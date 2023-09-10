Биография Дмитрия Артюхова

10 сентября 2023 года его избрали губернатором Ямало-Ненецкого АО

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 сентября 2023 года депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого АО избрали губернатором округа Дмитрия Артюхова, возглавляющего регион с 2018 года. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов.

Дмитрий Андреевич Артюхов родился 17 февраля 1988 года в Тюмени.

В 2009 году окончил бакалавриат Тюменского государственного университета по специальности "экономика". В 2011 году в том же вузе получил диплом магистра экономики, в 2012 году - магистра юриспруденции. В 2013 году также получил степень магистра бизнес-администрирования (МВА) в Сингапурском университете управления, в который был направлен в числе молодых специалистов ЯНАО.

Трудовую деятельность начинал в инвестиционных и банковских организациях. Работал экономистом в Западно-Сибирском коммерческом банке.

В 2007 году в составе команды "Мастер-стоун" стал победителем конкурса "Путевка в бизнес", организованного администрацией Тюменской области с целью развития предпринимательских инициатив учащихся вузов. Впоследствии участники проекта образовали компанию ООО "Мастер-стоун". Дмитрий Артюхов стал ее генеральным директором.

С 2010 года работал в аппарате губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина. В 2011-2016 годах являлся помощником главы региона.

18 января 2016 года был назначен заместителем губернатора ЯНАО. Курировал вопросы развития экономики и инвестиционного потенциала округа.

29 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Артюхова врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (на этом посту сменил Дмитрия Кобылкина).

17 августа 2018 года Дмитрий Артюхов вошел в число трех кандидатов, которых глава государства внес в заксобрание региона для избрания на должность руководителя ЯНАО (был выдвинут партией "Единая Россия").

9 сентября 2018 года региональный парламент избрал Дмитрия Артюхова губернатором Ямало-Ненецкого АО. За него проголосовали 14 из 18 присутствующих на заседании депутатов. В тот же день он официально вступил в должность.

В настоящее время Дмитрий Артюхов является самым молодым среди действующих глав российских регионов.

24 августа 2023 года президент РФ внес в окружной парламент три кандидатуры на пост главы ЯНАО, включая кандидатуру Дмитрия Артюхова (выдвинут "Единой Россией").

Член президиума Государственного совета РФ. Председатель комиссии Госсовета по направлению "Молодежная политика" (с 15 ноября 2021 года).

Входит в состав генерального совета партии "Единая Россия". Член президиума политсовета регионального отделения партии в Ямало-Ненецком автономном округе.