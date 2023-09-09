История празднования Дня города Москвы

Мероприятия в честь 876-летия города пройдут 9 и 10 сентября

ТАСС-ДОСЬЕ. В Москве 9 и 10 сентября 2023 года пройдут празднования по случаю Дня города, столица отметит свое 876-летие. В эти дни в городе состоится более 150 крупных праздничных мероприятий, в том числе концерты, фестивали, различные тематические программы и другое.

Дата празднования

День города, согласно закону "О праздниках города Москвы" от 22 сентября 2004 года (в редакции от 29 сентября 2021 года), отмечается в первую или вторую субботу сентября.

Ежегодное празднование Дня города в Москве началось с 1987 года. Ранее торжественные мероприятия проходили только в юбилейные годы 700-летия и 800-летия столицы.

700-летие Москвы

Впервые торжества, посвященные основанию города, были организованы в Москве в 1847 году, когда отмечалось ее 700-летие. Инициатива празднования принадлежала группе московских славянофилов, в первую очередь историкам Константину Аксакову и Михаилу Погодину. В 1846 году Аксаков опубликовал в газете "Московские ведомости" статью "Семисотлетие Москвы", которая вызвала общественную дискуссию о значении города в истории России. Тогда же историк Иван Забелин доказал, что первое упоминание Москвы в русских летописях приходится на 4 апреля 1147 года. В кругах московской общественности была составлена программа юбилейных празднеств, проведение которых было запланировано на весну 1847 года. В первый день предполагались церковные торжества, на второй - заседание в Московском университете с вечерним балом у генерал-губернатора, на третий - народные гулянья. Однако император Николай I, относившийся к славянофилам как к политически неблагонадежным элементам, не позволил реализовать намеченные планы. По распоряжению главы государства торжества были назначены на 1 января 1847 года. Празднование было ограничено одним днем, когда в церквях был отслужен торжественный молебен, а улицы были украшены иллюминацией.

800-летие столицы

Инициатива празднования 800-летия Москвы в 1947 году принадлежала председателю исполкома Московского городского совета народных депутатов (Моссовет) Георгию Попову. Она была поддержана главой советского правительства Иосифом Сталиным. Был создан правительственный комитет по проведению торжеств, в который вошли член политбюро ЦК ВКП(б) Лаврентий Берия, заместитель министра иностранных дел СССР Андрей Вышинский, историк Сергей Бахрушин, президент Академии наук СССР физик Сергей Вавилов, архитектор Алексей Щусев и другие. По предложению Попова праздник было решено провести в воскресенье 7 сентября - в день 135-летия Бородинского сражения. При этом при его подготовке действовала установка "не увлекаться археологией", то есть историей дореволюционной Москвы, а основное внимание уделить демонстрации достижений социалистического строительства. Были проведены значительные работы по благоустройству столицы: проведена очистка домовладений от мусора, отремонтировано дорожное покрытие на основных магистралях города, госучреждениям было поручено провести ремонт фасадов принадлежащих им зданий и тому подобное.

6 сентября 1947 года в Большом театре состоялось торжественное заседание Моссовета, в котором принимали участие руководители коммунистической партии, представители общественных организаций и советской армии. Был оглашен указ президиума Верховного Совета СССР о награждении Москвы орденом Ленина. В тот же день на Советской площади (бывшая Скобелевская, ныне Тверская) в Москве был торжественно заложен памятник князю Юрию Долгорукому по проекту скульптора Сергея Орлова (установлен в 1954 году). 7 сентября на стадионе "Динамо" прошел спортивно-художественный праздник. Вечером был дан салют из 20 артиллерийских залпов. В день 800-летия Москвы в городе были торжественно заложены восемь высотных зданий (так называемые сталинские высотки), в том числе главное здание Московского университета на Ленинских (ныне Воробьевых) горах. 20 сентября 1947 г.ода в честь юбилея была учреждена медаль "В память 800-летия Москвы". Ею награждались москвичи, способствовавшие реконструкции, экономическому и культурному развитию столицы. Согласно положению о медали награды удостаивались государственные, партийные и общественные деятели, рабочие, служащие, инженерно-технический персонал, работники науки, культуры, здравоохранения, образования, военнослужащие, инвалиды войны и труда, а также домохозяйки, принимавшие "активное участие в благоустройстве города, работе школ и детских учреждений". Всего было награждено более 1,7 млн человек.

В годы перестройки

В 1987 году, в год 840-летия столицы, по инициативе первого секретаря Московского городского комитета КПСС Бориса Ельцина было восстановлено празднование Дня Москвы (официальное название в конце 1980-х годах). В субботу 19 сентября 1987 года состоялась торжественная демонстрация на Красной площади, которую с трибуны Мавзолея приветствовали московские руководители (Борис Ельцин, председатель Мосгорисполкома Валерий Сайкин и другие). На Садовом кольце было организовано карнавальное шествие, по Москве-реке прошли украшенные баржи, каждая из которых была посвящена какой-либо теме ("Москва - порт пяти морей", "Москва - культурный центр" и другие), в скверах выступали духовые оркестры и артисты. На ВДНХ состоялся фестиваль "Салют Москве трудовой", в парке Коломенское - "Над Москвой-рекой".

В 1988-1990 годах традиция празднования Дня Москвы продолжилась, торжества открывались митингом на Советской площади у памятника Юрию Долгорукому, где выступали руководители города. На улицах столицы организовывали концерты, театрализованные представления, выступали духовые оркестры, работали импровизированные студии художников и скульпторов, торговые ярмарки, по Садовому кольцу проходил легкоатлетический пробег и тому подобное. В 1991 году День города в Москве отмечался в субботу 31 августа, в столице состоялись спортивные соревнования и народные гулянья. Официальных мероприятий не проводилось.

850-летие столицы

Особенно широко в столице отмечалось 850-летие города в 1997 году. Согласно указу президента РФ Бориса Ельцина "О праздновании 850-летия основания Москвы" от 9 ноября 1994 года была образована Государственная комиссия по подготовке к юбилею. Ее возглавил мэр столицы Юрий Лужков. Необходимые средства были выделены из федерального бюджета. Официальными днями торжеств были определены 6 и 7 сентября 1997 года - первые суббота и воскресенье месяца. К праздничной дате были приурочены работы по воссозданию московских храмов, реставрация Государственного исторического музея, Государственной Третьяковской галереи, проведено благоустройство Александровского сада, музеев-усадеб, парков. Был открыт торгово-пешеходный мост "Багратион" через Москву-реку, заложены Музей археологии на Манежной площади и парк 850-летия Москвы в районе Марьино.

Накануне официальных торжеств 5 сентября на Соборной площади Кремля состоялось театрализованное представление, на котором присутствовали президент РФ Борис Ельцин, патриарх Московский и всея Руси Алексий II (Ридигер), министр иностранных дел РФ Евгений Примаков и др. 6 и 7 сентября на Тверской улице и Новом Арбате, Красной, Манежной и Пушкинской площадях прошли карнавальное шествие, концерты и народные гулянья. На Красной площади также состоялся концерт итальянского оперного певца Лучано Паваротти, у Главного здания МГУ им. М. В. Ломоносова на Воробьевых горах - концерт и лазерное шоу французского композитора Жан-Мишеля Жарра. В городских парках и скверах прошли фестивали, ярмарки народного творчества и другое. Торжества завершились праздничным салютом.

Дни города после 2000 года

До 2010 года торжественная церемония открытия Дня города проходила на Тверской площади, у памятника Юрию Долгорукому. В 2011 году открытие праздника было перенесено на Красную площадь.

В 2020 и 2021 годах, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции, масштабные народные гулянья не проводились. Локальные мероприятия были организованы в парках, на районных площадках, в учреждениях культуры и других. В 2022 году день 875-летия столицы отмечался фестивалями, праздничными концертами, фейерверками. Центральной площадкой праздника стала Тверская улица, которую разделили на четыре тематические зоны, связанные с развитием города. В Парке Горького впервые был организован благотворительный фестиваль "Город неравнодушных", на ВДНХ состоялось открытие колеса обозрения "Солнце Москвы" - самого высокого в Европе.