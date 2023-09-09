Хронология крупнейших землетрясений в мире с 2018 года

В Марокко в результате землетрясения 8 сентября погибли более 630 человек

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 сентября 2023 года в 22:11 UTC (Всемирное координированное время, бывшее гринвичское) в Марокко произошло землетрясение магнитудой 7. Число погибших достигло 632. ТАСС подготовил хронологию крупнейших землетрясений в мире с 2018 года, которые привели к гибели более 500 человек. Всего было зарегистрировано шесть таких стихийных бедствий.

Крупнейшие землетрясения с 2018 года

5 августа 2018 года в 19:46 по местному времени (11:46 UTC) землетрясение магнитудой 6,9 произошло в северной части индонезийского острова Ломбок. Эпицентр находился в 49 км к северо-востоку от города Матарам, очаг залегал на глубине 10 км. Основной удар стихии предварял форшок магнитудой 6,4 29 июля, а затем последовали более 600 афтершоков. Крупнейший из них зафиксировали 19 августа. Он имел магнитуду 6,9. Всего в результате этих толчков погибли не менее 563 человек и свыше 1 тыс. получили ранения. Более 20 тыс. жителей вынуждены были покинуть свои дома.

28 сентября 2018 года в 18:02 по местному времени (10:02 UTC) было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4 в районе полуострова Минахаса в северной части острова Сулавеси (Индонезия). Вызванное подземными толчками цунами высотой до 3 м произошло в Палу (административный центр провинции Центральный Сулавеси), в результате чего погибли 4 340 человек, 667 пропали без вести. Ранения получили свыше 10 тыс. местных жителей. Значительное число жертв было вызвано в том числе тем, что Агентство метеорологии, климата и геофизики Индонезии через 30 мин. после первых толчков отменило угрозу цунами, поскольку приборы не сумели зафиксировать приближение стихии.

14 августа 2021 года в 08:29 по местному времени (12:29 UTC) в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2, эпицентр которого находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Погибли около 2,5 тыс. человек, более 12 тыс. пострадали. В департаментах Юг, Гранд-Анс и Нипп полностью или частично было разрушено около 130 тыс. зданий, в том числе медицинские и религиозные учреждения. Правительством страны на месяц вводили режим чрезвычайного положения.

22 июня 2022 года в афганских провинциях Газни, Кабул, Лагман, Логар, Пактика и Хост жертвами землетрясения магнитудой 6,1 стали свыше 1 тыс. человек. Пострадали, по разным оценкам, от 2 тыс. до 6 тыс. человек. Помощь оказали КНР, США, Индия, ОАЭ. В июле по поручению правительства РФ спецбортами российского МЧС в Афганистан были доставлены две партии гуманитарных грузов и продовольствия.

21 ноября 2022 года в 13:21 по местному времени (06:21 UTC) в провинции Западная Ява зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр находился в 74 км юго-восточнее столицы страны, Джакарты, гипоцентр - на глубине 5 км. В результате удара стихии погибли не менее 635 человек, более 7,7 тыс. получили ранения.

6 февраля 2023 года в 01:17 UTC землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 10 провинциях страны, а также в близлежащих государствах, в том числе в Сирии. С момента первого удара стихии было более 3 тыс. афтершоков, большая часть которых имела магнитуду от 3 до 6. В результате в Турции погибли свыше 51 тыс. человек, пострадали более 105 тыс., почти 200 тыс. человек были переселены из зоны бедствия в другие регионы. Ущерб, по предварительным оценкам, превысил $104 млрд. В Сирии число погибших превысило 8,4 тыс. человек, более 14,5 тыс. пострадали. Общий ущерб оценили в $118,8 млрд. В Турции работали два эшелона со спасателями МЧС РФ, в Сирии - один. Также в Сирию из России доставили около 550 тонн гуманитарной помощи, в Турцию - более 200 тонн.

Землетрясения в Марокко

Марокко расположено вблизи стыка Африканской и Евразийской тектонических плит, который носит название Азорско-Гибралтарский трансформный разлом. Крупнейшее землетрясение в современной истории Марокко произошло 29 февраля 1960 года и имело сравнительно небольшую магнитуду 5,2. Очаг залегал в 15 км под Агадиром в южной части страны. В результате удара стихии город был полностью разрушен. Погибли от 12 тыс. до 15 тыс. человек - около трети населения Агадира, еще 12 тыс. пострадали. Главной причиной большого числа жертв стало низкое качество строительства. Город отстроили заново в нескольких километрах к югу.

В XXI веке, до бедствия 8 сентября 2023 года, самое крупное по числу жертв землетрясение в Марокко произошло 24 февраля 2004 года вблизи города Эль-Хосейма в северной части страны. Магнитуда составила 6,3. Погиб 631 человек, почти 1 тыс. пострадали. Крова лишились примерно 15 тыс. жителей.