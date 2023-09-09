История крупнейших контрактов, заключенных на ВЭФ

Восточный экономический форум пройдет 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке

ТАСС-ДОСЬЕ. 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке состоится VII Восточный экономический форум (ВЭФ). Всего в 2015-2022 годах в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму 19 трлн рублей. Из них рекордным стал 2021 год - 380 соглашений на сумму 3,6 трлн рублей. ТАСС подготовил материал о 10 самых крупных соглашениях, заключенных на ВЭФ, сумма которых не является коммерческой тайной.

Амурский ГПЗ - 948 млрд рублей

В ходе Восточного экономического форума в 2015 году "Газпром" и Министерство РФ по развитию Дальнего Востока подписали соглашение о строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Свободненском районе Амурской области. Предполагается, что он станет самым мощным в России, выработка товарного газа запланирована на уровне 42 млрд куб. м в год. Кроме того, ежегодно он будет выпускать 60 млн куб. м гелия. Амурский ГПЗ станет одним из основных звеньев технологической цепочки поставки топлива по газопроводу "Сила Сибири". Общий объем инвестиций - 948 млрд рублей. Торжественная церемония начала строительства состоялась 14 октября 2015 года. На ВЭФ-2017 инвестор и заказчик проекта, "Газпром переработка Благовещенск", получил статус резидента территории опережающего развития (ТОР) "Свободный". 9 июня 2021 года была введена в строй первая технологическая линия завода, вторая линия заработала 6 сентября 2021 года. Остальные четыре линии будут вводиться последовательно до января 2025 года.

Комбинат ВНХК в Находке - 796 млрд рублей

В 2017 году на ВЭФ АО "Корпорация развития Дальнего Востока" подписало с АО "Восточная нефтехимическая компания" ("дочка" НК "Роснефть") соглашение о реализации инвестпроекта по созданию в Находке (Приморский край) комплекса нефтехимического и нефтеперерабатывающего производств, в том числе по выпуску моторных масел стандарта "Евро-5". Общий объем инвестиций - 796 млрд рублей. В декабре 2017 года проект предприятия был одобрен Главгосэкспертизой. Дата начала строительства еще не определена.

Амурский ГХК - 500 млрд рублей

На ВЭФ-2016 Минэкономразвития РФ и компания "Сибур" подписали соглашение о строительстве Амурского газохимического комплекса (ГХК) стоимостью 500 млрд рублей. На нем планируется производить 2,3 млн тонн полиэтилена и 400 тыс. тонн полипропилена в год. Базовое проектирование завода началось весной 2018 года. Церемония начала строительства состоялась 18 августа 2020 года. Ориентировочные сроки завершения строительства и пусконаладочных работ - 2024-2025 годов.

Находкинский завод минудобрений - 445 млрд рублей

В 2016 году на форуме Фонд развития Дальнего Востока и "Национальная химическая группа" подписали протокол о намерениях по строительству в Находке в районе бухты Козьмино завода по производству минеральных удобрений. На ВЭФ-2017 соответствующее соглашение было подписано Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и ЗАО "Находкинский завод минеральных удобрений". На заводе планируется выпускать 3 млн тонн карбамида, 1,8 млн тонн метанола в год для рынка Азиатско-Тихоокеанского региона. На ВЭФ в 2021 году было подписано соглашение между НЗМУ, ВЭБ.РФ и ВТБ по реализации второй очереди проекта. Стоимость проекта первоначально оценивалась в 387,7 млрд рублей, ныне оценка инвестиций - 445 млрд рублей. Он на 70-75% будет реализован за счет заемных средств. Строительство первой очереди предприятия (метанольного производства) началось в 2021 году. Выход на проектную мощность первой очереди намечен на 2025 год.

Дальневосточные индустриальные парки - 442,5 млрд рублей

В 2019 году на ВЭФ было подписано соглашение между АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa" и банком "ФК "Открытие" по инвестиционному проекту в формате государственно-частного партнерства, в результате которого планируется создать сеть из семи индустриальных парков во Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, Советской Гавани, Благовещенске, Чите и Улан-Удэ, центр ядерной медицины в Бурятии и круглогодичный детский лагерь в Якутии. Общая сумма инвестиций - 442,5 млрд рублей. В октябре 2022 года был открыт центр ядерной медицины в Улан-Удэ.

Разведка месторождений в Якутии - 364,7 млрд рублей

В 2019 году на ВЭФ Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержки экспорта и АО "НК "Туймаада-нефть" подписали соглашение на сумму 364,7 млрд рублей о геологическом изучении и промышленном освоении нефтегазовых участков в Якутии.

Баимская рудная зона - 360 млрд рублей

В 2018 году в ходе ВЭФ было подписано четырехстороннее соглашение на сумму 360 млрд рублей между правительством Чукотского АО, Минвостокразвития РФ, ООО "ГДК Баимская" и казахстанской KAZ Minerals Plc о добыче меди и золота на Баимской рудной зоне на Чукотке. Прежде всего, добыча начнется на месторождении Печанка. Предполагается, что совокупные инвестиции в проект могут составить до 570 млрд рублей. Комбинат планируется запустить в 2027 году, он позволит увеличить добычу меди в России на 20%, валовой региональный продукт Чукотки вырастет в четыре раза. Электрифицирован комбинат будет при помощи новых плавучих атомных энергоблоков, строительство корпуса первого из них началось в Китае в августе 2022 года. В 2023 году из-за санкционного давления KAZ Minerals был вынужден прекратить деятельность в России. Однако планы по запуску ГОК остаются прежними.

Вторая очередь Удокана - 289 млрд рублей

На ВЭФ в 2021 году Минвостокразвития РФ, правительство Забайкальского края и компания "Удоканская медь" подписали соглашение о намерении по второй очереди освоения Удоканского медного месторождения (горнообогатительный комбинат первой очереди вышел на проектную мощность в июле 2023 года). Сумма инвестиций в проект составит около 289 млрд рублей. Работы по нему планируется завершить в 2028 году.

Горнопромышленный кластер в Якутии - 235 млрд рублей

В рамках ВЭФ-2023 Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Минприроды России, Росатом и власти Якутии подписали соглашение о развитии в арктической зоне республики горнопромышленного кластера. Планируется, что в рамках освоения золоторудного района Кючус, Куларского золотоносного района и двух месторождений олова в Якутии увеличат добычу золота до 10 тонн в год, а олова - на 5 тыс. тонн в год. Сумма инвестиций оценена была в 235 млрд рублей.

Новые "Суперджеты" для группы "Аэрофлот" - 210 млрд рублей

В 2018 году Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и ПАО "Аэрофлот" подписали соглашение о поставке ста новых самолетов Superjet 100, которые выпускаются на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. За 210 млрд рублей группа российского перевозчика увеличит свой парк региональных лайнеров в три раза. Поставку планируется завершить в 2026 году.