Мероприятие пройдет 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке

ТАСС-ДОСЬЕ. 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке состоится VII Восточный экономический форум (ВЭФ). Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". ТАСС подготовил материал о форуме и его истории.

Основные сведения

ВЭФ - одна из крупнейших российских международных конференций. Проходит с 2015 года на острове Русский (Владивосток, Приморский край) на площадке Дальневосточного федерального университета.

Проводится ежегодно согласно указу президента РФ Владимира Путина от 19 мая 2015 года.

Цели и задачи форума - содействие ускоренному развитию экономики российского Дальнего Востока, экспертная оценка его потенциала; расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе; продвижение и демонстрация инвестиционной привлекательности региона, территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток.

Все ВЭФ проходили с участием президента России Владимира Путина. Также в форумах ранее принимали участие первые лица иностранных государств: в частности, председатель КНР Си Цзиньпин (в 2018 году), премьер-министр Индии Нарендра Моди (2019), премьер-министр Японии Синдзо Абэ (2016-2019).

Организация, партнеры

Руководит подготовкой к ВЭФ оргкомитет, который возглавляет вице-премьер РФ, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Оператором форума в 2015 году была некоммерческая организация "Фонд Восточный экономический форум", с 2016 года эту функцию выполняет Фонд Росконгресс.

Титульными партнерами форума в 2022 году являются российские компании ВЭБ.РФ и "Бамтоннельстрой-Мост". Генеральный спонсор - ВТБ, генеральные партнеры - "Газпром" и "Русгидро" и группа компаний "Дело", стратегический партнер - "Россети", официальный авиаперевозчик - "Аэрофлот". ТАСС является генеральным информационным партнером ВЭФ.

ВЭФ-2015

I ВЭФ, состоявшийся 3-5 сентября 2015 года, посетили более 2,5 тыс. человек, в том числе представители официальных делегаций и крупных зарубежных компаний из 32 стран. В ходе форума были заключены контракты на сумму 1,3 трлн рублей. В рамках культурной программы состоялся концерт оркестра Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева, впервые был проведен ставший затем традиционным для форума фольклорный фестиваль и выставка "Улица Дальнего Востока", посвященная культурно-историческим особенностям данных регионов. Завершился ВЭФ ночным водным шоу "Космическая одиссея".

ВЭФ-2016

II ВЭФ прошел 2-3 сентября 2016 года под девизом "Открывая Дальний Восток". Всего мероприятие посетили 4,6 тыс. человек из 56 стран. Было подписано 214 соглашений на общую сумму 1,85 трлн рублей. В рамках культурной программы на Приморской сцене Мариинского театра были представлены опера "Пиковая дама", балет "Корсар", также прошли киномарафон, дни Эрмитажа во Владивостоке, спортивная регата. Закрывался форум гала-концертом солистов оперы и балета Мариинского театра.

ВЭФ-2017

III ВЭФ состоялся 6-7 сентября 2017 года с темой пленарного заседания "Дальний Восток: создавая новую реальность". На ВЭФ присутствовали более 6 тыс. человек из более чем 60 стран. Было подписано 217 соглашений на общую сумму 2,5 трлн рублей. В рамках спортивной и культурной программы прошли Международный турнир по дзюдо им. Дзигоро Кано, благотворительный забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда, регата, теннисный турнир и другие соревнования, концерт камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением художественного руководителя Юрия Башмета, гала-концерт мастеров искусств Республики Саха (Якутия).

ВЭФ-2018

11-13 сентября 2018 года во Владивостоке состоялся IV Восточный экономический форум, его тема - "Дальний Восток: расширяя границы возможностей". В нем приняли участие 6 тыс. человек. Было подписано 220 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей. В рамках культурной программы состоялись выставка произведений художника Карла Брюллова и его учеников, выставка карт России из собрания музеев Московского Кремля, впервые была проведена интеллектуальная игра в формате "Что? Где? Когда?".

ВЭФ-2019

Девизом V ВЭФ, прошедшего 4-6 сентября 2019 года, стало "Дальний Восток - горизонты развития". В форуме приняло участие рекордное число гостей - 8,5 тыс. человек из 65 стран. Было подписано 270 соглашений на общую сумму в 3,4 трлн рублей. Главным спортивным событием ВЭФ стал Международный турнир по дзюдо им. Дзигоро Кано. Помимо традиционной "Улицы Дальнего Востока", на площадке форума, а затем в Приморской государственной галерее состоялась выставка картины "Мадонна делла Лоджиа" художника Сандро Боттичелли из собрания флорентийской галереи Уффици.

Отмененный ВЭФ-2020

В 2020 году Восточный экономический форум планировалось провести 2-5 сентября. Однако 19 июня 2020 года оргкомитет мероприятия принял решение о его отмене из-за пандемии коронавируса.

ВЭФ-2021

VI ВЭФ состоялся 2-4 сентября 2021, его темой было - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Форум проводился с ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией. Всего его посетили 4 тыс. человек из 58 стран. Состоялось семь бизнес-диалогов между Россией и АСЕАН, Италией, Китаем, Европой, Индией, Японией и Республикой Корея. В пленарном заседании принял участие президент РФ Владимир Путин, по видеоконференцсвязи состоялось общение с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Монголии Ухналийн Хурэлсухом. Было подписано 380 соглашений на рекордную для форума сумму в 3,6 трлн рублей. В рамках культурной программы на набережной бухты Аякс состоялась высадка сквера реликтовых растений Дальнего Востока, прошел концерт "Звезды "Русского радио". Также состоялся Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом президента РФ Владимира Путина, гала-матчи по хоккею, футболу и баскетболу.

ВЭФ-2022

Предыдущий, VII ВЭФ прошел 5-8 сентября 2022 года. Его тема называлась "На пути к многополярному миру". Форум собрал более 7 тыс. участников из 68 стран. В пленарном заседании приняли участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Временного правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. В рамках деловой программы было заключено 296 соглашений на сумму в 3,27 трлн рублей. В первый день работы ВЭФ состоялся II Международный форум по сохранению тигра, на котором были подведены итоги 12-летней программы восстановления популяции этого хищника в мире. В подписанной участниками встречи Декларации по сохранению тигра было отмечено, что численность животного в мире увеличилась с 3 200 особей в 2010 году до более чем 4 700 в 2022 году. В рамках спортивной программы состоялись Игры ГТО на Кубок Дальнего Востока, несколько спортивных регат, шахматные и киберспортивные соревнования.

Официальный сайт ВЭФ - https://forumvostok.ru.